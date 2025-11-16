Quốc Thiên và Bùi Công Nam “var” nhau cực căng trước thềm Live Concert SKYNOTE 2025

Tập 3 của series “SKYNOTE: Re:Flexion” vừa lên sóng đã lập tức khiến khán giả bật cười vì màn tung hứng cực duyên giữa Quốc Thiên và ca sĩ – nhạc sĩ Bùi Công Nam. Không còn không khí chuyên môn hay những chia sẻ giàu cảm xúc như hai tập trước, tập này mở ra một sắc thái hoàn toàn mới: nhiều tiếng cười, nhiều tình huống “quăng miếng” và cả những khoảnh khắc khiến người xem phải thốt lên: “Không lẽ hai ông này chuẩn bị ‘var’ nhau thật ở SKYNOTE 2025?”

Ngay từ những phút đầu, không khí đã nóng lên với cảnh Bùi Công Nam “nổi giận đòi về” vì cho rằng Quốc Thiên “hành xử vô lý”. Trong khi đó, đàn anh lại có màn “chơi xấu” không thể ngờ tới: đè Bùi Công Nam xuống đất ngay giữa buổi tập luyện. Sự đối lập tính cách – một bên khôi hài, một bên ngơ ngác – khiến khán giả không thể nhịn cười. Những người theo dõi series còn để lại bình luận rằng nếu cứ tiếp tục “đấu võ mồm” thế này, rất có thể cả hai sẽ mang màn đối đầu đúng nghĩa lên sân khấu SKYNOTE.

Tinh thần hài hước tiếp tục được đẩy lên khi Quốc Thiên mang “chiếc mỏ hỗn của Dì Lệ” – câu cửa miệng từng gây sốt tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai – trở lại phiên bản mạnh mẽ hơn. Anh liên tục kể những “sự thật cười ra nước mắt” về khách mời SKYNOTE 2025, trong đó có câu chuyện khiến cư dân mạng bàn tán nhiều nhất: lý do tại sao trong số toàn bộ nghệ sĩ từ Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, chỉ có mỗi Bùi Công Nam được công bố góp mặt tại concert lần này.

Một trong những khoảnh khắc gây sốt nhất tập 3 là khi Bùi Công Nam vô tư vén áo khiến cả trường quay bật cười. Ai theo dõi hành trình của anh tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đều biết Bùi Công Nam có “chấp niệm 6 múi”, tập hoài không lên, trong khi đàn anh Quốc Thiên lại sở hữu body “tượng tạc”, 6 múi săn chắc. Cú vén áo vô thưởng vô phạt đó khiến sự đối lập càng trở nên thú vị, khiến người xem càng thêm hào hứng chờ xem cả hai sẽ còn “đá xéo” nhau đến mức nào trong concert thật.

Dưới sự tung hứng đó, tập phim cũng hé lộ một thông tin khiến fan vô cùng nóng lòng: Bùi Công Nam đang chuẩn bị một ca khúc hoàn toàn mới dành riêng cho SKYNOTE 2025. Dù giấu kín mọi chi tiết, anh khẳng định đây sẽ là màu sắc mà “mọi người sẽ không hình dung đó là Quốc Thiên”, ngụ ý ca khúc có sự phá cách rõ rệt. Quốc Thiên lập tức chớp cơ hội “cà khịa”, hỏi dồn dập xem bài hát có “síc rịt” hay không và liệu trên sân khấu có thêm “món quà bất ngờ” nào khác. Chính những câu hỏi nửa đùa nửa thật này càng khiến khán giả tò mò xem Bùi Công Nam sẽ mang gì mới tới live concert.

Với tinh thần giải trí rõ nét, tập 3 trở thành mảnh ghép cân bằng hoàn hảo cho “SKYNOTE: Re:Flexion”. Sau hai tập nhẹ nhàng, sâu lắng và thiên về chuyên môn, tập mới mang đến một luồng gió tươi trẻ, gần gũi và tràn đầy năng lượng – điều rất phù hợp với tính cách của hai nghệ sĩ khách mời. Đây cũng được xem như bước chạy đà quan trọng trước thềm Live Concert SKYNOTE: The Reflection 2025, diễn ra vào tối 22/11/2025.

Bùi Công Nam sẽ là một trong ba khách mời chính của concert, bên cạnh Hồ Ngọc Hà và MONO. Với những gì tập 3 đã thể hiện, khán giả hoàn toàn có quyền kỳ vọng rằng sân khấu SKYNOTE 2025 sẽ chứng kiến không chỉ âm nhạc thăng hoa, mà còn rất nhiều khoảnh khắc “bùng nổ chemistry” giữa Quốc Thiên và Bùi Công Nam – bộ đôi đang được yêu thích nhất series ở thời điểm hiện tại.