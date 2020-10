"Rạp phim trường em" đến với trẻ khuyết tật An Giang

Sau khi đến với Trường tình thương Khai Trí, tuần qua, dự án "Rạp phim trường em" tiếp tục được hoàn thành xây dựng và bàn giao tại Trường Trẻ em khuyết tật An Giang thuộc TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang, với sự tham dự của anh Trần Minh Tùng - GĐ FPT Telecom An Giang, anh Hồ Sinh Hùng - đại diện FPT Play và thầy Phan Văn Bạo - Phó Hiệu trưởng nhà trường.

"Rạp phim trường em" là chương trình thiện nguyện do FPT Telecom An Giang phối hợp cùng FPT Play và TCL thực hiện tại Trường Trẻ em khuyết tật An Giang. Với bộ thiết bị FPT Play Box và Smart TV 4K 55 inch được lắp đặt tại trường, những trẻ em khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn, thiếu may mắn sẽ được thư giãn và khám phá thế giới bằng các chương trình giáo dục và giải trí bổ ích trên FPT Play Box Plus 2020 điều khiển bằng giọng nói thế hệ mới, với nhiều gói xem phim đặc sắc. Điều đó giúp cho các em học sinh có thể thỏa sức bước vào một thế giới giải trí đúng nghĩa, với nhiều phim hoạt hình vui nhộn, những thước phim bom tấn đặc sắc từ nhiều quốc gia.

Nhà trường vui mừng trước sự quan tâm của Ban lãnh đạo FPT Telecom chi nhánh An Giang với việc đem chương trình "Rạp phim trường em" đến cho các em khuyết tật. Giờ đây, sau những giờ học, các thầy cô sẽ lựa chọn những bộ phim hoạt hình vui nhộn, các chương trình khám phá đất nước và thế giới để trình chiếu, qua đó giúp các em có thêm động lực vươn lên trong học tập, cuộc sống, ươm mầm cho những ước mơ, hoài bão bay cao và bay xa hơn nữa.

Trường Trẻ em khuyết tật An Giang là trường duy nhất của tỉnh thực hiện chức năng giáo dục đặc biệt cho 3 đối tượng học sinh khuyết tật về thị giác, thính giác và khuyết tật trí tuệ. Đây là ngôi trường nội trú, học sinh được đảm bảo việc sinh hoạt, ngủ nghỉ, cho đến việc dạy dỗ học tập hoàn toàn miễn phí. Trường được lập ra với mục đích giúp đỡ trẻ khuyết tật vượt qua tự ti và có điều kiện đến trường học tập như bao đứa trẻ khác.

Với tấm lòng yêu thương, cùng chung sức lo cho thế hệ mai sau, FPT Telecom mong muốn được nhân rộng chương trình này trên khắp mọi miền đất nước, để kết nối cảm xúc của trẻ em, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật… giúp tiếp cận được nhiều thông tin bổ ích, từ đó các em sẽ có ước mơ và hoài bão cho hành trang tương lai của mình.