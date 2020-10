Quốc gia có nền giáo dục uy tín đứng top 3 thế giới, lựa chọn hấp dẫn của du học sinh vì chất lượng ngang với Úc nhưng chi phí lại rẻ hơn

Trong những năm trở lại đây, New Zealand đã trở thành điểm đến mơ ước của nhiều du học sinh quốc tế. Hiện nay ở New Zealand, có khoảng 106.021 sinh viên quốc tế đang theo học trong đó có 2.500 sinh viên Việt Nam.

Nhiều học sinh và sinh viên Việt Nam ấp ủ giấc mơ du học New Zealand bởi hệ thống giáo dục toàn diện, kinh tế phát triển và cơ hội định cư sau khi tốt nghiệp.

Nền giáo dục đón đầu tương lai nhận được sự quan tâm lớn

Thế giới đang trải qua nhiều biến động và để chuẩn bị cho một tương lai mới, thế hệ trẻ cần trang bị những kiến thức, kỹ năng, tầm nhìn, và tính cách mới. Đó cũng là định hướng của nền giáo dục New Zealand – quốc gia nhiều năm liền dẫn đầu khối các nước nói tiếng Anh, và thuộc "top" 3 thế giới về giáo dục chuẩn bị cho tương lai.



Quốc gia xinh đẹp và là cường quốc về giáo dục.

Uy tín của nền giáo dục New Zealand cũng thăng hạng vượt bậc trên trường quốc tế nhờ vào các nỗ lực của chính phủ trong phòng chống dịch COVID-19, cũng như các hỗ trợ sát sao, kịp thời dành cho du học sinh quốc tế tại đây. New Zealand đứng thứ 2 trong số các nước an toàn nhất thế giới trong đại dịch, theo bảng đánh giá 250 quốc gia toàn cầu mới được công bố.

Trên cơ sở các thành tựu đó, New Zealand đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ phụ huynh, và học sinh sinh viên (HSSV) Việt Nam trong những năm gần đây, chứng kiến mức tăng trưởng kỷ lục về số lượng HSSV theo học New Zealand trong năm 2019 – dẫn đầu là khối trung học với mức tăng 80% trong giai đoạn 2017-2019.

Mức học phí ở " xứ Kiwi"

Mức học phí ở quốc gia này dao động tùy thuộc vào bậc học và thời lượng khóa học mà du học sinh muốn theo đuổi. Ở bậc Đại học, mức học phí rơi vào khoảng 22,000 đến 32,000 đô la New Zealand (NZD)/năm (khoảng 340 đến 494 triệu đồng/năm), chương trình Sau đại học dao động từ 26,000 đến 37,000 NZD/năm (từ 340 đến 572 triệu đồng/năm), tùy thuộc vào ngành học mà bạn lựa chọn.

Chẳng hạn, nếu học nghệ thuật, nhân văn, khoa học xã hội, quản lý hay kỹ sư thì du học sinh cần chuẩn bị từ 24,000 đến 28,000 NZD/năm (khoảng 371 đến 433 triệu đồng/năm), trong khi các ngành khoa học và công nghệ sẽ đắt hơn – từ 26,000 đến 33,000 NZD/năm (340 đến 510 triệu đồng/năm). Đối với các chương trình đào tạo trong lĩnh vực y khoa và khoa học thú y, bạn sẽ cần chuẩn bị mức học phí cao hơn so với các ngành học khác.

Đặc trưng của nền giáo dục New Zealand đó là du học sinh sẽ đóng cùng mức học phí của sinh viên bản địa cho bậc Tiến sĩ (từ 6.500 đến 9.000 NZD/năm).

Trong trường hợp du học sinh đang muốn sang New Zealand học các khóa tiếng Anh, hãy lựa chọn khóa học phù hợp với nhu cầu học thuật và điều kiện tài chính của bản thân. Biết rằng một khóa tiếng Anh đại cương có mức phí trung bình 300 NZD/tuần, và khóa học chuẩn bị tiếng Anh Cambridge sẽ tương đương 5.100 NZD/khóa 12 tuần.

Chi phí sinh hoạt ở quốc gia này

Tại New Zealand, du học sinh phải trả 1.489 NZD (khoảng 22 triệu đồng) để thuê căn hộ ở trung tâm thành phố, 176 NZD chi phí tiện ích trong một tháng.

