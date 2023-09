Quy tụ nhiều thương hiệu chất lượng, cửa hàng thời trang trẻ em mới đổ bộ Hà Nội khiến các mẹ thích mê

MooMoo - Outlet For Kids là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm của đông đảo các mẹ khi thông báo khai trương cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội.

Sự kiện đặc biệt này được diễn ra vào sáng ngày 16/9 tại số SH131, Vista Lago, KĐT Nam An Khánh, TP. Hà Nội với sự có mặt của rất nhiều khách hàng đến 'check-in' và mua sắm.

Với vị trí địa lý thuận lợi nằm ở phía Tây Hà Nội, cách Trung tâm hội nghị Quốc gia không quá xa, MooMoo - Outlet For Lids không chỉ là địa chỉ mua sắm lý tưởng mỗi dịp cuối tuần cho các gia đình mà còn là tổ hợp vui chơi ăn uống kết hợp workshop bổ ích dành cho các bé.

Tại MooMoo - Outlet For Kids quy tụ rất nhiều mẫu mã quần áo đa dạng đến từ các thương hiệu lớn trên thị trường dành cho các bé từ sơ sinh đến 10 tuổi. Trong đó phải kể đến một số thương hiệu thời trang cho trẻ em nổi tiếng và được các mom tin tưởng lựa chọn như: Zara Kids, Agabang, Ettoi, Moimoln, Susu&cara, Renoma, Perimits, Discovery, Happylands…. Do đó, các sản phẩm tại MooMoo không chỉ có mẫu mã đẹp, đáng yêu mà còn đảm bảo chất lượng bền bỉ và an toàn cho sức khỏe của bé.

Buổi khai trương cửa hàng đầu tiên của MooMoo - Outlet For Kids vào ngày 16/9 vừa qua đã chào đón rất đông khách hàng ghé thăm và mua sắm. Bên cạnh trải nghiệm shopping, các gia đình đến với sự kiện còn có cơ hội tham gia chương trình ''Chữa lành thiên nhiên'' - hoạt động ngoại khóa nhằm góp phần tạo nên hệ sinh thái sống xanh cho khu đô thị Nam An Khánh.

Tại đây, các bé có không gian vui chơi bổ ích gắn với nhiều hoạt động rèn luyện kỹ năng sống, trồng cây và cả vận động nâng cao sức khỏe. Bên cạnh đó, hoạt động cũng giúp các doanh nghiệp quảng bá được sản phẩm xanh - sạch, chia sẻ hiểu biết cơ bản về canh tác, chế biến sản phẩm hữu cơ và nhận diện sản phẩm hữu cơ thông qua bao bì, nhãn mác tới khách hàng.

Đặc biệt, trong tháng khai trương, MooMoo có nhiều chương trình quà tặng hấp dẫn dành cho các khách hàng. Ngoài ra, còn có chương trình shopping hộ, khách hàng ở nhà online vẫn có thể có trải nghiệm mua sắm như tại cửa hàng.