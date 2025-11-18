Quyết định quan trọng của Hương Giang trước thềm phần thi trang phục dân tộc tại Miss Universe

Hành trình của Hương Giang tại Miss Universe 2025 đang bước vào những chặng cuối quan trọng nhất. Từ chiến thuật váy áo, kỹ năng trình diễn đến khả năng ứng xử, Miss Universe Vietnam liên tục là tâm điểm của khán giả trong và ngoài nước. Vào ngày 19/11, Hương Giang sẽ bước vào phần thi National Costume - Trang phục văn hoá dân tộc. Đây thường là một trong những tiết mục được mong chờ ở các cuộc thi nhan sắc, các thí sinh thường xuất hiện với các bộ trang phục vô cùng lộng lẫy, sáng tạo.

Giữa lúc người hâm mộ chờ đợi một trang phục bùng nổ cho phần thi National Costume, Hương Giang lại chọn một hướng đi khiến tất cả bất ngờ. Người đẹp công bố bộ Trang phục dân tộc chính thức là chiếc áo dài trắng truyền thống mang tên The Long Dream Dress. Không lộng lẫy, không cồng kềnh, không sa hoa như những thiết kế thường thấy ở Miss Universe, bộ trang phục lại đi theo một tinh thần hoàn toàn khác, tối giản, tinh khiết nhưng cực kỳ chạm cảm xúc. Vẻ đẹp ấy không đến từ độ cầu kỳ, mà đến từ câu chuyện văn hoá và ký ức mà Hương Giang gửi gắm.

Hương Giang công bố Trang phục văn hoá dân tộc đơn giản nhưng vô cùng ý nghĩa

Áo dài trắng là hình ảnh gắn liền với nữ sinh Việt Nam, không chỉ đại diện cho văn hóa mà còn là giấc mơ tuổi trẻ của chính Hương Giang. Cô từng chia sẻ rằng mình từng ao ước được mặc áo dài đến trường như bao bạn bè, nhưng trong quá khứ ước mơ ấy đã từng vượt ngoài tầm với. Việc đưa áo dài trắng lên sân khấu Miss Universe vì thế không đơn thuần là một lựa chọn thời trang, mà là cách Hương Giang đi ngược dòng để thực hiện giấc mơ năm xưa ngay giữa đấu trường sắc đẹp lớn nhất thế giới.

Hương Giang chia sẻ: "Suốt quãng thời gian đi học, cô ấy đã luôn khát khao được mặc áo dài trắng tới trường. Và ngày hôm nay cô ấy sẽ thực hiện giấc mơ ngày ấy của mình trước hàng tỉ người trên Thế Giới với thông điệp: 'Giấc mơ có thể không thể thành hiện thực ngay lúc bạn khát khao nó nhất, nhưng hãy tin nó có thể đến muộn nhưng chắc chắn sẽ đến theo cách đẹp đẽ nhất!'. Sẽ không có bất kì bộ đồ hoành tráng nào dành cho National Costume của Hương Giang. Chỉ có hình ảnh một nữ sinh cắp sách tới trường, dắt chiếc xe đạp sải bước trên sân khấu lần thứ 74 của Miss Universe".

Đây là lựa chọn được đánh giá là thông minh và đầy bản lĩnh, thay vì chạy theo những thiết kế gây choáng ngợp, đại diện Việt Nam đặt trọng tâm vào câu chuyện văn hoá, cảm xúc và truyền tải được câu chuyện cá nhân, đây điều hoàn toàn phù hợp với tinh thần Miss Universe đang hướng đến.

Hương Giang thường xuyên diện áo dài truyền thống vào những dịp quan trọng

Hương Giang cho biết cô từng khao khát được diện áo dài khi đi học nhưng khi quyết định sống thật với bản thân thì mới thực hiện ước mơ này

Năm trước, Hoa hậu Kỳ Duyên trình diễn trang phục mang tên Ngọc Điệp Kỳ Nam

Hoa hậu Khánh Vân cũng từng gây bão với Kén Em

Ngọc Châu từng chọn trang phục dân tộc là Chiếu Cà Mau

Tương lai nào cho Hương Giang tại Miss Universe 2025? Vẫn còn quá sớm để khẳng định, nhưng có thể thấy rõ một điều cô đang đi theo hướng riêng, kiên định với câu chuyện của mình, và không ngại chọn lựa táo bạo để khác biệt. Nếu tiếp tục giữ phong độ ổn định như những vòng vừa qua, Hương Giang hoàn toàn có thể tạo nên một dấu ấn đặc biệt tại Miss Universe năm nay.

Hương Giang sẽ bước vào phần thi National Costume vào sáng 19/11, Bán kết vào tối cùng ngày. Chung kết Miss Universe 2025 sẽ diễn ra vào 21/11. Nhiều sao Việt, bạn bè thân thiết, gia đình đã có mặt tại Thái Lan để động viên tinh thần Hương Giang.