Dữ liệu về sinh hoạt phí của du học sinh tại New Zealand được trang Numbeo thu thập trên 1.146 người đóng góp trong 18 tháng, công bố vào đầu tháng 11.Bảng dưới đây cung cấp thông tin về giá của một số hoạt động chính khi sinh sống tại New Zealand:

Sinh hoạt tại New Zealand Giá (Đơn vị: NZD) Thuê nhà Căn hộ 1 phòng ngủ ở trung tâm thành phố (1 tháng) 1.489 Căn hộ 1 phòng ngủ ở ngoại ô (1 tháng) 1.203 Căn hộ 3 phòng ngủ ở trung tâm thành phố (1 tháng) 2.386 Căn hộ 3 phòng ngủ ở ngoại ô (1 tháng) 2.005 Nhà hàng Bữa ăn cho 2 người mức trung bình 87 Bữa ăn cho một người mức rẻ 18 Café (cốc) 5 Siêu thị Sữa (1 lít) 2,69 Bánh mì (500 gram) 2,3 Gạo (1 kg) 2,81 Trứng (12 quả) 4,9 Thịt gà (1 kg) 12,3 Thịt bò (1 kg) 17,45 Táo (1 kg) 3,58 Cam (1 kg) 3,72 Cà chua (1 kg) 5,12 Nước lọc (1,5 lít) 1,89 Di chuyển Vé xe bus một chiều 3,35 Vé xe bus tháng 150 Taxi (giá 1km) 2,98 Xăng (1 lít) 2,19 Tiện ích Điện, máy sưởi, gas... cho một căn hộ 85 m2 (1 tháng) 176,19 Cước điện thoại (1 phút) 0,46 Internet (1 tháng) 83,88 Giải trí Xem phim (1 vé) 16 Gym (1 tháng) 58,13

Theo đó, hàng tháng, du học sinh phải chi trả nhiều nhất cho việc mua sắm thực phẩm, chiếm 32,1% tổng số tiền phải chi, kế đó là tiền thuê nhà (28,4%) và đi nhà hàng (13,6). Tiền mua quần áo và chi phí vui chơi, giải trí chiếm ít nhất, lần lượt là 2,6 và 4,5%.

Trang này nhận định, sinh hoạt phí tại New Zealand không quá cao so với môi trường sống và chất lượng giáo dục mà đất nước này mang lại.

Một số cách tiết kiệm chi phí khi du học New Zealand

Để tiết kiệm chi phí trong quãng thời gian du học New Zealand, du học sinh có thể làm thêm với thời gian 20 tiếng một tuần, thu nhập khoảng 15 NZD một giờ.

Ngoài ra, ở các thị trấn, mỗi tuần sẽ có ít nhất một phiên chợ. Mua đồ tại đây sẽ giúp sinh viên tiết kiệm được khoản chi phí tương đối so với việc mua trong siêu thị. Bạn cũng nên mua những thực phẩm được trồng tại New Zealand, "mùa nào thức nấy" sẽ rẻ hơn so với đồ nhập khẩu và trái mùa.

Du học sinh có thể đi làm thêm để tiết kiệm chi phí.

Ở xứ sở Kiwi, du học sinh có thể tìm đến những cửa hàng bán đồ cũ (second hand) với chất lượng tương đối tốt và rẻ hơn nhiều so với đồ mới.

Nếu ở gần trường, thay vì sử dụng xe bus hay các phương tiện công cộng, bạn có thể lựa chọn giải pháp đi bộ hoặc sử dụng xe đạp.

Dự bị đại học là bước đệm quan trọng, cần thiết và linh hoạt khi du học New Zealand

Dự bị đại học (Foundation Study) là chương trình học thuật dành cho những học sinh quốc tế và cả Việt Nam muốn du học New Zealand bậc đại học nhưng chưa đạt tiêu chuẩn về trình độ ngoại ngữ cũng như trình độ học vấn theo yêu cầu của hệ thống giáo dục tại nước này.

Việc học dự bị đại học ở New Zealand được xem là cách nhanh và trực tiếp nhất để du học sinh Việt Nam hòa nhập văn hóa, từng bước củng cố và hoàn thiện kỹ năng học tập đang còn thiếu, làm quen với môi trường giáo dục quốc tế, làm quen bạn mới, phát triển kỹ năng tiếng Anh để theo được các chương trình đã chọn ở bậc đại học.

Chương trình Foundation được thiết kế cho nhiều ngành học khác nhau với học phí dao động từ 24.000 đến 28.000 NZD (từ 350 triệu VNĐ đến 410 triệu VNĐ) cho khoá học từ 8 đến 12 tháng.

