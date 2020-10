Quảng Bình: Bệnh viện chìm trong biển nước, sản phụ phải chuyển lên khoa Hồi sức tránh lũ, bệnh nhân và bác sĩ chia nhau phần thức ăn ít ỏi

Đến sáng 19/10 do ảnh hưởng của mưa lũ khiến nhiều khu vực tại tỉnh Quảng Bình lâm vào cảnh ngập sâu. Nhiều nơi ngập quá đầu người khiến giao thông bị chia cắt, việc cứu trợ gặp khó khăn.

Nước ngập lên đến nóc nhà dân.

Thậm chí vào rạng sáng cùng ngày, xe khách của nhà xe Hiếu Hoa đã bị nước lũ cuốn trôi tại khu vực thuộc nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch (Quảng Bình).

Thời điểm bị cuốn trôi, trên xe có khoảng 20 hành khách, trong đó có 1 cháu bé và 4 phụ nữ. May mắn là các nạn nhân đã được công an địa phương giải cứu.

Bệnh viện huyện Lệ Thủy từ trên tầng 2 hướng xuống.

Còn tại Bệnh viện (BV) đa khoa huyện Lệ Thủy, nước lũ đã nhấn chìm toàn bộ tầng 1 và ngập lên đến nóc xe cấp cứu khiến nơi đây bị cô lập hoàn toàn.

Bác sĩ Võ Văn Sáu, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (ICU) của BV cho biết, 2 ngày qua nước đã ngập cao và không ngừng dâng lên. Các nhân viên y tế phải chuyển toàn bộ sản phụ đang nằm ở tầng dưới lên khoa ICU ở tầng 2 để tránh lũ.

Tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tình thế. BV cần hỗ trợ để công tác khám chữa bệnh không bị gián đoạn.

Nước nập quá nửa xe cấp cứu.

"Hiện tại nhà tôi cũng đã ngập gần đến trần, tôi chỉ có thể ở nhà cùng gia đình, chưa biết làm sao để lên BV được. Chúng tôi và bệnh nhân cần giúp đỡ" - bác sĩ Sáu nói.

Được biết, mưa to đã kéo dài trên địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình từ ngày 8/10.

Do đó dù nằm trên khu đất cao thuộc trung tâm huyện, BV đa khoa huyện Lệ Thủy đã ngập sâu toàn bộ sân và nhà giữ xe từ trước. Đến ngày 14/10, đợt mưa lũ thứ 2 lại chồng lên khiến BV chìm trong biển nước.

Những phương tiện khám chữa bệnh gần như bị tê liệt hoàn toàn.

Nhân viên y tế và bệnh nhân hiện đang rất thiếu lương thực.

Theo ghi nhận, toàn bộ tầng 1 của BV gồm khoa Khám bệnh, khoa Cấp cứu, khoa Dinh dưỡng, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Khoa sản, kho dược liệu và các phòng hành chính đều đã bị nước nhấn chìm.

Anh Tiến Đạt (ngụ huyện Lệ Thủy) cho biết, anh đã bị cô lập ở tầng trên khu nhà E của BV nhiều ngày qua và không thể di chuyển được nhưng nước vẫn đang lên.

Các khoa phòng chìm trong biển nước, sản phụ được chuyển hết lên khoa Hồi sức.

Bác sĩ Trần Thị Ngọc Hoa, Trưởng khoa Nội của BV cho biết, 50 người trong ekip trực toàn BV phải ở lại đây suốt nhiều ngày qua vì các nẻo đường đều bị chia cắt, Ngoài ra, hệ thống điện lưới và máy phát điện đã bị vô hiệu hoá, nước máy cũng ngừng cung cấp.

Khoa Dinh dưỡng cũng cạn kiệt thực phẩm. Hiện tại, nhân viên y tế và bệnh nhân bị thiếu lương thực, phải chia nhau những phần thức ăn ít ỏi còn lại để cầm cự.

Một số phương tiện được đưa lên cầu thang.

"Cung ứng thuốc hàng ngày trước mắt chưa thiếu. Nhưng nếu xảy ra trường hợp phải phẫu thuật cấp cứu thì chúng tôi gặp khó khăn vô cùng do thiếu điện mặc dù còn có một máy phát điện nhỏ trang bị tại phòng mổ.

Nếu bệnh nhân chuyển tuyến trên thì đi lại cũng quá khó khăn vì nhìn đâu cũng biển nước" - bác sĩ Hoa nói.

Có khoảng 50 nhân viên y tế bị cô lập ở BV mấy ngày qua.

Vào sáng 19/10, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia đã phát lên bản tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Nam.

Cụ thể trong 6 giờ qua, các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to. Ở Quảng Bình là Tân Mỹ (315mm), Tân Lâm (267mm), Vạn Thạch (144mm)...

Người dân ngồi phao đụng mái nhà khi lũ dâng cao.

Dự báo trong 6 giờ tới, lượng mưa các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị phổ biến từ 80-150mm, có nơi trên 200mm; lượng mưa các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam phổ biến từ 40-70mm, có nơi trên 100mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Nam.

Nguy cơ cao ngập lụt sâu trên diện rộng được cảnh báo tiếp tục diễn ra.

Nguy cơ cao ngập lụt sâu, diện rộng tiếp tục diễn ra ở vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế.

Đặc biệt tại các huyện ở Hà Tĩnh: Hương Khê, Hương Sơn, Đức Thọ, Vũ Quang, Cẩm Khê, Cẩm Xuyên, Can Lộc, thị xã Kỳ Anh, thành phố Hà Tĩnh.

Tại Quảng Bình là các khu vực Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa, Lệ Thủy, thành phố Đồng Hới...

Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.

Hiện, lũ trên sông Kiến Giang (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) đã vượt mức lũ lịch sử năm 1979 gần 1 mét.