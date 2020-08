Ra đường mùa dịch đừng quên mang theo những loại nước rửa tay khô nhỏ gọn, chất lượng mà giá chưa đến 100.000 đồng này!

Nước rửa tay khô giúp diệt khuẩn tốt, bảo vệ chị em và những người thân trong gia đình khi tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Trên thị trường hiện nay có nhiều loại nước rửa tay khô diệt khuẩn khiến chị em băn khoăn không biết lựa chọn loại nào uy tín. Cùng tham khảo một số loại nước rửa tay khô “ngon - bổ - rẻ” dưới đây nhé!

Nước rửa tay Green Cross

Giá: 40.000 đồng/250ml



Đây là sản phẩm của thương hiệu Green Cross - Công ty TNHH Green Cross Việt Nam. Green Cross chuyên phân phối các sản phẩm tiêu dùng chăm sóc cá nhân và gia đình hàng ngày như nước rửa tay, nước tẩy trắng quần áo... Green Cross là đối tác lớn và uy tín của nhiều nhà hàng, khách sạn lớn của Việt Nam.

(Ảnh minh họa)



Ưu điểm:

Thiết kế nhỏ gọn, dạng chai xịt dễ sử dụng, có thể mang theo bên mình bất cứ nơi đâu

Ở dạng sương, dung dịch sẽ nhanh chóng thấm vào da và khô ngay sau khi xoa tay nhẹ nhàng từ 1-2 phút, giúp làm sạch vết bẩn, diệt khuẩn sạch sẽ.

Có 4 mùi hương: trà xanh, táo, và hương tự nhiên, hương trái cây để mọi người lựa chọn

Giá thành phải chăng so với các loại chai xịt, gel vệ sinh rửa tay khác trên thị trường.

Nhược điểm:

Dung dịch rửa tay có chứa cồn Ethyl giúp sát khuẩn tốt và bay hơi trong 10-15 giây. Nhưng đây là chất được khuyến cáo không nên dùng nhiều vì có thể làm khô da. Vì vậy chị em nên sử dụng thêm kem dưỡng ẩm để làm mềm da tay nhé!

Gel rửa tay khô Lifebuoy

Giá: 40.000 đồng/100ml



(Ảnh minh họa)



Lifebuoy là thương hiệu xà phòng y tế hàng đầu trên thế giới. Thương hiệu này ra đời năm 1895 tại Anh. Hiện tại, hàng năm có hơn 1 tỷ người trên toàn cầu đã và đang tin tưởng sử dụng các sản phẩm của Lifebouy trong đó có gel rửa tay khô.

Sản phẩm này khá phổ biến, lại dễ tìm mua trong các siêu thị. Sản phẩm có mùi cồn nhưng không quá khó chịu. Bạn dùng 1 thời gian thì sẽ dần quen thôi.

Nước Rửa Tay Khô Lifebuoy không làm tay bết dính sau khi sử dụng , để cho da tay một cảm giác man mát và khô rất nhanh. Sản phẩm có thiết kế nhỏ gọn, có thể mang đi bất cứ đâu, rất tiện lợi. 1 chai nhỏ dung tích 50ml dùng thường xuyên thì trong 1 tháng sẽ hết nhé! Tuy nhiên, Lifebuoy chỉ sản xuất 1 mùi hương cho dòng sản phẩm gel rửa tay khô này thôi. Vì thế chị em không có nhiều sự lựa chọn.

Nước rửa tay khô Pharmacity

Giá: 21.000đ/ 90ml, 52.000 đồng/320ml

(Ảnh minh họa)



Gel rửa tay khô Hương hoa oải hương Pharmacity với khả năng làm sạch và kháng khuẩn trong các trường hợp như trước và sau khi ăn, sau khi cầm tiền, sau khi chơi thể thao và dùng để vệ sinh khi cần thiết. Hương hoa oải hương thơm ngát, ngọt ngào sẽ khiến bạn cảm thấy thư giãn khi sử dụng.

Tuy nhiên, chị em cần lưu ý chỉ dùng ngoài da, không được bôi vào mắt. Trẻ em dùng phải có sự giám sát của người lớn.

Nước rửa tay khô Bath & body works

Giá: 80.000 đồng/29ml

(Ảnh minh họa)



Bath & Body Works là thương hiệu nổi tiếng của Mỹ được thành lập từ năm 1990. Sau hơn 20 năm hình thành và phát triển, Bath & Body Works đã khẳng định được uy tín và thương hiệu của mình với các loại mỹ phẩm sản phẩm chăm sóc gia đình như sữa tắm, sữa dưỡng thể, các loại mỹ phẩm dùng trong spa… Hiện nay, Bath & Body Works đã có hơn 1.600 cửa hàng trên toàn nước Mỹ.

Sản phẩm Bath and Body Works có thành phần chiết xuất tự nhiên 100% với hương thơm nhẹ nhàng. Ngoài làm sạch, diệt khuẩn, gel rửa tay khô mini Bath and Body Works còn có thể sử dụng để trị các vết côn trùng cắn, giúp sát trùng, giảm sưng đỏ do côn trùng cắn, giảm cảm giác ngứa ngáy khó chịu.

Nước rửa tay khô Lamcosme

Giá: 85.000 đồng/60ml

(Ảnh minh họa)



Lamcosmé, nhãn hàng có cái tên rất Pháp nhưng lại là thương hiệu của Việt Nam. Đây là sản phẩm của Công ty TNHH TM-DV-SX Mỹ Phẩm Bảo Ngọc (LAMCOSMÉ) chuyên sản xuất, gia công các mặt hàng Mỹ Phẩm – Nước hoa – Chăm sóc cơ thể.

Sản phẩm có thành phần chiết xuất từ các loại thảo dược, hoa quả kết hợp cùng các hạt có chứa vitamin an toàn cho da, chống oxy hóa da tay đồng thời dưỡng da tay mềm mại.

Nhờ được chiết xuất từ hoa quả nên em này có hương thơm tự nhiên, thơm mát, rất dễ chịu, chắc chắn phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau. Đặc biệt sản phẩm có tới 2 nhóm đặc trưng với 12 loại hương đa dạng.