Quốc Trường "chi bạo" cho thương hiệu mỹ phẩm FYEO

Ngày 09/09 vừa qua đã diễn ra sự kiện ra mắt thương hiệu mỹ phẩm nam FYEO rất hoành tráng tại Sảnh Tương lai của AEON Mall, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội. Các đối tác chiến lược của Công ty Cổ phần RMEN (doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa mỹ phẩm FYEO ra thị trường), cùng hàng trăm khách mời, trong đó có nhiều ca sĩ, diễn viên nổi tiếng đã đến tham dự buổi lễ và gửi lời chúc mừng đến Nhà sáng lập Quốc Trường.



Tại buổi lễ, Diễn viên - Doanh nhân Quốc Trường đã thể hiện khả năng vũ đạo hiện đại hấp dẫn. Có lẽ nguồn cảm hứng của Quốc Trường khi thực hiện màn vũ đạo tại lễ ra mắt thương hiệu FYEO lấy từ hình ảnh lịch lãm, quyến rũ của điệp viên James Bond 007. Trong bộ vest đen lịch lãm Quốc Trường xuất hiện tại sự kiện như một James Bond thực thụ.

Diễn viên, doanh nhân Quốc Trường – CEO Công ty Cổ phần RMEN tại buổi lễ ra mắt

FYEO – For Your Eyes Only mang đến thông điệp "Bạn không cần phải là một anh hùng đội đá vá trời, không phải trở thành một quý ông hào nhoáng trên màn ảnh, bạn chỉ cần là chính mình, là duy nhất trong mắt một người thôi".



Kế hoạch kinh doanh bài bản cho sự ra đời FYEO

Quốc Trường chia sẻ: "Từ lâu tôi đã muốn làm một thương hiệu mỹ phẩm riêng, tôi đã dành 3 năm để tìm hiểu về thị trường mỹ phẩm, thói quen chăm sóc cá nhân của nam giới, tìm kiếm nhà sản xuất tại Việt Nam. Lý do tại sao chọn nhà sản xuất tại Việt Nam? Với tôi nhập khẩu mỹ phẩm về bán rất dễ dàng, nhưng tôi không làm, bởi vì tôi muốn người Việt được dùng hàng Việt chất lượng tốt, phù hợp với đặc điểm làn da, cơ thể của người Việt, cũng là để thúc đẩy kinh tế trong nước. Vì Việt Nam hiện nay đã có nhà máy hiện đại, xứng tầm quốc tế."

FYEO được sản xuất ở nhà máy có đủ các chứng nhận quốc tế khắt khe nhất về sản xuất mỹ phẩm, như CGPM – Asean, ISO 22716, FDA (Mỹ) đạt tiêu chuẩn xuất khẩu đi tất cả các nước trên thế giới. Với công thức nghiên cứu độc quyền, nguyên liệu và thành phẩm được kiểm nghiệm khắt khe, FYEO kỳ vọng sẽ chinh phục được "phái mạnh", từ những khách hàng khó tính nhất, với giá trị cốt lõi, sản phẩm mỹ phẩm phải gắn liền với sức khoẻ của người tiêu dùng.

Những tín hiệu tích cực

Ngay trong buổi lễ ra mắt, đã có 10 đối tác chiến lược ký hợp đồng phân phối và đồng hành cùng FYEO trên hành trình đưa sản phẩm mỹ phẩm chất lượng đến với đàn ông Việt.

Các đối tác chiến lược "Người đồng hành" ký kết hợp tác với FYEO

FYEO là một bước đi táo bạo nhưng chắc chắn của Quốc Trường. Quốc Trường được biết đến không chỉ là một diễn viên tài năng mà còn là một doanh nhân thành công. Sự phát triển nhanh và mạnh của chuỗi nhà hàng Mỳ cay Sasin đã khẳng định được tầm nhìn và năng lực của anh trong lĩnh vực kinh doanh. Chính vì vậy FYEO đươc kỳ vọng sẽ tạo ra một bước đột phá mới trên thị trường mỹ phẩm Việt Nam. Mục tiêu đến năm 2030: FYEO sẽ trở thành thương hiệu mỹ phẩm Việt dành cho nam giới có 3 triệu khách hàng tin dùng.



CEO Quốc Trường giới thiệu và hướng dẫn khách mời sử dụng về sản phẩm tại lễ ra mắt.

Sự kiện ra mắt thương hiệu mỹ phẩm FYEO dành cho nam giới đã diễn ra thành công tốt đẹp. Với những tâm huyết và tầm nhìn của Người sáng lập thương hiệu, hứa hẹn sẽ tạo nên bước đột phá lớn trong thị trường mỹ phẩm Việt Nam.



Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Công ty Công ty Cổ phần RMEN

Địa chỉ: Shophouse B1 - 11, Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hotline: 1900 866836

Website: http://www.fyeo.vn/