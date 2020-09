“Quý cô phản cảm” Ngân 98 và câu chuyện “con sâu làm rầu nồi canh”: Xin đừng làm showbiz nhem nhuốc bằng những chiêu trò 18+ tục tĩu

Ngân 98 và hành trình vào showbiz bằng những trò tục tĩu

Người ta nói rằng công thức để nổi tiếng ở showbiz này đó chính là tài năng - nhan sắc và nhân cách. Nhưng bên cạnh đó, có những người lại chọn cho mình một cách nổi tiếng vô cùng khó hiểu.

Ngân 98 hoạt động giải trí thế nào, có thành tích gì không thì có lẽ người ta không thể nào biết được nhưng có những trò lố gì thì chắc chắn ai cũng biết. Ở độ tuổi 22, Ngân 98 đã sở hữu cho mình một bảng thành tích chẳng mấy “thơm tho” với hàng loạt những biệt danh như “hot girl ngực khủng”, “người đẹp thị phi”.

Ngân 98 bắt đầu được biết đến từ năm 2016 khi xuất hiện cùng cô bạn Mon 2K, người mà sau này được phát hiện sinh năm 1994 trong những clip lố lăng đọ vòng 1 trên mạng xã hội.

Sau đó, cùng với Mon 2K, Ngân 98 tiếp tục gây bão khi có tên trong ồn ào bị nhiếp ảnh gia tung ảnh nhạy cảm trên mạng xã hội. Chẳng rõ thực hư của chuyện đó thế nào nhưng ngay lập tức cái tên Ngân 98 đã xuất hiện ầm ĩ trên mạng.

Hóa ra có những người cần nổi tiếng mất cả 10 năm sự nghiệp, có người chỉ cần một lần buông lơi váy áo.

Một trong những hoạt động giải trí hiếm hoi của Ngân 98 có lẽ là tham gia đóng phim Xóm trọ thiên đường và xuất hiện trong MV của nam ca sĩ Quang Hà. Với “vốn liếng” tham gia nghệ thuật ít ỏi như vậy người ta cũng khá khó định hình vai trò của Ngân 98 bởi diễn viên thì cũng chưa tới, nghệ sĩ thì chắc chắn không phải. Đâu đó người ta vẫn gọi Ngân 98 là “hot girl” theo đúng nghĩa đen của nó.

Không tham gia bất kỳ hoạt động gì trong showbiz nữa nhưng Ngân 98 vẫn thường xuyên khiến nhiều người “bỏng mắt” vì những màn xuất hiện táo bạo trên trang cá nhân của mình.

Năm 2017, “chị em Tấm Cám” Ngân 98 và Mon 2K cùng nhau sánh vai dự thi The Face 2017. Chẳng rõ Ngân 98 có định tấn công làng giải trí một cách nghiêm túc hay không vì ngay lập tức đã quyết định rút khỏi cuộc thi vì lý do riêng. Và tất nhiên, lý do riêng thì chẳng ai biết là lý do gì.

Ngân 98 và cô bạn cùng tiến Mon 2k

Tháng 9/2019, Ngân 98 trở thành cái tên “rần rần" trên mặt báo khi thực hiện bộ ảnh phản cảm đầy hở hang ở Vũng Tàu. Bộ ảnh nhanh chóng nhận được sự phản ứng đầy tiêu cực từ dư luận.

Nhiều người lên tiếng chỉ trích Ngân 98 vì bộ ảnh hở bạo gây mất mỹ quan. Sau bộ ảnh đầy nhục dục phản cảm, đến cuối năm 2019, trên mạng lại xuất hiện với hình ảnh của một cô gái không vải che thân tạo dáng phản cảm, nhiều người cho rằng chủ nhân clip nóng này là Ngân 98.

Bộ sưu tập thị phi của Ngân 98 tiếp tục thêm một trang mới khi cô nàng khoe đạt danh hiệu Á hậu doanh nhân tại cuộc thi Hoa hậu Sắc đẹp Thế giới - một cuộc thi "ao làng" chẳng ai rõ từ đâu.

Về phía mình, Ngân 98 cũng cho biết bị mất điện thoại và bị uy hiếp đưa tiền nếu như không sẽ bị tung ảnh nóng. Ngay sau đó, Ngân 98 liên tục xuất hiện trong các clip livestream khóc lóc bày tỏ về việc bị lộ ảnh nóng. Trong lúc này, bạn trai của Ngân 98 là Lương Bằng Quang cũng liên tục xuất hiện cùng cô và lên tiếng thanh minh.

