Quý cô sinh ngày âm lịch này mang mệnh phú quý, đời này ai gặp cũng quý, làm gì cũng giàu, cuối năm 2020 sẽ có cuộc sống thăng hoa

Ngày 3 và 9 âm lịch

Trời sinh những người sinh vào ngày 3 và 9 âm lịch thường có tính cách hoạt bát, vui vẻ, làm việc gì cũng nghĩ đến những người xung quanh. Những người sinh vào 2 ngày này thường được sinh ra trong gia đình ấm no sung túc, tuy không hẳn là những người ngậm thìa bạc nhưng được nuôi dưỡng tử tế, lớn lên đa số đều là những người thành công trong cuộc sống. So với những người khác, những người sinh vào ngày này không chỉ có thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng luôn theo phù trợ.

Khi họ bước vào công việc gì đó, cũng được mọi người xung quanh hậu thuẫn, nên dễ dàng gặt hái được nhiều thành công. Tử vi học có nói, trong năm 2020 này, cuộc sống của những người sinh vào 2 ngày âm lịch này sẽ có nhiều chuyển biến tích cực. Họ vốn sinh ra đã mang mệnh phú quý, vì vậy chỉ cần gặp được cơ hội tốt, thời cơ tốt thì chuyện rủi hóa lành. Đạc biệt, cuối năm nay, những người sinh vào 2 ngày này sẽ công thành danh toại, sự nghiệp viên mãn chưa đủ mà tài vận còn dồi dào, cuộc sống thăng hoa khiến ai cũng ghen tị.

Ngày 10 và 15 âm lịch

Trời sinh những người sinh vào ngày 10 và 15 âm lịch thường có tính cách hướng ngoại. Những người này rất thích giao tiếp xã hội, nhờ vậy mà có khả năng thiết lập nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Cuộc sống dù gặp khó khăn, trắc trở cách mấy nhưng nhờ có sự quan hệ rộng rãi mà việc khó cũng thành dễ, họ cũng dễ dàng gặp được quý nhân, giúp sự nghiệp suôn sẻ thuận lợi. Bước vào một giai đoạn nhất định, những người sinh vào 2 ngày này sẽ tìm được cơ hội để thăng hoa.

Đặc biệt đối với người sinh vào ngày 15 âm lịch nếu như không thành Rồng cũng thành Phượng. Tử vi học có nói, trong năm 2020, dù có nhiều người gặp phải khó khăn, thậm chí có những người phải đánh đổi, mất mát, hy sinh nhưng đối với người sinh vào 2 ngày này sẽ khổ tận cam lai. Cụ thể, cuối năm 2020 này, những người này sẽ gặp được quý nhân, cuộc sống cũng dần may mắn hơn, mọi khó khăn đều được giải quyết êm đẹp. Đầu năm 2021, nếu như may mắn thì sẽ thăng hoa viên mãn.

Ngày 11 và 19 âm lịch

Trời sinh những người sinh ngày 11 và 9 âm lịch thường có rất thông minh hoạt bát, đặc biệt họ rất mạnh mẽ và kiên định. Những người này không ngại đối mặt với khó khăn, thử thách, thậm chí còn chấp nhận hy sinh để tự hoàn thiện bản thân, tìm kiếm bài học cuộc sống để có thể vững chãi trên bước đường sau này. Đa số những người sinh vào 2 ngày này thường khổ trước sướng sau. Tiền vận họ thường gặp nhiều gian nan vất vả, nhưng nhờ bản lĩnh trời ban mà sau đó vượt qua được mọi thứ.

Tử vi học có nói, trong năm 2020, cuộc sống của những người này thường gặp không ít trắc trở, nhưng sau đó họ đã có vận may lội ngược dòng. Cụ thể, những tháng cuối năm tới đây, họ sẽ gặp được quý nhân, sẽ tìm được cơ hội xây dựng cuộc sống thăng hoa viên mãn. So với những người khác, những người sinh vào 2 ngày này thường có tính cách tuyệt vời, được nhiều người yêu mến, họ giỏi giang nên làm việc gì cũng nên chuyện, chỉ cần thêm vận may thì mọi thứ sẽ thập toàn thập mỹ.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

(Nguồn: Sohu)