Quảng Ninh: Bé trai 8 tuổi bị bố đẻ chém tử vong lúc rạng sáng

Chiều 4/11, thông tin từ công an tỉnh Quảng Ninh cho biết tại thôn Thánh Thìn, xã Húc Động, huyện Bình Liêu xảy ra vụ án mạng khiến 1 cháu bé 8 tuổi tử vong.

Cụ thể, rạng sáng cùng ngày Sằn A Thầu (SN 1986) đã dùng dao chém vào vùng cổ cháu S.L.T (SN 2012, là con đẻ của Thầu) khiến cháu bé tử vong.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Bình Liêu tổ chức truy xét, kịp thời bắt giữ đối tượng và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập tài liệu, chứng cứ để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ việc trên, chiều cùng ngày lãnh đạo xã Húc Động, huyện Bình Liêu cho biết Thầu có 3 người con, 2 con đầu bị thiểu năng, phát triển không bình thường. Ở địa phương vợ chồng Thầu làm nông nghiệp, hoàn cảnh gia đình không thuộc diện khó khăn.

"Trước khi vụ việc xảy ra Thầu là người sống hiền lành, thời điểm gây án không phát hiện có dấu hiệu gì khác thường như bị bệnh tật liên quan đến thần kinh, sử dụng ma túy hay say xỉn. Thầu cũng chưa từng có tiền án tiền sự gì", vị lãnh đạo xã thông tin.

Nguyên nhân vụ án mạng đang được điều tra, làm rõ.