Quy trình skincare sáng rút gọn còn 4 bước, giúp làn da dầu ráo mịn đến tận tối

Làn da của bạn cần dầu tự nhiên để trở nên mềm mại, khỏe khoắn, tránh được tình trạng da héo hon, khô tróc. Tuy nhiên, nếu tuyến bã nhờn của làn da hoạt động quá mạnh mẽ, tiết dầu mất kiểm soát thì lại gây tác dụng tiêu cực, khiến làn da bị bít tắc, lên mụn và bóng nhờn kém đẹp.

Vào mùa hè, thời tiết nóng nực còn trở thành một "cực hình" đối với nàng da dầu. Tình trạng da "như chảo mỡ", nhớp nháp là điều rất khó tránh khỏi, đặc biệt là khi chị em hoạt động ngoài trời nhiều.

Da dầu đúng là rất bất tiện nhưng chị em cũng đừng quá lo lắng. Làn da bóng dầu có thể được cải thiện khi biết cách chăm sóc hợp lý. Nhất là vào buổi sáng, nếu chị em thực hiện các bước skincare cần thiết, làn da sẽ giữ được độ ráo mịn trong suốt cả ngày. Về lâu dài, tình trạng da bóng nhờn cũng được khắc phục. Dưới đây là 4 điều nàng da dầu nên thực hiện vào buổi sáng, hãy ghim ngay để da ngày càng khỏe đẹp nhé!

1. Rửa mặt bằng sản phẩm dịu nhẹ

Nhiều chị em có thể bỏ qua bước rửa mặt mỗi sáng, nhưng nàng da dầu thì được khuyến khích giữ nguyên thủ tục này. Sau một đêm dài, làn da dầu sẽ tiết thêm nhiều bã nhờn, mồ hôi và còn tồn đọng vi khuẩn từ chăn, ga, gối… Vì vậy, việc rửa mặt buổi sáng là rất quan trọng, giúp chị em có được làn da sạch nhờn, thông thoáng, tránh bị mụn. Tuy nhiên, có một lưu ý mà nàng da dầu cần ghim chặt, đó là nên dùng loại sữa rửa mặt dịu nhẹ.

Nếu dùng sản phẩm làm sạch quá khắc nghiệt, dầu tự nhiên và hàng rào bảo vệ da có thể bị bào mòn, dẫn đến tình trạng da bóng nhờn càng thêm trầm trọng. Tóm lại, để thực hiện bước làm sạch hiệu quả vào buổi sáng, chị em nên tiến hành đều đặn mỗi ngày, đồng thời chọn sữa rửa mặt chất lượng, dịu dàng với làn da nhé!

2. Bôi lotion hoặc kem dưỡng dạng gel

Một số nàng da dầu cho rằng việc bôi kem dưỡng ẩm sẽ khiến da họ càng thêm bóng nhờn, tuy nhiên, suy nghĩ này là sai lầm. Nếu làn da dầu thiếu ẩm thì theo phản xạ tự nhiên, bã nhờn càng được sản sinh ra nhiều hơn để làn da tự dưỡng ẩm cho chính nó. Vì thế, thiếu ẩm là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng da dầu thêm tồi tệ.

Đối với quy trình skincare buổi sáng cho nàng da dầu, dưỡng ẩm là không thể thiếu. Tuy nhiên, thay vì dùng loại kem dưỡng đậm đặc, chị em nên bôi sản phẩm dạng gel hoặc lotion. Đây là các sản phẩm mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh và giữ được cho da dầu độ ráo mượt, căng khỏe suốt cả ngày.

3. Đừng quên serum vitamin C

Dù sở hữu làn da dầu hay không, bôi serum vitamin C cũng là bước skincare chị em nên thêm vào quy trình sáng, đặc biệt khi đã bước qua tuổi 30. Serum vitamin C có tác dụng vô hiệu các gốc tự do - nguyên nhân hàng đầu gây lão hóa. Sản phẩm này còn mang đến hiệu quả làm sáng da, xóa thâm do mụn, kích thích sản sinh collagen. Khi bôi serum vitamin C trước kem chống nắng, làn da của bạn sẽ được bảo vệ hai lớp, giúp chống lão hóa hiệu quả hơn. Một số loại serum vitamin C còn có khả năng kiềm dầu, chị em nên ưu tiên để làn da được chăm sóc tốt nhất nhé!

4. Dùng kem chống nắng kiềm dầu

Bôi kem chống nắng là bước skincare không thể bàn cãi, dù bạn sở hữu loại da nào. Ánh nắng còn là nguyên nhân khiến da tiết nhiều dầu hơn, nên để cải thiện nhan sắc, chị em càng cần thực hiện bước chăm sóc này thật nghiêm chỉnh. Kem chống nắng có nhiều loại, nhưng chị em hãy ưu tiên loại kiềm dầu, chứa các thành phần kiểm soát bã nhờn như zinc oxide hay titanium dioxide. Loại kem chống nắng này sẽ để lại lớp nền ráo mịn, không khiến da bị nặng nề, bức bí.

Ảnh: Sưu tầm

https://afamily.vn/quy-trinh-skincare-sang-rut-gon-con-4-buoc-giup-lan-da-dau-rao-min-den-tan-toi-20220626113127361.chn