Đầu tháng 3/2020, Ngân 98 bị bắt giữ khi đi diễn DJ tại quán bar. Có thông tin cho hay, Ngân 98 bị nghi ngờ sử dụng chất cấm nên bị tạm giam qua 1 đêm.

Ngày 24/07/2020 Ngân 98 đi diễn tại Hà Nội với trang phục hở bạo, khoe vòng ba trước mặt nhiều người. Ngay sau đó, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã xử phạt Ngân 98 40 triệu đồng và cấm diễn tại Hà Nội 4 tháng.

Không chỉ “làm loạn showbiz” bằng những câu chuyện đầy phản cảm, Ngân 98 cùng với bạn trai của mình còn thường xuyên gây chú ý bằng những hành động có phần phản cảm như “bóc phốt" nhau liên tục trên mạng xã hội.

Chuyện tình “3 ngày chửi nhau", “3 ngày làm lành" cùng những chủ đề 18+ khiến cư dân mạng thật sự cảm thấy hoang mang. Không chỉ vậy cô nàng còn vui vẻ “gây hấn" với cả showbiz từ Yaya Trương Nhi cho tới Ngọc Trinh.

Chẳng rõ có toan tính nào phía sau những câu chuyện đậm sắc màu 18+ của Ngân 98 hay không nhưng có vẻ như nói “vô tình" có lẽ hơi nhẹ nhàng.

Đừng để showbiz nhuốm màu nhem nhuốc vì những “con sâu làm rầu nồi canh”

Nổi tiếng và tai tiếng có lẽ là 2 khái niệm được nhắc tới nhiều nhất trong showbiz. Thông thường, khi bước chân vào showbiz, bất kỳ ai cũng hiểu rằng miếng bánh ngọt chẳng dễ dàng ăn, bất kỳ ai cũng phải nỗ lực hết mình, thành công đôi khi đánh đổi bằng nước mắt và những giọt mồ hôi.

Thế nhưng, có những người lại chọn tai tiếng làm “lá bài" để tồn tại trong showbiz này. Trên thực tế, không phải Ngân 98 không biết mình phản cảm, thậm chí khi nhận được lời khuyên của mọi người, cô nàng sẵn sàng đáp trả một cách vô cùng sốc nổi.

Điều đó có nghĩa, Ngân 98 chọn cho mình “phương thức phản cảm" để nổi tiếng. Câu chuyện của Ngân 98 có lẽ vĩnh viễn sẽ chỉ là trò cười nếu ai đó nhắc tới một cô nàng hot girl thích khoe thân phản cảm nhưng sẽ là đáng buồn nếu lỡ ai đó nghĩ rằng đó là một phần của showbiz.

Showbiz vốn dĩ là một xã hội thu nhỏ với vô số những mảng màu đen trắng khác nhau. Nhưng chắc chắn một điều rằng chẳng người làm nghề chân chính nào lại muốn người ta nghĩ rằng “ôi hóa ra showbiz là những trò rẻ tiền đầy lố bịch".

40 triệu đồng vì bê bối ăn mặc phản cảm và 4 tháng cấm diễn dường như chẳng "xi nhê" gì với sự lố bịch ngày càng tăng theo cấp số nhân của Ngân 98. Quả thật không quá lời khi nói rằng Ngân 98 và "những trò cười" của mình đã khiến showbiz vốn ồn ào này trở nên nhem nhuốc hơn.

Đã qua rồi thời người ta dùng chiêu trò phản cảm để nổi tiếng, khán giả cũng chẳng phải là "những chú lừa" để bị dắt mũi vì những "trò hề" lố bịch.



Còn nhớ cách đây vài năm, mạng xã hội Việt từng "bão tố" về cô gái mang tên "Bà Tưng" với những trò lố lăng phản cảm. Thậm chí, cô được xem là hiện tượng chuẩn "gái hư" trên mạng xã hội thông qua những bức ảnh hở thịt da, những đoạn clip nhảy nhót mua vui với vòng một khủng.

Cũng chính vì sự nổi loạn bằng tai tiếng này, Bà Tưng - Huyền Anh nổi lên trong một thời điểm nhất định, sau đó chìm vào quên lãng.

Biết đâu, đây sẽ là cái kết cho sự nổi tiếng đầy toan tính đậm chất tục tĩu của Ngân 98. Thôi vậy, cứ chờ xem sao.