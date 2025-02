Năm 2025, màn ảnh Hàn có nhiều bộ phim truyền hình đầy hứa hẹn được lên sóng, một trong số đó là "Mercy for none" (tạm dịch: "Không thương xót") của nam thần So Ji Sub. Ở tác phẩm mới nhất này, anh sẽ đảm nhận vai nam chính Gi Jun, người từng là lăn lộn trong thế giới ngầm nhưng đã rửa tay gác kiếm. Dẫu vậy sau 11 năm, anh buộc phải trở lại với thế giới đầy rẫy hiểm nguy ấy và bắt đầu một hành trình trả thù tàn khốc sau cái chết đột ngột của người em trai Gi Seok.

So Ji Sub trong phim "Mercy for none".

So Ji Sub vào vai Gi Jun, người phải trở lại thế giới ngầm sau 11 năm vì cái chết đột ngột của người em trai.

Mới đây, Netflix đã tung trailer của phim. Ngay lập tức, động thái này đã thu hút vô số sự chú ý của khán giả toàn cầu. Từ những gì được "nhá hàng", có thể thấy rằng đây là một bộ phim đầy tiềm năng, hứa hẹn sẽ gây bão màn ảnh khi lên sóng.

So Ji Sub sau 28 năm làm nghề vẫn toát ra sức hút lớn, từng khung hình đều cho thấy vì sao đến nay anh vẫn là một trong những mỹ nam điển trai nhất màn ảnh Hàn. Thế nhưng quan trọng hơn, ngôi sao 47 tuổi thể hiện diễn xuất "đỉnh nóc kịch trần" trong từng phân cảnh, mỗi lời thoại đều gây ấn tượng.

Dàn cast cực xịn sò của "Mercy for none".

Được biết, bên cạnh So Ji Sub, dàn cast của "Mercy for none" còn bao gồm những gương mặt thực lực hết sức quen thuộc với khán giả như So Ji Sub, Huh Joon Ho, Ahn Kil Kang và Jo Han Chul. Ngoài ra, Lee Jun Hyuk - nam chính của bộ phim lãng mạn hot nhất hiện tại "Thư ký hoàn hảo của tôi" - cũng góp mặt với tư cách khách mời. Anh đảm nhận vai Gi Seok.

Bộ phim "Mercy for none" do So Ji Sub đóng chính dự kiến lên sóng vào tháng 4/2025.