Quỳnh Kool lên tiếng khi nữ chính Hãy nói lời yêu bị chửi "ngu thì chết", mất đời con gái vì dễ dãi với đàn ông

Quỳnh Kool đang thu hút nhiều sự chú ý khi vào vai Hoàng My trong Hãy nói lời yêu. Ở tập phim mới nhất lên sóng tối qua, nhân vật My đã bị đánh ghen trong tủi nhục. My vốn là cô nữ sinh ngây thơ trong sáng vừa lên Hà Nội học. Tại đây, cô đã gặp và quen biết Bình (Hà Việt Dũng), một chàng trai giàu có, thành đạt, điển trai, ngọt ngào.

Bình đưa My vào bẫy tình, khiến cô chết lịm trong mật ngọt mà không biết rằng hắn thực chất chính là một tay chơi lão luyện, đã có vợ con. Sau nhiều lần từ chối, cuối cùng My vẫn không thoát được lưới tình của Bình. Vừa trao thân cho tên sở khanh, My đã bị vợ hắn xộc vào đánh ghen.

Điều đáng nói, bên cạnh những ý kiến tỏ ra thương cảm cho My, thì cũng có nhiều dân mạng mắng chửi nữ chính Hãy nói lời yêu là "ngu thì chết", đáng phải trả giá vì không nghe lời bạn, không nghe lời mẹ, dễ dãi với đàn ông...

Sau khi tập 11 Hãy nói lời yêu lên sóng, Quỳnh Kool cũng đăng tải dòng trạng thái dài để nói về nhân vật Hoàng My.

Nữ diễn viên viết: "My yêu và tôi cũng từng yêu. Tôi cũng từng bị lừa dối, chỉ là tôi không bị bài học đau đớn như My...".

"Chỉ có những người đã từng trải qua mới là người cảm nhận rõ nhất, còn mình hiểu vì sao khán giả lại bức xúc với My như vậy khi khán giả là người đứng ngoài. Nhưng tôi đồng cảm với quý vị. Và thật sự ở đây không có cái kiểu "ngu thì chết" như cái cách tiêu cực".

"Trong tình yêu ai đã từng có mối tình đầu, ai đã từng dốc hết sự ngây thơ dành cho một người? Đính chính cô ấy không phải kẻ thứ ba mà là bị lừa một cách bài bản như vậy. Nói chứ nếu Quỳnh mà gặp người như Bình ngoài đời thì có 10 Quỳnh cũng đổ chứ đừng nói đến nhân vật Hoàng My. Chưa từng trải qua nên đừng chửi bới một cô gái còn non dại như My. Vì My đã có bài học đầu đời cho cô ấy".

Nguyên văn chia sẻ của Quỳnh Kool.

Mặc dù nhân vật bị chửi bới nhưng Quỳnh Kool lại được khen ngợi có sự lột xác khi vào vai Hoàng My với những cảnh diễn nội tâm ấn tượng. Cảnh say của Hoàng My sau khi phát hiện bị lừa trong tập 11 Hãy nói lời yêu cũng nhận được nhiều lời khen của khán giả.

Hãy nói lời yêu Tâm lý, gia đình

45 phút Hãy nói lời yêu xoay quanh gia đình của hai vợ chồng ông Tín và bà Hoài. Hai người có với nhau một cô con gái là Hoàng My và một cậu con trai là Hoàng Minh. Bên ngoài, đây là gia đình khiến nhiều người ngưỡng mộ nhưng ẩn sâu vỏ ngoài giả tạo ấy lại là những mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, thậm chí còn có cả bạo lực. Ông Tín - bà Hoài chỉ vì nghĩ đến thể diện của mình mà áp đặt lên con cái, can thiệp một cách quá đáng cuộc sống của con, khi con cái phản kháng thì họ dùng đến vũ lực. Từ lối sống và cách dạy bảo của bố mẹ, Hoàng My luôn mất niềm tin và hành trình trưởng thành của cô cũng đầy rẫy những sóng gió. Đạo diễn: Bùi Quốc Việt Diễn viên: Quỳnh Kool, Công Dương, Bảo Hân, Hoàng Anh Vũ, Nguyệt Hằng

Bộ phim tiếp tục lên sóng VTV3 tối thứ 5, 6 hàng tuần.