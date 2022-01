Ra điều kiện để về hoàng gia rồi nhận lại phản ứng đắng chát, vợ chồng Harry có "nước đi mới" không thể ngờ

Mới đây, Công tước xứ Sussex đã thu hút sự chú ý của dư luận khi gửi kiến nghị lên Bộ Nội vụ Anh yêu cầu được đảm bảo an toàn khi nhà Sussex đưa 2 con trở về thăm quê hương. Tuy nhiên, Harry lại nhận về phản ứng đắng ngắt từ những bên liên quan. Một nguồn tin tiết lộ với tờ Daily Mail rằng, Bộ Nội vụ không có ý định lùi bước.

Nguồn tin này cho biết: "Khi Harry rời hoàng gia, các điều khoản về việc phân tách đã vô cùng rõ ràng. Giống như bao người khác, Harry và vợ không thể thuê cảnh sát theo ý muốn, bất kể họ trả bao nhiêu tiền".

Nguồn tin cũng cho hay, an ninh bảo vệ là dựa trên "vai trò và mức độ rủi ro". Đội ngũ an ninh ở Anh không giống như nước Mỹ và các thành viên hoàng gia khi không làm nhiệm vụ cũng không được cảnh sát bảo vệ 24/7. Trong khi đó, Harry tự coi mình là đối tượng có nguy cơ rủi ro cao về mặt an ninh vì anh ấy đứng thứ 6 trong danh sách kế vị và cũng là mục tiêu của các mối đe dọa cực đoan do Harry từng tham chiến ở Afghanistan.

Nhà Sussex muốn được cảnh sát đi theo bảo vệ nhưng Bộ Nội vụ không đáp ứng.

Việc bảo vệ nhà Sussex khi họ còn sống ở Anh đã tiêu tốn khoảng 5 triệu bảng. Tuy nhiên giờ đây cặp đôi không còn là thành viên làm nhiệm vụ cho hoàng gia nên việc nhà Sussex muốn hưởng quyền lợi như các thành viên hoàng gia cao cấp khác là điều khó chấp nhận. Nữ hoàng Anh cũng được cho là không can thiệp vào chuyện này vì an ninh là vấn đề của chính phủ.

Trước tình hình không được như ý muốn, Hoàng tử Harry được cho là chuyển sang hướng đi mới, tìm cách hàn gắn với cha đẻ, Thái tử Charles, người luôn sẵn sàng chào đón anh cùng gia đình trở về. Một nguồn tin thân cận hoàng gia cho biết, Công tước xứ Sussex đã bí mật liên lạc với Thái tử Charles nhằm hàn gắn các rạn nứt trước Đại lễ Bạch kim của Nữ hoàng diễn ra vào hè này.

"Có một sự tan băng rõ ràng trong mối quan hệ giữa Harry với cha mình, Thái tử Charles. Hiện giữa 2 người khá tốt đẹp, họ thường có những cuộc trò chuyện vui vẻ, thân thiện và gọi video cho nhau. Harry dường như được khuyên có thể phải hối tiếc nếu vẫn tiếp tục kéo dài bất cứ xích mích nào với các thành viên trong gia đình và anh ấy hiểu điều đó. Có cảm giác Harry đang trở lại và muốn gần gũi hơn với gia đình", một nguồn thạo tin tiết lộ trên The Sun.

Harry đang tìm cách hàn gắn với cha đẻ.

Trước đó, có thông tin Thân vương xứ Wales mời vợ chồng Meghan cùng hai đứa trẻ ở tại tư dinh mình - Điện Clarence House - khi họ về Anh. Ông được cho là luôn mong muốn gần gũi với hai con nhà Sussex. Thái tử Charles mới gặp Archie vài lần, trong khi chưa từng gặp bé Lilibet, kể từ khi cô bé chào đời ở Mỹ hồi tháng 6 năm ngoái.

Hiện chưa rõ Harry có đưa vợ con trở về Anh trong các dịp lễ kỷ niệm của hoàng gia trong thời gian tới hay không.

