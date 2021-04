Quang Đạt bất mãn cực độ vì robot hút bụi, vậy tại sao nhà nhà cứ đổ xô đi mua?

Robot hút bụi đã trở thành một thiết bị gia dụng phổ biến trong nhiều gia đình. Với những tính năng đặc biệt mà các nhà sản xuất giới thiệu, robot hút bụi sẽ hỗ trợ nhiều trong việc dọn sạch bụi, một vài sản phẩm kèm khả năng lâu sạch sàn, điều khiển thông minh qua ứng dụng... Không chỉ giúp không gian sạch, gọn, tiết kiệm thời gian công sức trong việc dọn dẹp nhà cửa.

Thế nhưng, mới đây, Quang Đạt đã phải lên tiếng phàn nàn vì trải nghiệm sử dụng sản phẩm robot hút bụi của anh chàng không hề tốt tí nào. Mặc dù, Quang Đạt đang sử dụng robot hút bụi có giá tương đối cao tại thị trường Việt Nam.

Quang Đạt cũng khó tính phết đấy

Cụ thể, trong một loạt story vừa được đăng tải, Quang Đạt tỏ ra vô cùng bất mãn vì chiếc máy robot hút bụi của mình. Theo quan sát, robot hút bụi mà Quang Đạt đang sử dụng là Xiaomi Vacuum Mop có giá tại thị trường Việt Nam khoảng 10 triệu đồng.

Quang Đạt chia sẻ, do nhà nuôi mèo nên vấn nạn lông mèo là điều "con sen" nào cũng hiểu. Tuy nhiên, chiếc máy hút bụi này chỉ giải quyết được khoảng 10% vấn đề, 70% còn lại nó sẽ tự "húc" vào bất cứ thứ gì trên đường đi của nó, 20% cuối cùng máy sẽ tự động off cho đến khi có sự can thiệp để cài đặt lại.

Không dừng lại ở đó, Quang Đạt còn cho rằng ứng dụng quá chậm chạp, giao diện rối mắt người dùng và ngữ pháp Tiếng Anh thì như học sinh cấp 2.

Quang Đạt bất mãn nên đặt tên cho chiếc máy hút bụi của mình thế này

Có thể thấy đây là trải nghiệm hoàn toàn không vui vẻ gì khi bạn phải chi một số tiền không nhỏ nhưng kết quả khác xa với thực tế. Theo như những gì giới thiệu về sản phẩm này, máy sẽ có khả năng hút bụi tự động thông minh và được lập trình sẵn với nhiều chế độ lau dọn khác nhau. Máy còn được trang bị nhiều cảm biến thông minh để hạn chế va chạm và di chuyển ổn định trên nhiều mặt phẳng. Nhưng đáng tiếc, quảng cáo chỉ là quảng cáo.

Có thể thấy máy hút bụi hiện nay trên thị trường Việt Nam đang vô cùng "loạn" giá. Với một sản phẩm đắt tiền đã có những trải nghiệm thế này, chắc chắn các bạn nên cân nhắc trước khi lựa chọn một sản phẩm giá rẻ hơn, kẻo tốn tiền còn rước thêm mệt mỏi.

Nguồn ảnh: Internet