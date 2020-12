Quay mọi người như quay dế, cô vợ Yeo Joo quả là cao thủ thao túng thượng thừa

Nếu như các chiêu thức ngoại tình từ "ông chồng quốc dân" Woo Sung (Go Joon), hay bí ẩn xoay quanh thân thế anh chàng Soo Ho (Kim Young Dae) là tâm điểm gây chú ý trong những tập phát sóng tuần trước, thì ở 4 tập mới nhất của Lừa Em, Cưng Tiêu Rồi!, nhà văn Yeo Joo (Cho Yeo Jeong) lại trở thành nhân vật ấn tượng hơn cả. Loạt chứng cứ dưới đây phần nào đã "bóc" dần lớp vỏ bá đạo nơi người phụ nữ ấy.

Lấy chồng đào hoa để được trải nghiệm cảm giác "mọc sừng"

Liên tục khiến ông xã toát mồ hôi bằng pha dằn mặt trên sóng truyền hình, sau đó là màn múa dao cắt thịt, gợi nhắc cam kết hiến thân… Yeo Joo hẳn đã thừa biết Woo Sung đang "ăn vụng" sau lưng mình. Vốn bị ám ảnh với quá khứ cha mẹ ly hôn bởi tiểu tam, bản thân cô cực kì nhạy bén trước các dấu hiệu ngoại tình của đàn ông. Do đó, khả năng cao, những mối quan hệ ngoài luồng của tay luật sư kia khó lòng mà qua mắt nổi chị ta.

Thế thì, tại sao nữ tiểu thuyết gia lại cứ nhắm mắt ngó lơ hết lần này tới lần khác? Căn cứ vào tính tình lập dị và ưa cọ xát thực tế ở Yeo Joo, phỏng đoán đầu tiên là vì nữ nhà văn muốn tìm thêm chất liệu cho việc viết lách nên cô nàng mới đồng ý kết hôn cùng Woo Sung, nhằm thấu hiểu nỗi đau đớn, uất hận nơi người đàn bà bị chồng phản bội. Đáng sợ hơn, Yeo Joo còn xem chuyện tra tấn, dọa dẫm tinh thần hắn không khác nào một thú tiêu khiển "lành mạnh", tạo nguồn cảm hứng sáng tạo cho bản thân.

Nhận Soo Ho làm trợ lý dẫu biết cậu có lai lịch bất minh

Ngay tại buổi phỏng vấn, bằng óc quan sát tinh tường, nữ văn sĩ đã sớm bóc mẽ Soo Ho nói dối, rằng anh chẳng phải nhân viên bán hàng bình thường mà là một "kẻ bám đuôi". Tuy nhiên, cô tiếp tục gây bất ngờ khi vẫn quyết định chọn chàng trai trẻ làm trợ lý riêng, thậm chí cho phép cậu ấy đi lại thoải mái trong tư gia mình. Do từng tuyên bố rất ghét những ai lừa dối, hành động kì lạ trên của Yeo Joo lập tức khiến khán giả không khỏi thắc mắc lẫn tò mò.

Đặc biệt, sang đến tập 7 và 8 Lừa Em, Cưng Tiêu Rồi! gần đây, chúng ta đã biết Soo Ho quả thật sở hữu thân phận chẳng phải dạng vừa: mật vụ xuất chúng được Cơ quan Tình báo Quốc gia giao phó trọng trách theo dõi Yeo Joo. Vậy nên, liệu cô nàng chỉ đơn thuần tuyển dụng anh chàng hòng "đổi gió", khám phá cảm giác cặp kè phi công 6 múi hay còn ẩn chứa toan tính gì sâu xa? Hay chính sự xuất hiện của anh sẽ là "màu sắc" đặc biệt, giúp cô hoàn thiện những lỗ hổng còn khuyết trong "hành trình" sáng tạo con chữ của mình.

Dễ dàng thao túng lực lượng cảnh sát, tình báo Hàn Quốc

Lúc nghe tin phát thanh viên Baek Soo Jung, bồ nhí của chồng bỗng dưng mất tích, Yeo Joo liền đề nghị hỗ trợ cảnh sát truy lùng thủ phạm. Đáng chú ý, theo lời nữ nhà văn, nhờ bản thân từng hành nghề ký giả nên chị ta nắm trong tay rất nhiều đầu mối liên lạc hữu dụng như phóng viên, thư ký tòa soạn, đội trưởng đội điều tra… Cộng thêm suy luận sắc bén, cô nhanh chóng thuyết phục bộ đôi thanh tra Seung Cheol và Se Jin chấp nhận để mình tham gia phá án.

Thế nhưng, điều đáng sợ nhất lại nằm ở chỗ, bà xã Woo Sung mới chính là kẻ có động cơ giết người cao hơn bất cứ ai. Trước khi bặt vô âm tính, Baek Soo Jung đã hẹn gặp Yeo Joo và đe dọa sẽ ép gã luật sư ly hôn.

Nếu cô thực sự sát hại ả tiểu tam kia, thì việc "dắt mũi" lực lượng cảnh sát là nước đi lợi hại. Đầu tiên, việc này khẳng định nữ nhà văn không hề "ngán" đối đầu với bất cứ ai. Tiếp theo, ở một góc nhìn khác, với việc "thâm nhập" vào đội điều tra, nữ nhà văn lạnh lùng Yeo Joon sẽ dễ dàng tìm ra những kẽ hở trong lập luận, tìm kiếm bằng chứng của cơ quan điều tra. Đây là chất liệu thật chẳng dễ có được. Chưa kể, không rõ vì nguyên nhân gì, Yeo Joo còn được cơ quan tình báo hậu thuẫn, giúp mình xóa sạch mọi chứng cứ liên quan đến vụ Baek Soo Jung.

"Thuyết âm mưu" hứa hẹn xoay quanh tham vọng chính trị của Woo Sung

Trước nhiều tình tiết vẫn chưa được hé lộ hoàn toàn, Lừa Em, Cưng Tiêu Rồi! dễ dàng làm người xem liên tưởng đến vài giả thiết hấp dẫn. Hành trình dấn thân vào con đường tranh cử nghị viên của ông chồng luật sư là ví dụ. Liệu có phải chuyên gia cố vấn Nam Ki Ryong vì được bạn thân của Woo Sung giới thiệu nên mới đồng ý hỗ trợ anh, hay tất cả đều do một tay nữ nhà văn đứng sau sắp đặt?

Luôn muốn tìm kiếm những đề tài mới lạ, không loại trừ khả năng Yeo Joo đã dày công dựng lên "vở kịch" này, hòng khai thác đời tư lăng nhăng, lắm bê bối của các chính trị gia cho tác phẩm trinh thám sắp tới.

Chất liệu cuộc sống quả thật rất sống động để cho mọi nhà văn khai thác. Nhưng tự tạo ra vòng xoay, trải nghiệm chính những điều còn thiếu như Yeo Joo chắc chỉ có duy nhất cô ta có khả năng. Khám phá ngay những bí mật đầy thú vị trong Lừa Em, Cưng Tiêu Rồi! (Cheat On Me, If You Can), bộ phim đang được phát sóng tại Việt Nam trong mục Phim truyện của Truyền hình FPT và ứng dụng di động Foxy, song song với Hàn Quốc kể từ ngày 02/12/2020. Bộ phim gồm 32 tập, lên sóng vào mỗi tối thứ 4, thứ 5 hàng tuần với lựa chọn thuyết minh và phụ đề.