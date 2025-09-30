Quỹ Văn hóa DB Kim Jun Ki trao tặng học bổng cho học sinh hoàn cảnh khó khăn Trường THCS Minh Lập, Thái Nguyên

Chương trình học bổng nằm trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ phát triển giáo dục do Quỹ Văn hóa DB Kim Jun Ki, Công ty Bảo hiểm DBI Hàn Quốc và công ty thành viên là Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV tài trợ, nhằm tiếp sức cho những em học sinh hoàn cảnh khó khăn có ý chí vươn lên trong học tập.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV trao tặng học bổng cho 20 em học sinh Trường THCS Minh Lập

Hiện nay, tại Việt Nam, nhiều em học sinh thuộc nhóm hộ gia đình thu nhập thấp phải buộc nghỉ học. Đặc biệt, các em học sinh tại khu vực vùng sâu vùng xa và khu vực nông thôn đang phải đối mặt với gánh nặng học phí và chi phí sinh hoạt lớn. Xuất phát từ thực tế trên, Quỹ Văn hóa DB Kim Jun Ki, Công ty Bảo hiểm DBI Hàn Quốc và Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV đã triển khai Dự án Hỗ trợ phát triển giáo dục, trao tặng học bổng cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Phú Thọ, Thái Nguyên và Hải Dương. Dự án được triển khai với mục tiêu cung cấp cơ hội học tập và đào tạo nguồn nhân lực trẻ với tổng quy mô học bổng lên tới khoảng 130 triệu won (tương đương khoảng 2,6 tỷ đồng).

Học bổng tại Trường THCS Minh Lập là chương trình trực thuộc Dự án Hỗ trợ phát triển giáo dục. Sau khi nhận được phê duyệt của chính quyền địa phương tỉnh Thái Nguyên, ba đơn vị đã cùng phối hợp để triển khai dự án. Theo đó, 20 suất học bổng (2 triệu đồng/ suất) đã được trao tận tay đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đơn vị tài trợ chính cho dự án - Quỹ Văn hóa DB Kim Jun Ki là cơ quan chuyên trách các hoạt động xã hội của Tập đoàn DB (Hàn Quốc), được thành lập và điều hành từ năm 1988. Hơn 10 năm qua, Quỹ đã triển khai nhiều hoạt động xã hội tại Việt Nam, tập trung vào các chương trình học bổng, hỗ trợ giáo dục và nghiên cứu, với triết lý "The sustainable sponsorship for dream big" – Tài trợ bền vững cho những ước mơ lớn. Chương trình học bổng lần này không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ tài chính mà còn khích lệ tinh thần học tập, đồng thời lan tỏa văn hóa sẻ chia trong cộng đồng.

Buổi lễ trao học bổng có sự tham dự từ phía đơn vị tài trợ - Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV: Bà Phan Thị Anh Thư - Giám đốc Chi nhánh Thái Nguyên. Đồng thời, buổi lễ cũng có sự góp mặt từ phía cơ quan địa phương: Bà Lê Thị Thu Hằng - Phó Trưởng phòng Văn hoá xã hội UBND xã Đồng Hỷ và Bà Hoàng Thị Hồng Bắc - Hiệu trưởng Trường THCS Minh Lập cùng đông đảo các cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường. Tại đây, bà Phan Thị Anh Thư đã trực tiếp trao tận tay những suất học bổng quý giá cho 20 em học sinh nhằm khích lệ, động viên tinh thần học tập của các em.

Thông qua chương trình lần này, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV muốn truyền tải thông điệp: "Việc đầu tư cho thế hệ trẻ không chỉ là trách nhiệm xã hội mà còn là một chiến lược phát triển bền vững. Đồng thời, DBV tin rằng tạo dựng môi trường để thanh niên học tập, trưởng thành và phát huy tiềm năng chính là yếu tố then chốt để phát triển xã hội".

Toàn cảnh Lễ Trao tặng học bổng

Lễ trao học bổng tại Trường THCS Minh Lập không chỉ mang đến sự hỗ trợ thiết thực về tài chính mà còn tiếp thêm động lực học tập, khích lệ tinh thần vượt khó của học sinh, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết và sẻ chia trong cộng đồng.