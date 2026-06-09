Từ ngày 01/7/2026, các quy định mới về trách nhiệm thông báo lưu trú sẽ chính thức có hiệu lực theo Luật số 118/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự. Những quy định này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Ngày 10/12/2025, Quốc hội đã thông qua Luật số 118/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự. Trong đó, Luật đã điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện quy định về trách nhiệm thông báo lưu trú tại Điều 30 của Luật Cư trú năm 2020.

Theo quy định mới:

“Khi có người lưu trú qua đêm, thành viên hộ gia đình, người đại diện cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, chủ sở hữu hoặc người được giao quản lý phương tiện, các cơ sở lưu trú khác có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú; trường hợp người đến lưu trú tại chỗ ở của cá nhân, hộ gia đình mà cá nhân, thành viên hộ gia đình không có mặt tại chỗ ở đó thì người đến lưu trú có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú.”

Theo đó, kể từ ngày 01/7/2026, trách nhiệm thông báo lưu trú được áp dụng đối với các nhóm đối tượng sau:

- Thành viên hộ gia đình khi có người đến lưu trú qua đêm tại nơi ở của mình.

- Người đại diện các cơ sở chữa bệnh đối với người bệnh và người nhà lưu trú tại cơ sở.

- Người đại diện các cơ sở lưu trú du lịch như khách sạn, resort, homestay, nhà nghỉ, biệt thự du lịch và các loại hình lưu trú du lịch khác.

- Chủ sở hữu hoặc người được giao quản lý các phương tiện được sử dụng làm nơi lưu trú qua đêm như du thuyền, tàu du lịch, nhà nổi, tàu cá, phương tiện lưu trú di động và các phương tiện tương tự.

- Người quản lý các cơ sở lưu trú khác như ký túc xá, căn hộ dịch vụ và các cơ sở lưu trú ngoài hệ thống lưu trú du lịch.

Đáng chú ý, Luật đã bổ sung và làm rõ trách nhiệm thông báo lưu trú đối với người đại diện cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, chủ sở hữu hoặc người được giao quản lý phương tiện và các cơ sở lưu trú khác. Đây là sự điều chỉnh phù hợp với thực tiễn phát triển của nhiều loại hình lưu trú mới trong thời gian qua, đặc biệt là các mô hình lưu trú trên phương tiện, nhà nổi hoặc các hình thức lưu trú di động.

Bên cạnh đó, đối với trường hợp người đến lưu trú tại chỗ ở của cá nhân hoặc hộ gia đình nhưng chủ nhà hoặc thành viên hộ gia đình không có mặt tại nơi ở, người đến lưu trú sẽ phải trực tiếp thực hiện việc thông báo lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú theo quy định.

Người dân có thể thực hiện thông báo lưu trú một cách thuận tiện thông qua ứng dụng VNeID hoặc trên Cổng thông tin khai báo lưu trú của Bộ Công an theo hướng dẫn hiện hành.

Ảnh: Công an thành phố Huế

Việc chấp hành nghiêm túc quy định về thông báo lưu trú không chỉ là trách nhiệm của mỗi công dân mà còn góp phần hỗ trợ lực lượng Công an trong công tác quản lý nhà nước về cư trú và trật tự xã hội. Thông qua đó, cơ quan chức năng có thêm điều kiện để phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Mỗi người dân cần chủ động tìm hiểu và thực hiện đúng quy định về thông báo lưu trú khi có người lưu trú qua đêm, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, hiện đại và nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay.