Ra mắt sữa phát triển trí não toàn diện cho trẻ 2 – 8 tuổi ứng dụng công nghệ Esolv từ Hoa Kỳ

Ra mắt thành công sữa phát triển trí não cho trẻ 2 – 8 tuổi

Nhận thấy phần lớn các gia đình có con nhỏ từ 2 – 8 tuổi chỉ tập trung vào việc phát triển thể chất, về chiều cao và cân nặng cho trẻ mà ít tập trung đến sự phát triển trí não cho con. Trong khi đó, 2 – 8 tuổi là thời điểm vàng để con hoàn thiện và phát triển trí não chiếm tới 80% so với não bộ người trưởng thành. Chính vì vậy, Công ty TNHH Iron Spirit đã nghiên cứu và cho ra mắt dòng sữa non phát triển trí não tiên phong tại nước ta với mong muốn giúp con phát triển tối ưu về trí não và nhận thức.

Sữa phát triển trí não Colos IQ lon 800gramSữa phát triển trí não Colos IQ lon 800gram

Hội thảo công bố ra mắt sản phẩm mới Colos IQ với sự tham gia của gần 200 chuyên gia về dinh dưỡng trong và ngoài nước. Hội thảo được tổ chức thành công tại Trung tâm Hội Nghị Quốc Tế (Hà Nội) trong sự mong đợi của rất nhiều các bậc phụ huynh có con nhỏ trong độ tuổi mầm non với mong muốn các con sẽ ham học hỏi, học nhanh hơn và thông minh hơn – tạo tiền đề cho sự phát triển sau này của trẻ.



Khám phá công thức vàng của sữa non phát triển trí não Colos IQ

Điều đặc biệt của sữa non Colos IQ so với các dòng sữa trẻ em khác trên thị trường không chỉ bởi đây là một trong số ít các thương hiệu sữa trẻ em tập trung vào sự phát triển trí não và nhận thức cho trẻ. Quan trọng hơn, Colos IQ còn là sản phẩm tiên phong có thành phần chính là sữa non từ bò bổ dưỡng và hàm lượng DHA tinh khiết từ tảo biển thiên nhiên.

Chuyên gia tham dự hội thảo chụp hình tại sự kiện.Chuyên gia tham dự hội thảo chụp hình tại sự kiện.

So với các dòng DHA từ các loại cá thì DHA từ tảo biển được đánh giá cao hơn về tính hiệu quả, độ ổn định và đặc biệt hương vị dễ uống hơn nhiều so với DHA từ cá. Thêm vào đó, nguồn sữa non bổ dưỡng sẽ giúp con tăng kháng thể và rất phù hợp với hệ tiêu hóa non nớt của con.



Ngoài thành phần bổ dưỡng, Colos IQ còn được ứng dụng thành công công nghệ Esolv từ Hoa Kỳ, công nghệ này mang đến hiệu quả cao hơn, độ thẩm thấu nhanh hơn, dễ hấp thụ hơn trong cơ thể trẻ. Nhờ đó, chỉ sau 1 thời gian ngắn sử dụng con sẽ có sự thay đổi đáng kể.

Sữa non phát triển trí não Colos IQ được giới chuyên môn đánh giá cao và hứa hẹn sẽ là một trong những giải pháp tuyệt vời giúp cải thiện hiệu quả tình trạng trẻ thiếu tập trung, trẻ ăn vạ, bướng bỉnh, học trước quên sau,…

Nhiều cha mẹ phụ huynh vui mừng vì chỉ sau 1 thời gian ngắn cho con uống Colos IQ, con đã tập trung hơn và được đánh giá thông minh, lanh lợi hơn so với bạn bè đồng trang lứa.

Để tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng. Phụ huynh đặt mua sản phẩm tại các kênh chính hãng của Công ty TNHH Iron Spirit.

Công ty phân phối: Công ty TNHH Iron Spirit

Hotline: 1900.989.936

Website chính hãng: www.colosiq.com.vn

Địa chỉ: 35 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.