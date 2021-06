Quy trình chống lão hóa chuẩn chỉnh mà chính các bác sĩ da liễu cũng tuân theo nghiêm ngặt

Để có được làn da khỏe đẹp và trẻ lâu, chị em cần thiết lập một quy trình chống lão hóa hợp lý. Thế nhưng trước rất nhiều các sản phẩm skincare và những quy trình chăm da đồ sộ, hẳn là chị em sẽ thấy hoang mang, không biết skincare thế nào để vừa tiết kiệm thời gian, tiền bạc, vừa hiệu quả. Vậy thì để chắc ăn nhất, chị em nên tham khảo lộ trình chống lão hóa được chính các bác sĩ da liễu áp dụng, làn da thế nào cũng sẽ nhận được những kết quả tích cực.

Làm sạch

Vào buổi sáng, bạn vẫn nên dùng sữa rửa mặt để loại bỏ những cặn bẩn tích tụ trong da sau một đêm. Sang đến buổi tối thì rửa mặt một lần là chưa đủ. Bác sĩ Dendy Engelman tại New York khuyên chị em cần phải áp dụng phương pháp làm sạch kép, tức là tẩy trang + rửa mặt. Chưa hết, theo bác sĩ da liễu thì bạn cần "kết thân với sữa rửa mặt dịu nhẹ (cả buổi sáng lẫn tối) để không rửa trôi lớp dầu tự nhiên hay gây khô da".

Thoa toner

Ngay sau khi làm sạch, thoa toner là một bước đáng lưu tâm: "Thoa toner là thao tác cần thiết đối với những ai sở hữu làn da dầu hoặc dễ bị mụn", bác sĩ Michelle Henry tại New York cho hay. Ở bước này, khoảng vài lần/tuần, bạn có thể dùng toner acid để loại bỏ da chết, hack da sáng mịn.

Thoa serum vitamin C

Vào buổi sáng, bạn rất nên thoa thêm serum vitamin C. Bác sĩ nổi tiếng Shani Darden cho hay rằng: "Vitamin C là chất chống oxy hóa sẽ bảo vệ làn da của bạn khỏi sự tổn thương bởi ánh nắng, và các gốc tự do. Sau bước này, tôi sẽ dùng kem chống nắng không chứa dầu khoáng, loại có thể cấp ẩm nhưng không khiến lỗ chân lông bị bít tắc".

Bôi kem chống nắng

Bởi vì ánh nắng chính là thủ phạm hàng đầu gây ra lão hóa sớm, thoa kem chống nắng chính là bước quan trọng số một trong quy trình chống lão hóa: "Tiếp xúc với ánh nắng sẽ gây suy giảm collagen của làn da, và là nguyên nhân chính khiến da bị sạm đi". Hãy chọn kem chống nắng có chỉ số tối thiểu là SPF 30, và có khả năng chống được cả tia UVA lẫn UVB, làn da của bạn sẽ được bảo vệ hiệu quả khỏi ánh mặt trời.

Dùng retinol

Vào buổi tối, sau những bước như là làm sạch, thoa toner, bạn nên dùng thêm retinol. Sản phẩm này được coi là cần thiết bậc nhất trong quy trình chống lão hóa: "Retinol sẽ phát huy tác dụng để ngăn ngừa nếp nhăn mới hình thành, đồng thời là phẳng những nếp nhăn có sẵn. Sản phẩm này cũng sẽ giúp giảm sạm da nhờ khả năng kích thích da tái tạo", bác sĩ Darden cho hay.

Kem dưỡng ẩm

Da sẽ cần độ ẩm để luôn khỏe mạnh, căng sáng và có thể tự điều tiết dầu. Bước chăm da này cần thiết cho cả buổi sáng lẫn buổi tối, sau khi bạn thoa serum vitamin C/retinol. Sản phẩm dưỡng ẩm còn có công dụng phục hồi và củng cố lớp màng bảo vệ tự nhiên, từ đó bạn sẽ có được làn da mịn màng, chống chọi tốt hơn với những yếu tố tiêu cực từ phía ngoại cảnh.

Thoa kem mắt

Bác sĩ Darden cho hay rằng: "Tôi thường dùng kem mắt để làm sáng và cung cấp độ ẩm cho vùng da quanh mắt". "Giữ ẩm cho vùng da dưới mắt là điều quan trọng bởi thao tác này sẽ giúp nếp nhăn mờ đi, và giữ cho vùng da này được săn chắc, mịn màng". Khi vùng da quanh mắt khỏe đẹp thì trông bạn cũng sẽ trẻ trung, rạng rỡ hơn.

Nguồn: Byrdie