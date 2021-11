Quảng Ninh: Đình chỉ Bí thư, Chủ tịch UBND huyện liên quan nghi án hiếp dâm nữ cán bộ văn hóa

Sáng 12/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét báo cáo của Ban thường vụ Huyện ủy Cô Tô và đề xuất của UBKT Tỉnh uỷ. Sau khi thảo luận, phân tích, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh thống nhất chỉ đạo:



Đình chỉ công tác đối với ông Lê Hùng Sơn, Bí thư Huyện uỷ, vì có biểu hiện tiêu cực, vi phạm đạo đức lối sống, vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh đình chỉ công tác Chủ tịch UBND huyện Cô Tô.

Giao UBKT Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra, xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Lê Hùng Sơn.

Chỉ đạo tổ chức Đảng các cơ quan bảo vệ pháp luật khẩn trương điều tra xem xét, sớm có kết luận cụ thể vụ việc và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Trước đó, một công dân đã làm đơn gửi Công an và các cấp, tố một Tỉnh ủy viên, lãnh đạo huyện vì có hành vi hãm hiếp.

Theo đơn trình báo, người phụ nữ được tuyển vào làm cán bộ văn hóa tại một cơ quan của huyện, còn chồng làm Công an huyện.

Vào ngày 10/11, người phụ nữ được "triệu tập" đi liên hoan ăn uống, giao lưu tại một đơn vị đóng trên địa bàn và bị ép uống nhiều rượu. Sau đó bị đưa đến một khách sạn đã có phòng hát karaoke bố trí sẵn.

Tại đây, dù đã say và mệt do bị ép uống nhiều rượu nạn nhân cố gắng đòi về nhưng ông Sơn vẫn cố tình lôi vào phòng hãm hiếp. Ngay lập tức người phụ nữ chạy xuống đường mượn điện thoại cho chồng đến đón và trình báo cơ quan công an.