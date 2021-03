Quý cô 36 tuổi sở hữu tủ đồ toàn màu trắng: Style sang chảnh siêu cấp và bí quyết để sở hữu làn da đẹp không cần makeup

Tủ đồ quần áo chính là nơi thể hiện tính cách của mỗi cô nàng, có người thích diện đồ màu sắc vậy nên tủ đồ sẽ rất đa dạng, một số nàng cá tính lại chỉ thích gam màu đen, và cô nàng nhân vật của Afamily ngày hôm nay là một cô nàng đam mê màu trắng. Uyên chia sẻ: "Không biết mọi người thế nào, nhưng những tone màu đơn giản như trắng - đen - nude luôn khiến mình thoải mái khi mặc, đơn giản, nhẹ nhàng". Cùng trò chuyện với cô nàng này để có thêm một vài kinh nghiệm mặc đẹp và nhìn thật sang chảnh với gam màu trắng nhé.

Thông tin nhân vật Hồ Uyên Uyên 36 tuổi Làm việc tại Vivian Viện Thẩm Mỹ



Chào Uyên, bạn có thể chia sẻ một chút với độc giả Afamily về phong cách thời trang của mình được không?

Chào Afamily, mình là Uyên, để nói về style của mình thì có lẽ cho mình dùng từ "bánh bèo" và tủ đồ của mình chỉ toàn những gam màu đơn giản như đen - trắng - nude. Đồ của mình cũng khá đa dạng, từ đồ may sẵn, đồ order và cả đồ thiết kế nữa. Mình chủ yếu sắm đồ từ các thương hiệu như Zara, H&M, một số brand trong nước mình khá yêu thích như H2B của Hoàng Huyền, Chymeochy, Decos. Riêng về sơmi là item cơ bản, mặc nhiều nên mình chọn Dior Homme (dành cho nam giới) bởi tính đơn giản, rộng rãi, thoải mái và chất liệu tốt.

Cũng có nhiều người hỏi mình rằng, đã bao giờ thử đồ màu sắc khác chưa, biết đâu lại hợp nhưng mình bị ngại lòe loẹt và có lẽ đồ màu sắc của mình chỉ dừng ở những món phụ kiện, còn trang phục cơ bản hàng ngày của mình vẫn thiên về gam màu trắng, mình cảm thấy mình hợp và tự tin nhất với màu trắng, không chỉ bởi đây là gam màu dễ mặc mà đây còn là gam màu giúp vẻ ngoài của bạn thêm phần sang chảnh, xịn sò nữa.

Diện tone màu trắng cơ bản nhưng set đồ nào của bạn nhìn cũng rất thu hút, chắc hẳn bạn có bí quyết riêng?

Mình không dám nhận có bí quyết riêng gì bởi về cơ bản màu trắng là gam màu dễ mặc và dễ kết hợp rồi, kết hợp kiểu bánh bèo cũng hợp mà cá tính cũng ổn. Với mình, để mặc một set đồ vừa đủ thanh lịch thì cần tiết chế về phụ kiện, giày dép, túi xách. Mình từng đọc đâu đó về nguyên tắc trang phục của Hoàng gia Anh là giày phải cùng màu với trang phục hoặc màu túi xách. Vì vậy, khi mặc đồ trắng, bạn nên chọn giày trắng/ sáng màu, tốt nhất là tối hơn một tone so với trang phục.

Trong mọi set đồ, mình chọn những phụ kiện trơn, đơn giản như ngọc trai của Dior, hoặc 1 đôi hoa tai tròn ánh vàng, hoặc đôi Pop H của Hermes. Nói không với phụ kiện quá to bản, lấp lánh nhiều chi tiết, vì nó làm cho bộ đồ của mình sến đi. Về cơ bản, bí quyết của mình là tiết chế trong việc chọn lựa phụ kiện và tạo sự liền mạch cho set đồ bằng phụ kiện cùng tone.

Với tủ đồ nhiều đồ trắng như vậy, việc bảo quản và giặt đồ có tốn nhiều công sức không? Đặc biệt với đồ len hay đồ lông trắng?

Rất nhiều người hỏi mình câu này. Bí kíp để đồ trắng luôn mới là sẽ giặt riêng (không giặt cùng đồ màu) bằng tay mỗi ngày, không sấy khô, giũ thẳng khi phơi và dùng bàn ủi hơi nước. Với một số đồ tơ lụa hay xếp li, đồ len và lông, mình sẽ dùng máy giặt khô của LG. Nếu giặt tay thì tốn khoảng 15 phút thôi, còn nếu giặt khô thì đơn giản hơn, chỉ mất 1phút móc vào tủ giặt và ấn nút.

Nhìn loạt ảnh có thể thấy bạn sở hữu nước da trắng sáng, Uyên có thể chia sẻ một số tips chăm sóc để giữ được làn da trắng và một số tips trang điểm khi chụp ảnh được không?

Da mình không trắng lắm đâu. Với mình, da đẹp không phải là trắng mà là da khoẻ, đều màu, lỗ chân lông nhỏ, căng và săn chắc và khi da đẹp đều màu, thì thực sự không cần dùng tới kem nền hay cushion. Bí quyết có lẽ cũng đơn giản thôi, trong chế độ ăn hàng mình mình ăn nhiều rau xanh, uống nhiều nước và chăm sóc da hàng ngày.

Mình là người ưa hoạt động ngoài trời dù nắng hay không, đều dùng kem chống nắng 2 tiếng/ lần để bảo vệ. Nếu ra nắng nhiều thì tối về sẽ đắp thêm mask và dùng tế bào gốc 3 ngày liên tiếp để phục hồi. Body có thể tắm bằng cám gạo và dùng lotion buổi đêm để dưỡng ẩm. Về chăm sóc da nếu nói kỹ thì chắc là dài lắm, vì mình là con nghiện skincare nữa. Chắc hơi bất ngờ một xíu nếu mình nói không hề make up. Mình có điêu khắc lông mày, phun môi, nên mỗi sáng sau skincare thì dùng đúng mỗi kem chống nắng Kiehl’s loại có nâng tone da, vẽ đuôi mắt chút xíu, và dùng dưỡng môi hoặc son. Hôm nào chụp hình, sẽ đánh thêm chút má hồng. Mình quan niệm nên nuôi da khoẻ từ bên trong, da khoẻ sẽ đẹp, để da thở bằng cách sử dụng ít mỹ phẩm make up. Bởi make up chỉ làm mình đẹp tạm thời, còn khi bạn dưỡng da, sẽ mất nhiều thời gian nhưng sẽ là đẹp từ bên trong để đạt được cảnh giới da căng bóng tỏa sáng.

Ngoài ra, bí quyết để giữ được vẻ trẻ trung còn là luôn giữ tinh thần tích cực, lạc quan, vui vẻ và biết hưởng thụ nữa. Các chị em nên biết cách chăm chút cho nhan sắc cũng như làn da của mình, khi bản thân mình đẹp lên, mình sẽ thấy tự tin hơn và từ đó sẽ tạo ra năng lượng tích cực tới nhiều người xung quanh.

Cùng ngắm thêm loạt set đồ trắng cực dễ học theo của Uyên nhé:

Ảnh: NVCC