Tùy từng trường và chuyên ngành cụ thể mà các môn trong chương trình sẽ khác nhau. Thông thường, khóa học sẽ được chia làm 2 phần chính là học tiếng Anh và học các môn liên quan đến định hướng chuyên ngành ở bậc đại học. Các lớp học tiếng Anh sẽ tập trung bồi dưỡng cho học sinh những thuật ngữ sử dụng trong môi trường học thuật, rèn luyện khả năng nghe, nói, đọc, hiểu giúp các em nhanh chóng bắt kịp bài giảng, hoàn thành tốt các bài luận, tự tin trả lời phỏng vấn.

Đại học Auckland là một trong số các trường có chương trình dự bị đại học cho du học sinh.

Hệ THPT ở Việt Nam (và nhiều nước khác) gồm 12 năm trong khi ở New Zealand là 13, hệ thống giáo dục cũng như chất lượng của Việt Nam khác khá xa với New Zealand. Do đó, nếu một học sinh Việt Nam mới học hết lớp 11 hoặc vừa tốt nghiệp lớp 12 xong rất khó có thể bắt kịp với việc học ở đại học tại New Zealand.

Trước hết, dự bị đại học giúp học sinh cải thiện tiếng Anh: Rất nhiều học sinh có IELTS cao nhưng gặp nhiều khó khăn khi qua sinh sống và học tâp tại một môi trường bản địa nói tiếng Anh. Điều này dễ khiến các em bị shock và chán nản.

Dự bị đại học có nhiều giờ học tiếng Anh để học sinh rèn luyện. Giảng viên bản ngữ là người kèm cặp để chỉnh sửa và làm cho vốn tiếng Anh của các bạn hoàn thiện dần. Sỹ số mỗi lớp chỉ từ 15-21 học sinh là điều kiện lý tưởng để các em được quan tâm và thể hiện mình. Không ngạc nhiên khi nhiều bạn đã tỏ ra tự tin và phát triển tiếng Anh của mình chỉ sau hơn 2 tháng học dự bị đại học.

Không chỉ vây, dự bị đại học còn trang bị các kiến thức chuyên ngành cho học sinh: chương trình dự bị đại học chính là giai đoạn chuẩn bị cho việc học đại học. Nếu du học sinh đã chọn được chuyên ngành mình sẽ học ở đại học (ví dụ: Quản trị Kinh doanh, Máy vi tính, Luật, Xã hội học…), học sinh được chuẩn bị trước bằng cách chọn những môn học liên quan đến chuyên ngành ấy.

Với những học sinh còn đang mơ hồ về việc mình nên chọn chuyên ngành nào, chương trình dự bị đại học là lời giải cho bạn. Thầy cô sẽ tư vấn và giúp bạn hiểu mình hơn để đưa ra cho mình lựa chọn chính xác nhất con đường mình sẽ đi ở đại học. Rất nhiều bạn học sinh Việt Nam – những người đến tận lớp 12 vẫn chưa thể xác định mình sẽ học gì ở đại học, đã tìm được lời giải sau khi học chương trình dự bị đại học.

Dự bị đại học trang bị cho học sinh những kỹ năng mềm: Ngoài hai lợi ích to lớn trên, chương trình dự bị đại học còn làm được một điều hết sức ý nghĩa khác: trang bị cho học sinh những kỹ năng mềm – điều còn thiếu của đa phần học sinh ở Việt Nam.

Các chương trình dự bị đại học tiêu biểu của các trường Đại học New Zealand:

1. Đại học Auckland

2. Đại học Kỹ Thuật Auckland (AUT)

3. Đại học Waikato

4. Đại học Canterbury

5. Đại học Massey

6. Đại học Victoria, Wellington

7. Đại học Otago

8. Đại học Lincoln

Tuy nhiên, hiện tại, New Zealand hiện vẫn chưa mở cửa biên giới để chào đón du học sinh quốc tế quay trở lại do ảnh hưởng của COVID-19.

Ông Ben Burrowes, Giám đốc khu vực Đông Á, Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ), cho biết: "Chúng tôi hiểu phụ huynh và HSSV Việt Nam vẫn có nhu cầu tìm kiếm các thông tin cần thiết để chuẩn bị lộ trình học tập tương lai. Quá trình này thường bắt đầu từ 1-2 năm trước khi lên đường du học. Do đó, Triển lãm Giáo dục New Zealand năm nay được thực hiện dưới hình thức trực tuyến với gần 50 cơ sở giáo dục tại New Zealand nhằm đảm bảo an toàn nhưng vẫn trực quan, sinh động và tương tác, hỗ trợ hiệu quả việc hoạch định du học của các gia đình Việt Nam".