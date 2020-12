Quang Đăng khoe vẻ điển trai “đốn tim” fan nữ

Năm 2020 có thể nói là một năm thành công của Quang Đăng khi liên tục gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp.

Vừa qua, anh cũng khai trương studio với quy mô và mức đầu tư lớn để phát triển thêm kỹ năng đồng thời đào tạo những bạn trẻ có cùng đam mê nhảy múa.

Nam vũ công còn đón nhận tin vui khi được vinh danh tại lễ trao giải âm nhạc lớn nhất châu Á do Mnet tổ chức - Mnet Asian Music Awards (MAMA) tổ chức với chiến thắng cho hạng mục Best Choreographer of the Year (Biên đạo của năm).

Mới đây, Quang Đăng đã thực hiện bộ ảnh để chúc mừng bản thân sau những tin vui trong sự nghiệp thời gian vừa qua.

Với hai gam màu đối lập, nam vũ công thể hiện chiều sâu nội tâm cũng như những tính cách của anh thông qua từng biểu cảm: lúc ấm áp, sôi nổi khi lạnh lùng, thâm trầm.

Đường nét gương nam tính cùng thân hình rắn rỏi mang lại sự thu hút cho Quang Đăng qua từng khung ảnh.

Bên cạnh tài năng với những bước nhảy điêu luyện, vẻ ngoài của nam vũ công cũng nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

“2020 là một năm mang đến cho Đăng nhiều niềm vui khi được làm nghề say mê và gặt hái không ít thành công trong sự nghiệp. Đăng càng hạnh phúc hơn khi có thể góp sức để lan tỏa những thông điệp tích cực đến với cộng đồng. Song song đó nhìn team LifeDance ngày càng trưởng thành và lớn mạnh khiến cho mình cũng cảm thấy tự hào.

Đăng luôn mong muốn các vũ công sẽ có chỗ đứng nhất định và được mọi người công nhận như những nghệ sĩ thực lực. Chính vì ước mơ này nên những năm qua chưa bao giờ Đăng ngừng cố gắng. Đến ngày hôm nay, nhìn lại những thành quả mình đạt được, Đăng xem đó là động lực để tiếp tục vững bước trên hành trình này. Xin cám ơn tất cả yêu thương mọi người đã dành cho Đăng”, nam vũ công chia sẻ.

Trong năm 2020 với thành công của Vũ điệu rửa tay, cái tên Quang Đăng đã nổi tiếng khắp toàn cầu, trở thành một trong những gương mặt trẻ truyền cảm hứng được nhiều tổ chức uy tín thế giới tin tưởng hợp tác.