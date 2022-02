Quỳnh Anh Shyn lần đầu công khai bạn trai sau nhiều năm chia tay "tình cũ" thiếu gia Hà Thành

Trên trang cá nhân mới đây, Quỳnh Anh Shyn khiến công chúng bất ngờ khi chính thức công khai bạn trai.

Người đẹp chia sẻ loạt hình ảnh cực ngọt ngào bên cạnh bạn trai là stylist Nam Phùng kèm lời nhắn: “Our 3rd Valentine's day together. Thank you for coming into my life” (Tạm dịch: Ngày lễ tình nhân thứ 3 bên nhau của chúng ta. Cảm ơn anh đã đến với cuộc đời em).

Qua chia sẻ này có thể thấy, Quỳnh Anh Shyn và stylist Nam Phùng đã hẹn hò được 3 năm.

Trước đó, Quỳnh Anh Shyn và Nam Phùng cũng liên tục dính tin đồn tình cảm, nhưng cả hai không hề lên tiếng. Cặp đôi thường xuyên cùng nhau vi vu khắp nơi như: Pháp, Hàn Quốc, TP.HCM, Đà Lạt. Không những vậy mà còn liên tục có ảnh đôi và mặc đồ cực ăn ý.

Quỳnh Anh Shyn từng bị đồn hẹn hò với một thiếu gia Hà Thành có tiếng. Không những vậy, có nhiều thông tin cho rằng, Quỳnh Anh Shyn còn vì chàng thiếu gia này mà "nghỉ chơi" với Chi Pu.

https://afamily.vn/quynh-anh-shyn-lan-dau-cong-khai-ban-trai-sau-nhieu-nam-chia-tay-tinh-cu-thieu-gia-ha-thanh-20220214234624763.chn