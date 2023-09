Ra mắt sản phẩm Värna Colostrum hỗ trợ tăng đề kháng cho người Việt

Các sản phẩm Värna: thuộc Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển (NNRIS), là giải pháp dinh dưỡng toàn diện dành cho người trưởng thành Việt Nam. Sản phẩm được nghiên cứu và ứng dụng từ khoa học dinh dưỡng châu Âu với đội ngũ các chuyên gia dinh dưỡng có trên 20 năm am hiểu thể trạng đặc thù của người Việt.

Värna hiện có hai nhóm sản phẩm gồm sữa và ngũ cốc dinh dưỡng. Cụ thể:

Varna Colostrum – sản phẩm mới, với công thức Colos Immunel được nghiên cứu bởi NNRIS và thành phần Immunel độc quyền từ Sterling Mỹ, bổ sung sữa non cho người lớn - tăng đề kháng nhanh.

Värna Complete với công thức chuyên biệt FRP hỗ trợ phục hồi nhanh và phòng ngừa các vấn đề sức khỏe; giúp xương chắc, cơ khỏe; tốt cho tim mạch và hỗ trợ trí nhớ.

Värna Diabetes với công thức đặc chế, có chỉ số đường huyết GI thấp (GI = 26.9), giúp ổn định đường huyết, tốt cho tim mạch và tăng cường đề kháng.

Värna Elite bổ sung Sâm Ngọc Linh và Đông trùng hạ thảo giúp tăng cường sức khỏe thể chất toàn diện.

Ngũ cốc dinh dưỡng Värna gồm 3 loại: Ngũ cốc Värna Calcium giúp xương chắc; Ngũ cốc Värna Complete giúp tăng cường đề kháng; Ngũ cốc Värna Diabetes giúp ổn định đường huyết.

Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển (NNRIS): được ra mắt vào năm 2021, là nơi quy tụ đội ngũ chuyên gia hàng đầu thế giới, tiên phong ứng dụng thành tựu nghiên cứu khoa học tinh hoa của châu Âu và thế giới để phát triển ra những sản phẩm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng và thể trạng đặc thù của trẻ em và người tiêu dùng Việt Nam. Các sản phẩm cao cấp của NNRIS đã và đang được người dùng lựa chọn như những giải pháp chuyên biệt hơn dành cho sức khỏe.

Sterling Technology USA: Là công ty tiên phong trong việc phát triển các thành phần từ sữa non, khai thác các khả năng và tạo ra các thành phần riêng biệt dựa trên thành phần tự nhiên của sữa non. Phương châm của Sterling Technology USA là tạo ra các sản phẩm ưu tiên về sức khỏe và liên tục phát triển các thành phần dựa trên sữa non nhằm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của người tiêu dung. Sterling Technology USA cũng tích cực hợp tác với các viện nghiên cứu và doanh nghiệp thương mại để xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc. Hiện tại Sterling Technology USA giữ vị trí dẫn đầu thị trường trong việc sản xuất sữa non, chế biến sữa non cho nhiều ngành công nghiệp bao gồm: dinh dưỡng nhi khoa và y tế, dinh dưỡng thể thao, bổ sung chế độ ăn uống, công nghệ sinh học (nuôi cấy tế bào) và dinh dưỡng động vật.

Cũng cần nói thêm, nếu Sterling Technology USA là doanh nghiệp giữ vị trí dẫn đầu thị trường trong việc sản xuất sữa non, chế biến sữa non cho nhiều ngành công nghiệp bao gồm: dinh dưỡng nhi khoa và y tế, dinh dưỡng thể thao, bổ sung chế độ ăn uống, công nghệ sinh học (nuôi cấy tế bào) và dinh dưỡng động vật thì NNRIS chính cái nôi trong việc ứng dụng tinh hoa, thành tựu khoa học, nghiên cứu theo tiêu chuẩn của Châu Âu và Thế giới.

Chính sự hợp tác của NNRIS & Sterling Technology USA sẽ tạo nên dấu ấn mới cho thị trường chăm sóc sức khỏe chuyên biệt cho người Việt Nam. Värna Colostrum bổ sung sữa non, chính là giải pháp dinh dưỡng chuyên biệt cho người trưởng thành, người lớn tuổi, giúp kích hoạt miễn dịch nhanh để hỗ trợ hệ miễn dịch của người lớn có khả năng chống lại một số tác nhân bất lợi như ô nhiễm môi trường, các tác nhân gây nhiễm khuẩn.

Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood, Nutifood Sweden AB và Sterling Technology đã ký thoả thuận hợp tác ngày 09/06/2023.

Thông tin liên hệ: Nguyễn Hoài Bảo – SĐT: 0901483064 – Email: baonh1@nutifood.com.vn

Tìm hiểu thêm thông tin tại: https://nutifoodsweden.com