Quý cô có ngày sinh âm lịch kết thúc bằng số này, cả đời mang mệnh phú quý, từ trung vận đến hậu vận giàu có thăng hoa vượt trội

Ngày sinh kết thúc bằng số 6: Ngày 6, 16, 26 âm lịch

Trời sinh những người phụ nữ có ngày sinh kết thúc bằng số 6 thì thường gặp nhiều may mắn. Trong cuộc sống này, những người sinh vào ngày 6, 16 và 26 âm lịch đều được tận hưởng mọi thứ tốt lành. So với những người khác, người sinh vào những ngày này thuở nhỏ tuy có gặp nhiều vất vả nhưng tất cả đều được đền đáp xứng đáng vào giai đoạn trung vận. Những người này được trời phú nên luôn gặp được quý nhân, bất kể cuộc sống khó khăn thử thách thế nào họ cũng vượt qua một cách ngoạn mục.

Đặc biệt, bước vào một giai đoạn nhất định, những người này sẽ công thành danh toại, họ sẽ gặt hái được nhiều thành công, từ công việc, tình duyên cho đến tài vận đều rất viên mãn. Phụ nữ sinh vào 3 ngày sinh này, đến tuổi thành gia lập thất sẽ được gả vào gia đình giàu có, ngoài ra họ cũng là những người mang mệnh vượng phu ích tử, không chỉ đem lại may mắn cho gia đạo mà còn giúp chồng phát triển sự nghiệp. Từ trung vân đến hậu vận, cuộc đời thăng hoa viên mãn cả tình lẫn tiền khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Ngày sinh kết thúc bằng số 9: Ngày 9, 19, 29 âm lịch

Những người nào có ngày sinh âm lịch kết thúc bằng số 9 như ngày 9, 19, và 29 thì xác định đời này phúc đức dồi dào, vuọng phu ích tử. Đặc biệt, phụ nữ sinh vào 3 ngày này thường có duyên với quý nhân, bất kể làm việc gì, đi đâu cũng được mọi người yêu thương giúp đỡ. Bước vào một giai đoạn nhất định nào đó, những người này sẽ công thành danh toại, sự nghiệp không những viên mãn thăng hoa mà đời sống tinh thần cũng hạnh phúc tuyệt vời, khiến ai cũng phải ghen tị.



Tử vi học có nói, những người phụ nữ sinh vào 3 ngày sinh này có tính cách khá thận trọng, thông minh và biết nhìn xa trông rộng. Lúc còn độc thân, họ là những người tài giỏi, có khả năng tự mình xây dựng cơ ngơi sự nghiệp, đến khi thành gia lập thất thì có khả năng giúp gia đạo thịnh vượng, giúp chồng con thành công, cả đời giàu sang phú quý, càng lớn tuổi sẽ càng gặp được nhiều may mắn. Chẳng may trên đường đời có gặp khó khăn thì cũng chỉ là nhất thời, hậu vận an nhàn hưởng phước.

Ngày sinh kết thúc bằng số 3: Ngày 3, 13, 23 âm lịch

Trời sinh những người có ngày sinh âm lịch kết thúc bằng số 3 như ngày 3, 13 và 23 khi còn trẻ có thể gặp nhiều khó khăn, trắc trở, hay thậm chí là đau khổ, sớm chịu cảnh cô đơn nhưng khi trưởng thành thì mọi thứ sẽ được đền đáp xứng đáng. Phụ nữ sinh vào 3 ngày sinh này vốn mang mệnh phú quý, bước vào một giai đoạn nhất định họ sẽ thành công thăng hoa, không chỉ kiếm được rất nhiều tiền mà cuộc sống còn viên mãn vẹn toàn, bù đắp cho những gì đã mất.

Tử vi học có nói, họ có thể không phải là người thông minh xuất chúng nhưng làm việc gì cũng có thể thành công. Họ là người rất chăm chỉ, biết phấn đấu và không ngừng nỗ lực để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Cuộc sống này càng thử thách lại càng khiến họ mạnh mẽ kiên cường, khiến bản thân có thể vượt qua mọi thứ để chinh phục đỉnh cao. Hậu vận, những người sinh vào 3 ngày này thường giàu hoặc rất giàu, ngoài ra họ cũng là người khỏe mạnh, càng về già càng có phước.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

(Nguồn: Sohu)