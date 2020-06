Quẳng hết những bí kíp phức tạp, skincare mùa hè chỉ cần có 4 điều này là đủ để da bạn ngày một đẹp mơn mởn

Kết hợp serum Vitamin C với kem chống nắng

Bản thân Vitamin C đã là một chất chống ôxy hóa quyền năng nhưng hiệu quả của Vitamin C sẽ còn được tăng lên gấp bội khi bạn kết hợp với nó với kem chống nắng. Dùng nguyên combo serum Vitamin C + kem chống nắng chính là cách đơn giản để nhân đôi lợi ích dưỡng da: Vitamin C hoạt động hiệu quả hơn, kem chống nắng bảo vệ da tốt hơn. Vào mùa hè, khi tia UV trong ánh nắng luôn vượt ngưỡng nguy hiểm, bạn sẽ cần huy động một "đội ngũ" bảo vệ tối ưu và đây chính là bộ đôi đáng tin cậy. Trình tự sử dụng sẽ là serum Vitamin C trước, kem chống nắng sau. Trong trường hợp da bạn khô và cần dùng thêm kem dưỡng, trình tự sẽ là serum Vitamin C - kem dưỡng - kem chống nắng.

Dùng serum Vitamin C cho cả sáng và tối

Ngoài việc dùng serum Vitamin C vào buổi sáng cùng với kem chống nắng, chuyên gia cũng khuyên bạn dùng nó cả vào buổi tối để nhân đôi lợi ích chống ôxy hóa, vốn là điều cần kíp vào mùa hè khi các tác nhân gây hại từ môi trường đều khắc nghiệt hơn. Tăng cường liều lượng vitamin C vào mùa hè, da sẽ được hưởng hàng loạt lợi ích: sáng rỡ hơn, đều màu hơn, mịn màng hơn, mờ nhăn, mờ thâm, kích thích tăng sinh collagen cải thiện độ đàn hồi, trẻ hóa làn da...

Vào buổi sáng, hãy dùng serum Vitamin C trước kem chống nắng; vào buổi tối, trình tự sẽ là serum Vitamin C - kem dưỡng. Trong trường hợp bạn dùng cả retinoid vào buổi tối, tốt nhất là hãy sử dụng xen kẽ cách ngày, tránh dùng cùng lúc để giảm thiểu nguy cơ kích ứng da.

Sản phẩm gợi ý: Ole Henriksen Truth Serum

Dưỡng ẩm với Hyaluronic Acid

Hyaluronic Acid cũng là "anh hùng" dưỡng da mùa hè nhờ khả năng cấp ẩm siêu việt mà không gây nhờn dính, lại dễ dàng kết hợp với các sản phẩm đặc trị khác. Tuyệt nhất là ngoài khả năng dưỡng ẩm tức thì, nó còn có 2 khả năng cao siêu khác là củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên của da và chống viêm nhiễm cho da.

Để chống lão hoá tăng cường cho da, bạn hãy bổ sung thêm sản phẩm có chứa Hyaluronic Acid (serum, kem dưỡng...) vào quy trình chăm sóc da sáng - tối của mình theo trình tự cụ thể như sau: Vitamin C - Hyaluronic Acid - kem chống nắng (buổi sáng); Retinoid - Hyaluronic Acid (buổi tối).

Sản phẩm gợi ý: The Ordinary Hyaluronic Acid 2% + B5

Bôi kem chống nắng hàng ngày

Những bước dưỡng da kể trên sẽ đều hóa vô nghĩa nếu bạn không chăm chỉ bôi kem chống nắng hàng ngày. Bạn có chăm chỉ dưỡng da buổi tối đến mấy, dùng sản phẩm "xịn sò" đến mấy mà lại vô tư "phơi" mặt dưới nắng vào ban ngày thì bao công sức cũng sẽ đi tong. Hãy nhớ thủ phạm số một làm lão hoá da, khiến da nhăn nheo, chảy sệ hay tệ hơn là ung thư da chính là tia UV trong ánh nắng mặt trời. Bởi vậy mà các bác sĩ da liễu mới đồng loạt công nhận rằng kem chống nắng là sản phẩm chống lão hóa quan trọng nhất. Để duy trì làn da khoẻ đẹp, trì hoãn nếp nhăn thì cách đơn giản nhưng cũng hiệu quả nhất chính là bôi kem chống nắng 365 ngày/năm vào ban ngày, ngay cả khi bạn chỉ ở trong nhà.

Sản phẩm gợi ý: Allie Extra UV Perfect

Theo Vogue