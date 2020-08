Quảng Ninh: Tạm đình chỉ chiến sĩ CSGT đấm túi bụi, chửi người vi phạm giao thông

Theo thông tin ban đầu, hồi 18h10’ ngày 09/8/2020, ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có 1 xe ôtô tải vận chuyển than trái phép đang di chuyển tại đoạn đường từ cảng Ba Son, dọc theo đường bờ đê đi khu Bãi, phường Quảng Yên, TX Quảng Yên, Công an TX Quảng Yên đã phân công Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an TX Quảng Yên (gồm 6 đ/c), sử dụng 2 xe ôtô thực hiện tuần tra tại tuyến đường trên.

Lái xe bị cảnh sát khống chế

Đến 18h15’ cùng ngày, Tổ công tác phát hiện xe ôtô tải BKS 14C-170.18 đang vận chuyển hàng hóa nghi là than, phương tiện cơi nới kích thước, thành thùng, không phủ bạt.

Tổ công tác đã điều khiển xe ôtô vượt lên phía trước xe tải, ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra; tuy nhiên, lái xe đã không chấp hành và tiếp tục bỏ chạy.

Trước tình hình đó, đồng chí Hoàng Văn Sơn (là tổ trưởng) đã chỉ đạo các đồng chí trong tổ công tác vượt lên trước xe tải; đồng chí Sơn xuống xe và trưng dụng 1 xe môtô của người dân đỗ bên đường để truy đuổi xe vi phạm, tiếp tục sử dụng còi, gậy chỉ huy giao thông ra hiệu lệnh dừng xe nhưng lái xe vẫn không chấp hành, không giảm tốc độ và còn điều khiển phương tiện lao về phía đồng chí Sơn và xe môtô chặn ở trước đầu xe tải (đồng chí Sơn đã kịp tránh được, gậy chỉ huy giao thông bị gãy, xe môtô bị hư hỏng).

Một phương tiện khác bị lái xe va chạm khi bỏ chạy (Ảnh: Báo Quảng Ninh).

Cùng lúc đó, 2 xe ôtô của Tổ công tác đã kịp thời áp sát, chặn phía trước và phía sau nên lái xe tải mới chịu dừng lại.

Tổ công tác đã yêu cầu lái xe xuống để làm việc nhưng lái xe đã không chấp hành, cố thủ trong cabin. Cùng lúc đó, có 1 người đàn ông (tự nhận là bố đẻ của lái xe) đã đi đến, kéo đồng chí Sơn (đang bám ở cửa xe bên lái) xuống đường nên Tổ công tác đã tiến hành khống chế; thấy vậy, lái xe đã xuống xe xô đẩy một số đồng chí trong Tổ công tác; đồng chí Sơn đã tiến hành khống chế, quật ngã lái xe (trong quá trình khống chế đã có hành vi đấm và lời nói chửi mắng lái xe).

Sau đó, Tổ công tác đã đưa 2 người vi phạm về Trụ sở Công an thị xã để làm việc.

Sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an TX Quảng Yên tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, làm rõ vụ việc một cách khách quan, minh bạch.

Liên quan đến việc đồng chí Hoàng Văn Sơn có hành vi đấm và chửi mắng như trong video clip được đăng tải trên mạng xã hội, Công an TX Quảng Yên đã tạm đình chỉ công tác để xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.