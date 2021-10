Quảng Trị: Giải cứu gần 300 học sinh bị mắc kẹt do mưa lũ

Ngày 28/10, thầy Nguyễn Thế Nhân - Hiệu trưởng Trường THCS Phan Đình Phùng (đường Trường Chinh, phường Đông Lễ, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) cho biết, lực lượng chức năng đã kịp thời đưa hàng trăm em học sinh của trường đến nơi an toàn sau khi khuôn viên trường học này bị nước lũ bủa vây.

Theo đó, vào sáng cùng ngày, Trường THCS Phan Đình Phùng đang tổ chức dạy học trực tiếp cho 262 học sinh khối 6 tại 6 lớp.

Trường THCS Phan Đình Phùng ngập sâu trong mưa lũ.

Đến khoảng 7h30' cùng ngày, trên địa bàn TP Đông Hà có mưa rất to khiến nước lũ dâng nhanh, không thoát kịp đã làm ngập khuôn viên trường và nhiều khu vực dân cư xung quanh.

Đến khoảng 8h, toàn bộ khu vực Trường THCS Phan Đình Phùng bị ngập sâu từ 0,6 – 0,8m. Đặc biệt, đường vào trường nước chảy xiết và tạo thành dòng xoáy rất nguy hiểm. Nhà trường đã xin ý kiến của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đông Hà cho học sinh nghỉ học tại chỗ, đồng thời thông báo phụ huynh đến trường đón con.

Lực lượng chức năng giải cứu học bị nước lũ bủa vây.

Gần 300 học sinh được giải cứu an toàn khỏi vùng nước lũ

Tuy nhiên, khoảng một lúc sau đó thì nước lũ lên rất nhanh, trong sân trường ngập sâu hơn ửa mét, còn phía trước cổng trường, đoạn đường Trường Chinh, nước còn ngập cao hơn.

Nhà trường đã khẩn trương thông báo đến phụ huynh học sinh, Phòng GD-ĐT thành phố Đông Hà và chính quyền địa phương để có phương án cứu hộ học sinh.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an Quảng Trị), Công an địa phương và lực lượng dân phòng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để đưa học sinh ra ngoài an toàn và bàn giao cho phụ huynh.

Đây không phải lần đầu tiên Trường THCS Phan Đình Phùng rơi vào tình trạng bị nước lũ bủa vây khi có mưa lớn. Những đợt mưa lũ trước đó, lực lượng chức năng đã nhiều lần giải cứu học sinh tại ngôi trường này.

Trong sáng cùng ngày, mưa lớn đã khiến một số đoạn tuyến quốc lộ 1 và nhiều tuyến đường tại TP Đông Hà như Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Huệ... bị ngập sâu.