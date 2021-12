Quỳnh Anh tại Supermodel Me: 2 lần rơi vào top thí sinh nguy hiểm, bị đối thủ chơi xấu nhưng vẫn "lật ngược thế cờ"

Tối ngày 13/12, đêm Chung kết Supermodel Me - Siêu Mẫu Châu Á mùa thứ 6 đã chính thức khép lại với chiến thắng thuộc về đại diện Việt Nam - Quỳnh Anh. Vượt đại diện của 7 quốc gia châu Á bao gồm Singapore, Philippines, Thái Lan, Malaysia, Hồng Kông, Trung Quốc, Indonesia, đây là lần đầu tiên có một đại diện Việt Nam làm nên lịch sử khi tham gia cuộc thi Supermodel Me.

Quỳnh Anh là người mẫu sinh năm 1999, cao 1m71. Cô được biết đến khi trở thành Á quân The Face 2018. Quỳnh Anh và Wiwi Nguyễn đại diện cho Việt Nam chinh chiến tại Siêu mẫu châu Á từ tháng 5. Hai cô gái phải bay sang Singapore để ghi hình ngay giữa cao điểm dịch Covid-19. Wiwi Nguyễn dừng chân ở top 9 chung cuộc. Là đại diện Việt Nam duy nhất còn trụ lại, Quỳnh Anh cho biết cô luôn cố gắng mỗi ngày và sẽ quyết chiến đến thử thách cuối cùng. Cùng xem lại hành trình chinh phục Supermodel Me của cô gái này nhé.

Tuần đầu tiên dành chiến thắng với khả năng pose dáng tự tin, chuyên nghiệp

Trong tuần đầu tiên của Supermodel Me 2021, Quỳnh Anh được host và giám khảo đánh giá cao về mọi mặt. Cô là thí sinh dày dặn kinh nghiệm catwalk, gương mặt ăn ảnh, hình thể phù hợp với chụp ảnh thời trang thương mại lẫn phong cách nghệ thuật.

Trong thử thách đầu tiên, Quỳnh Anh khiến fan sửng sốt bởi phần tạo dáng lộn ngược cùng trang phục nội y. Cách tạo dáng ấn tượng cùng sự tự tin đã giúp cô giành chiến thắng ở tuần đầu tiên.

Quỳnh Anh tại cuộc thi Siêu mẫu Châu Á

Quỳnh Anh bị đối thủ chơi xấu ở tập 2

Cụ thể là ở tập 2, thí sinh Trung Quốc Isabelle tìm cách làm Quỳnh Anh phân tâm để không thể chiến thắng ở thử thách chụp ảnh đôi. Cũng vì chiêu trò của Isabelle, Quỳnh Anh không thể kết hợp ăn ý khi tham gia phần thi chụp ảnh đôi. Đại diện Việt Nam bị nhắc nhở về ánh mắt cũng như gương mặt - những điều mà cô làm tốt trong các buổi chụp hình khác. Chính vì vậy, từ vị trí đầu bảng, Quỳnh Anh bị tụt xuống tận hạng 6.

Quỳnh Anh & Melanie

Quỳnh Anh & Isabelle

Thử thách catwalk nhận điểm thấp nhất

Trong thử thách ở tập 3, các thí sinh có phần thi thử thách catwalk trên cao. Quỳnh Anh cũng chia sẻ rằng: "Nhiều người chắc chắc thắc mắc rằng tại sao học trò của Nữ hoàng catwalk mà đi thi thử thách được điểm thấp nhất". Mặc dù có nhiều kinh nghiệm nhưng thử thách catwalk với đôi cao gót khủng, ở độ cao khá nguy hiểm này đã khiến cho Quỳnh Anh mất bình tĩnh.

Lần lọt top nguy hiểm và bứt phá khiến giám khảo Next Top Model Mỹ khen ngút trời

Ở thử thách chụp ảnh cùng xe hơi, Quỳnh Anh là một trong ba thí sinh có phần thể hiện kém nhất. Theo ban giám khảo, cô không duy trì được phong độ và nếu không cải thiện được tình hình thì có thể sẽ sớm bị loại khỏi chương trình. Cô lọt vào top 3 nguy hiểm, phần thể hiện của cô nàng không những gây thất vọng cho các fan mà còn bị chính cô giáo Võ Hoàng Yến "đe dọa" nếu bị loại sớm.

Có lẽ vì "run sợ" trước phong độ trồi sụt cùng những lời chấn chỉnh của giám khảo nên Quỳnh Anh đã có một tuần lội ngược dòng, vươn lên thẳng vị trí dẫn đầu. Cô được chụp hình với một nghệ sĩ hát bội, trong quá trình chụp hình thì Quỳnh Anh có đặt chân lên đùi người này nên cô nhanh chóng xin lỗi sau khi hoàn thành.

Nhiếp ảnh gia Yu Tsai - giám khảo nổi tiếng từ America's Next Top Model, cũng như Asia's Next Top Model luôn dành lời khen có cánh cho các phần thể hiện của Quỳnh Anh.Yu Tsai không ngại thừa nhận rằng Quỳnh Anh chính là người mẫu mà nhiếp ảnh gia nào cũng muốn làm việc cùng. Hi vọng với sự yêu thích của Yu Tsai, Quỳnh Anh sẽ có một kết quả tốt đẹp ở Supermodel Me!

Ai chê thì chê chứ Yu Tsai luôn dành lời khen có cánh cho Quỳnh Anh

Lọt top nguy hiểm lần thứ 2 và cú bứt phá vào thẳng chung kết

Thử thách chụp hình dưới nước với rắn và ếch đã làm khó Quỳnh Anh, thử thách khiến cô lại vào danh sách nguy hiểm lần thứ 2.

Ở những tập tiếp theo, Quỳnh Anh đã ngày càng thể hiện sự chuyên nghiệp của mình với những bức ảnh thần thái và được ban giám khảo đánh giá cao.

Trong tập 9, Quỳnh Anh lần đầu thử thách diễn xuất phim thời trang hành động Hollywood cùng top 4 chương trình, cô được các giám khảo dành nhiều lời khen về khả năng diễn xuất. Khi nghe đại diện Việt Nam chia sẻ đây là lần đầu diễn xuất, Hoa hậu Catriona Gray vô cùng ngỡ ngàng và bày tỏ: "Thật thú vị khi biết đây là lần đầu bạn đóng phim vì tôi thích diễn xuất của bạn nhất". Đại diện thương hiệu vốn là vị giám khảo rất khó tính với dàn người mẫu, nay cũng lên tiếng khen ngợi Quỳnh Anh: "Diễn xuất của bạn rất đáng nhớ. Dù có ít lời thoại, bạn vẫn nổi bật".

Quỳnh Anh là người có bức ảnh xuất sắc xếp thứ 2 sau Hannah - đại diện Singapore. Cô lọt vào top 3 cùng đại diện Singapore và Philippines.

Tại đêm Chung kết, học trò Võ Hoàng Yến đã chiến thắng tuyệt đối thử thách chụp hình, cô thể hiện cho Ban giám khảo thấy được sự tự tin cũng như khả năng trình diễn trước ống kính rất chuyên nghiệp.



Một lần nữa, Chúc mừng Quỳnh Anh - đại diện Việt Nam đã giành ngôi Quán quân Siêu Mẫu Châu Á