Quảng Trị nguy cơ tái diễn lũ lịch sử lần 2, mưa đặc biệt to ở miền Trung kéo dài đến bao giờ?

Theo thông tin từ TTKTTVQG, ngày hôm nay (17/10), ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa đặc biệt to với lượng mưa từ 19h00 ngày 16/10 đến 13h00 ngày 17/10 phổ biến từ 150-350mm, có nơi lớn hơn như: Minh Hóa (Quảng Bình) 452mm, Trường Sơn (Quảng Bình) 450mm, Hướng Linh (Quảng Trị) 667.8mm, Khe Sanh (Quảng Trị) 502mm,…Các nơi khác ở Trung Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-90mm.

Dự báo: Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ nên từ nay (17/10) đến ngày 21/10 ở Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to, riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có khả năng mưa đặc biệt to.

Tổng lượng mưa từ chiều ngày 17/10 đến ngày 21/10 ở Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị phổ biến 400-600mm, có nơi trên 700mm; ở Nghệ An, Thừa Thiên Huế phổ biến 200-350mm, có nơi trên 400mm; ở Đà Nẵng, Quảng Nam phổ biến 150-250mm, có nơi trên 300mm; từ Quảng Ngãi đến Phú Yên phổ biến 80-150mm, có nơi trên 150mm.

Đêm nay và ngày mai (18/10) ở Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 70-120mm, có nơi trên 150mm.

Cảnh báo: Sau ngày 21/10, ở các tỉnh Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ còn có khả năng xảy ra mưa lớn kéo dài.

Mưa lớn trong những ngày qua khiến mực nước nhiều sông ở miền Trung lên nhanh, đặc biệt nhiều địa phương có nguy cơ tái diễn lũ lịch sử giống như đợt mưa ngày 08 - 09/10.



Cụ thể, tại Quảng Trị, trong sáng nay, nhiều khu vực như Đông Hà, Khe Sanh, Hướng Hóa, Đầu Mậu... nước lũ ngập gần nóc nhà. Nhiều khu vực ở Quảng Trị có nguy cơ tái diễn lũ lịch sử đợt 08/10 vừa qua khi cách lũ lịch sử chỉ còn 4cm.

Những hình ảnh về tình hình lũ lụt tại các tỉnh miền Trung trong sáng nay:

Thôn Tân Đức xã triệu thành huyện Triệu Phong, nước ngập gần lút nóc nhà. Ảnh: Quảng Trị 24h.

Đường Trần Hoàn- Khu phố 6 Đông Giang. Ảnh: Quảng Trị 24h.

Nước lũ dâng cao ở xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Người lao động.

Xã Ba Lòng (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) chìm trong nước lũ. Ảnh: Người lao động.

Xã Ba Lòng - Đakrong, Quảng Trị. Ảnh: Quảng Trị 24h.

Thôn Tân Đức xã triệu thành huyện Triệu Phong. Ảnh: Quảng Trị 24h.

Người dân sống trên nước lũ. Ảnh: Quảng Trị 24h, Người Quảng Trị.