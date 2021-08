Quyển sách bị chỉ trích vì có “tư tưởng độc hại, gia trưởng”, tác giả người Việt nhưng lại lấy tên như triết học Ả Rập?

Gần đây, một clip TikTok đã đăng tải một video review cuốn sách của một tác giả thuần Việt nhưng lại lấy bút danh hết sức Ả Rập tên là Abraben Mah. Cuốn sách có tựa đề “Vì sao tôi không chọn em”.

Tác giả của cuốn sách là Abraben Mah, tên thật Trần Quang Mạnh. Cuốn sách được xuất bản tháng 6 năm 2018.

Trong phần giới thiệu sách có ghi: "Tình yêu như một trò chơi, và một khi đã dấn thân vào, bạn phải chấp nhận luật chơi đó. Nguyên nhân của những nỗi đau đều bắt đầu từ sự thiếu hiểu biết và sai lệch trong quan điểm. Chung quy, cũng là bởi vì họ - những cô gái - không được trang bị những kiến thức và kỹ năng yêu đương và hoàn thiện bản thân một cách đúng đắn. Đó là lý do WHY NOT YOU ra đời. Cuốn sách sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian rất nhiều trong hành trình tìm kiếm một nửa của đời mình. Giúp bạn vượt trội, tỏa sáng và làm đàn ông "điên đảo". Tin hay không chỉ có thể chờ bạn kiểm nghiệm."

Cô gái review quyển sách được cho là mang nhiều tư tưởng gia trưởng.

Nhưng trên thực tế, cuốn sách đã đưa ra những tư tưởng lỗi thời và bảo thủ như:

“Làm khổ phụ nữ là đáng”.

“Tất cả những gì bạn cần làm lúc còn trẻ là hoàn thiện kỳ vọng tương lai về một người phụ nữ trong mơ mà đàn ông mong muốn”.

"Bình đẳng nghĩa là mỗi người phải bình đẳng với thiên chức mà tạo hóa và xã hội quy định cho giới tính đó".

Những lời văn viết trong quyển sách được cho là mang nhiều tư tưởng thiển cận.

Trong cuốn sách tác giả có viết "... Bình quyền nếu bạn là nữ, bạn phải làm và hành động mọi điều và cũng như có quyền làm những gì đúng với "quy dịnh" vốn có của người phụ nữ, người vợ. Chứ không phải "bình quyền" là bình đẳng mọi quyền với đàn ông, người chồng của bạn...". Theo đây, ta có thể thấy tác giả đã "bóp méo" định nghĩa về quyền bình đẳng.

Có thể thấy, những tư tưởng tác giả viết để "giúp bạn vượt trội, tỏa sáng và làm đàn ông "điên đảo" là những điều khá là thiển cận, gia trưởng, "đầu độc" tâm lý người đọc.

Hiện nay, vấn đề bình đẳng giới ngày càng được xã hội coi trọng. Đây cũng sẽ là yếu tố tạo ra sự thay đổi cho xã hội ở mọi thế hệ.

Nguồn clip: TikTok @CAMCAMSAYHIGH