Quyết định cho học sinh đi học bình thường, Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị 3 kịch bản sẵn sàng đối phó dịch bệnh corona

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ký Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Đồng thời, ban hành kế hoạch phòng chống dịch bệnh do vius corona gây ra kèm theo Quyết định này.



Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra của Bộ GDĐT bao gồm 29 người do Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ làm Trưởng Ban Chỉ đạo, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ và Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc là Phó Trưởng Ban. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra và sẽ tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona của Bộ GDĐT phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo.

Theo kế hoạch được ban hành kèm theo Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Bộ GDĐT sẽ tăng cường các biện pháp phòng chống nhằm ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh, chủ động ứng phó trong trường học nhằm đảm bảo an toàn tính mạng của trẻ em, học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên, cán bộ, nhân viên trong các cơ sở giáo dục.

Xây dựng chương trình hành động, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, ngăn chặn kịp thời không để dịch bệnh xâm nhập vào trường học, sẵn sàng đáp ứng các tình huống về dịch bệnh trong trường học; tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên, cán bộ, nhân viên, cha mẹ học sinh về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; triển khai các biện pháp phòng bệnh tại các cơ sở giáo dục, đảm bảo các điều kiện về nguồn lực và cơ sở vật chất, sẵn sàng đáp ứng kịp thời các tình huống về dịch bệnh trong các nhà trường.

Nhiều trường yêu cầu 100% học sinh đi học phải đeo khẩu trang.

Cũng theo kế hoạch này, Bộ GDĐT đưa ra 3 kịch bản sẵn sàng đáp ứng kịp thời các tình huống về dịch bệnh trong trường học:

Tình huống 1 khi chưa ghi nhận trường hợp bệnh trong trường học.

Tình huống 2 khi xuất hiện trường hợp bệnh xâm nhập trường học.

Tình huống 3 khi dịch bệnh lây lan trong trường học.

Mỗi tình huống đều có phương án chi tiết để ứng phó.

Bộ GDĐT sẽ đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức về nguyên nhân, hậu quả của dịch bệnh; hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch tại trường học. Đồng thời, tổ chức các đoàn kiểm tra, thanh tra liên ngành việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh và y tế trường học trong các cơ sở giáo dục tại các tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước.

Các trường học được phun thuốc khử trùng trong 2 ngày 1-2/2.

Vụ Giáo dục Thể chất được giao là đơn vị chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ và các bộ, ngành liên quan để chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức triển khai kế hoạch; xây dựng tài liệu truyền thông nâng cao nhận thức về y tế trường học và phòng, chống dịch bệnh cho trẻ em, học sinh, sinh viên, học viên.

Trước đó, Bộ GDĐT đã có công điện gửi các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, viện, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các đơn vị trực thuộc Bộ về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona và gửi công văn hỏa tốc về việc hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra trong trường học.