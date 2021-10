Quý IV/2021, phấn đấu tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 cho 95% học sinh

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa có buổi làm việc với một số Bộ, ngành về tình hình thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022.

Theo Bộ GD&ĐT, đến nay các cơ sở giáo dục trên cả nước đã linh hoạt trong phương thức dạy học. Trong đó các địa phương thuộc vùng xanh dạy học theo hình thức dạy học trực tiếp; các địa phương thuộc vùng cam và vùng đỏ chủ động tổ chức dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, giải pháp bù đắp kiến thức cho học sinh khi quay trở lại trường học đầu tiên được Bộ tính đến là chỉ đạo các địa phương linh hoạt trong việc kết thúc năm học, trong đó chấp nhận việc phải kéo dài thời gian để bù đắp kiến thức cho học sinh. Việc này sẽ tùy thuộc vào tình hình từng địa phương để có xử lý cho phù hợp.

Thứ hai, khi học sinh quay trở lại học trực tiếp thì việc học trực tuyến, qua truyền hình vẫn sẽ tiếp tục là công cụ duy trì trong việc bù đắp, củng cố kiến thức cho học sinh. Bộ GD&ĐT đã phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng các bài giảng qua truyền hình cho nhiều khối lớp, đặc biệt là lớp 1, lớp 2. Hệ thống bài giảng này sẽ là nguồn học liệu mở được sử dụng để hỗ trợ, bổ sung kiến thức cho học sinh khi các em quay trở lại trường học trực tiếp.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp (Ảnh: TTXVN)

“Bộ GD&ĐT sẽ có những điều chỉnh trong kiểm tra, đánh giá theo hướng phù hợp với tinh thần cốt lõi và khuyến khích tinh thần tự học của học sinh”, Bộ trưởng nói.

95% trẻ em từ 12-17 tuổi được tiêm 2 mũi vắc xin

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nói: Bộ Y tế đã lựa chọn được loại vắc xin phù hợp và đang chuẩn bị đủ nguồn vắc xin để sẵn sàng tiêm cho trẻ em từ 12-17 tuổi để học sinh an toàn tới trường.

Theo rà soát của Bộ Y tế, cả nước hiện có trên 8 triệu trẻ em từ 12-17 tuổi, với số lượng vắc xin cần để tiêm hai mũi là khoảng 16 triệu liều. Bộ Y tế phấn đấu trong quý IV năm 2021 sẽ tiêm đủ 2 mũi cho trên 95% trẻ em thuộc đối tượng này.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với trẻ em từ 3-11 tuổi (khoảng trên 14 triệu trẻ em), Bộ Y tế đang tiếp cận nguồn vắc xin phù hợp, đồng thời tham khảo kinh nghiệm thế giới và các chuyên gia, nhà khoa học trong nước để khi đảm bảo điều kiện sẽ sẵn sàng tiêm cho trẻ em lứa tuổi này.

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh/thành phố chỉ đạo sở GD&ĐT chủ trì cùng Sở Y tế rà soát lại các văn bản hướng dẫn về đảm bảo an toàn trường học đã được Bộ Y tế, Bộ GDĐT ban hành, qua đó đánh giá, củng cố và hoàn thiện công tác phòng chống dịch tại cơ sở giáo dục, sẵn sàng mở lại trường học đón học sinh đến trường.

Tổ chức đăng ký tiêm cho học sinh

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhận định năm học 2021-2022 sẽ khó khăn hơn năm ngoái. Đến thời điểm này nhiều địa phương chưa thể học trực tiếp, nhiều nơi trong vùng dịch rất khó khăn. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực để đáp ứng một phần yêu cầu, song dạy học trực tuyến, dạy học qua truyền hình chỉ là hình thức bổ trợ và không tránh khỏi những tác động không mong muốn.

“Chúng ta cần có các giải pháp rất nhanh cho năm học này”, Phó Thủ tướng nói, đồng thời yêu cầu phải có kế hoạch, giải pháp rất chủ động để hoàn thành kế hoạch năm học; cùng với đó là chủ động có kế hoạch bù đắp kiến thức cho học sinh bằng các hình thức phù hợp, trong ngắn hạn cũng như trong một vài năm tới.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị ngành Giáo dục sát sao hơn nữa trong việc triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo hình thức cuốn chiếu. Trong đó, việc chuẩn bị sách giáo khoa, từ thẩm định, xuất bản, đến phát hành đến tay học sinh, phụ huynh cần tiếp tục làm tốt hơn nữa.

Về đảm bảo an toàn trường học, Phó Thủ tướng yêu cầu, Bộ GD&ĐT rà soát kỹ các quy định bảo đảm an toàn học đường. Đồng thời, phải tổ chức tiêm vắc xin sớm và thật an toàn cho học sinh trong độ tuổi theo quy định của Bộ Y tế. Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế phối hợp với Bộ GD&ĐT, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức ngay việc đăng ký tiêm vắc xin cho trẻ em từ 12-17 tuổi, để sẵn sàng khi có vắc xin sẽ tổ chức tiêm nhanh và an toàn nhất cho các cháu.