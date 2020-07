Ra mắt dự án đất nền Yên Phụ New Life – khu đất nền mới nổi tại Bắc Ninh vào ngày 12/7

Đồng thời, trong dịp này, đơn vị phát triển dự án Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhân Bình long trọng tổ chức lễ bàn giao sổ đỏ cho những quý khách hàng sở hữu lô đất nền đầu tiên tại dự án.

Bùng nổ quà tặng hấp dẫn chào đón sự kiện ra mắt chính thức KĐT Yên Phụ New Life

Nhân sự kiện ra mắt chính thức, trong tháng 7 này, 30 chủ nhân may mắn sở hữu những lô đầu tiên khu đô thị Yên Phụ New Life sẽ được tặng ngay 01 xe máy Honda Vision trị giá 32 triệu đồng và 01 chỉ vàng may mắn trị giá 5 triệu đồng duy nhất trong buổi ra mắt ngày 12/7. Bên cạnh đó, mua nhà giai đoạn này khách hàng còn nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn như vay vốn 70%, khách hàng thanh toán sớm 95% giá trị căn hộ còn được hưởng chiết khấu 2% GTHĐ, với khách hàng mua từ 5 lô trở lên chiết khấu thêm 1,5% GTHĐ.

Lễ ra mắt và trao sổ đỏ cho những cư dân đầu tiên Khu đô thị Yên Phụ New Life

Cũng trong sự kiện này, đơn vị phát triển dự án Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhân Bình long trọng tổ chức lễ trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho những quý khách hàng sở hữu lô đất nền đầu tiên tại dự án. Đây chính là tín hiệu tích cực và yếu tố vô cùng quan trọng tạo nên niềm tin cho người dân tỉnh Bắc Ninh về sự phát triển bền vững của khu đô thị Yên Phụ New Life, ngay trong giai đoạn nhiều thử thách như hiện nay.

Yên Phụ New Life - Biểu tượng phồn vinh mới cho người dân Kinh Bắc

Được định vị là khu đô thị kiểu mẫu tại xã Yên Phụ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Yên Phụ New Life sở hữu vị trí đắt giá ngay gần trục cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, cách đường tỉnh lộ DT 286 khoảng 1.5 km và cách tuyến đường QL18 đi Quảng Ninh 2 km. Dự án thừa hưởng ưu thế vượt trội về giao thông, dễ dàng kết nối tới thành phố Hà Nội và các tỉnh thành lân cận. Trong phạm vi bán kính 2km từ khu đô thị Yên Phụ New Life, các cư dân tương lai có thể di chuyển nhanh chóng đến các địa điểm trọng yếu như: trường học các cấp, bệnh viện, ngân hàng, bến xe, chợ dân sinh,… đáp ứng mọi nhu cầu cấp thiết của cư dân.

Ngoài ra, dự án chỉ cách KCN Yên Phong 5 km và KCN VSIP 2 km. Với quy mô ngày càng mở rộng, khu công nghiệp Yên Phong và VSIP sẽ thu hút được sự quan tâm của nhiều tập đoàn kinh tế trong và ngoài nước mở rộng sản xuất tại đây, mở ra cơ hội đầu tư kinh doanh hoặc cho thuê sinh lời hấp dẫn cho các nhà đầu tư thông thái.

Không chỉ sở hữu vị trí đắc địa, Khu đô thị Yên Phụ NewLife còn nổi bật bởi hệ thống tiện ích đa dạng, bao gồm: Công viên trung tâm, Vườn hoa, cảnh quan cây xanh, sân thể thao liên hợp, khu vui chơi trẻ em, Trường mầm non chất lượng cao, Trung tâm thương mại, Bãi đậu xe thông minh, hệ thống đường di chuyển nội khu rộng rãi,.. hứa hẹn mang đến một cuộc sống tiện nghi, hiện đại và văn minh cho cư dân. Trong tương lai gần, Yên Phụ New Life được kỳ vọng trở thành điểm sáng an cư - đầu tư mới không chỉ tại khu vực Yên Phong mà còn góp phần thay đổi diện mạo của xứ Kinh Bắc.