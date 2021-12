Quan trọng hơn cả đọc sách chính là ĐỌC VỊ người khác: 4 tựa sách nhìn thấu nhân tâm

Anis Mansour - một nhà văn lẫy lừng và đã trở thành huyền thoại của người Ai Cập - từng có một nhận định nổi tiếng rằng "Quan trọng hơn cả việc đọc sách chính là đọc vị được cảm xúc của người khác".

Dưới đây là 4 tựa sách không thể bỏ qua nếu bạn là người luôn khao khát có kỹ năng thấu hiểu mọi ý tứ đằng sau từng biểu cảm và hành động của người khác.

"Thức dậy muốn đi làm" Tác giả: Mollie West Duffy & Liz Fosslien

Chúng ta vẫn luôn đọc vị người khác dựa trên biểu cảm gương mặt hay cử chỉ của họ. Thế nhưng, "liệu rằng bất kể được nuôi dưỡng ra sao và trong môi trường nào thì con người đều có khả năng diễn giải cảm xúc như nhau hay không" - câu hỏi mà các tác giả đặt ra trong "Thức dậy muốn đi làm" sẽ giúp bạn suy xét lại quan điểm bấy lâu nay về kỹ năng đọc vị cảm xúc của người khác.

Song song với nhánh các nhà khoa học tin rằng loài người có chung một tập hợp cảm xúc mang tính bẩm sinh, thì có một trường phái khoa học khác lại lập luận "cảm xúc không mang tính phổ quát, mà chúng được tiếp thu và định hình theo từng văn hóa". Điều này có nghĩa là những người sống ở các môi trường khác nhau, lĩnh hội nền văn hóa khác nhau sẽ có cách định nghĩa và biểu đạt cảm xúc khác nhau.

Chẳng hạn như khi người phương Tây gọi tên một trạng thái là "buồn bã" thì người Tahiti lại tóm gọn dạng cảm xúc ấy trong một thuật ngữ bao quát hơn, là "pe’ape’a"- đại diện cho sự bồn chồn, đau yếu, và mất sinh khí. Trong từ điển của họ cũng không hề tồn tại từ "buồn bã". Nên trong nhiều trường hợp, do sự khác biệt về văn hóa giữa các vùng miền, đặc biệt là các quốc gia với nhau, những định nghĩa mang tính khuôn mẫu như chỉ nói "ổn" thôi nghĩa là đang không thoải mái, hay bắt chéo chân là đang cảnh giác… đã không hoàn toàn chính xác để phỏng đoán tình trạng của người khác.

Thông qua cuốn sách "Thức dậy muốn đi làm", Mollie và Liz đã đem đến cho bạn đọc những phương pháp hoàn toàn mới, nhưng lại vô cùng hiệu quả trong việc bắt nhịp cảm xúc, cũng như thấu hiểu ý tứ đằng sau mỗi cử chỉ của những người không tương đồng ngôn ngữ giao tiếp với mình, chẳng hạn như không ngừng tôi luyện trí thông minh cảm xúc, dừng mọi công việc dang dở để chú tâm vào những gì đối phương truyền đạt, hay đừng bao giờ đặt bản thân trong tâm thế mặc định mọi phỏng đoán của mình là đúng.

"Giải mã trí tuệ cảm xúc" Tác giả: Ali Dawson & Andrea Bacon

Độ nhạy cảm xã hội của bạn càng cao thì khả năng hòa hợp và thấu hiểu cảm xúc của bạn đối với người khác càng lớn. Nghĩa là phát triển kỹ năng đọc vị cảm xúc sẽ giúp bạn xây dựng được những mối quan hệ bền vững trong cuộc sống.

"Chúng ta không đơn thuần chỉ cần tập trung vào khả năng nhận thức bản thân, mà quan trọng hơn là phải biết đặt mình vào vị trí của người khác, không chỉ ở cách tư duy mà còn ở cách cảm nhận sự việc để xem xét mọi thứ từ quan điểm của họ" - các tác giả chia sẻ trong "Giải mã trí tuệ cảm xúc". Theo đó, Dawson và Bacon cũng tin rằng một mối quan hệ được xem là lành mạnh và bền vững bắt buộc phải hội tụ đầy đủ 5 yếu tố, mà trong đó, quan trọng nhất chính là nhận diện, cảm thông và thấu hiểu được suy nghĩ cũng như cảm giác của đối phương.

10 chương sách hứa hẹn sẽ dẫn dắt bạn đọc vào hành trình khám phá những khía cạnh lý thú của cảm xúc - từ khởi nguồn, cách chúng tác động vào mọi mặt của cuộc sống, đến cách ta sử dụng chúng để đạt được sự thành công và viên mãn, như Xây dựng lòng tin, Tạo sự đồng cảm và Đặt câu hỏi thông minh.

Làm-chủ-trí-tuệ-cảm-xúc có lẽ chính là giá trị cốt lõi mà bạn sẽ nhận được sau khi đã thấm nhuần tác phẩm này.

"Đắc nhân tâm" Tác giả: Dale Carnegie

Nhắc đến nghệ thuật đọc vị tâm lý người khác, chúng ta dĩ nhiên không thể nào bỏ qua một tác phẩm kinh điển, được mệnh danh là cuốn cẩm nang giao tiếp đỉnh cao của mọi thời đại, mang tên "Đắc nhân tâm".

"Đắc nhân tâm" là phiên bản tiếng Việt của "How to win friends and influence people" nổi tiếng của tác giả người Mỹ Dale Carnegie. Đã từng một thời tạo tiếng vang trong dòng sách self-help, "Đắc nhân tâm" không đơn thuần chỉ khuyên bảo độc giả ngạo nghễ bước qua mọi nghịch cảnh để không ngừng vươn tới những thành công trong cuộc sống như những cuốn sách tự lực khác. 30 nguyên tắc trong giao tiếp được nhắc đến trong cuốn sách chẳng khác gì 30 chiếc chìa khóa vàng, giúp bạn mở cánh cửa bước đến hạnh phúc của đời mình nhờ vào kỹ năng hiểu lòng mình và thu phục lòng người. Trong đó, không thể không nhắc đến các nguyên tắc đã được rất nhiều người áp dụng thành công, như Thành thật khen ngợi và biết ơn người khác, Luôn nhớ rằng tên của người khác là một âm thanh êm đềm, thân thương và quan trọng nhất đối với họ...

Đã góp phần làm thay đổi cuộc đời của rất nhiều độc giả trên khắp thế giới theo hướng tích cực và hạnh phúc hơn, ắt hẳn "Đắc nhân tâm" là cuốn sách gối đầu giường dành cho những ai mong muốn hoàn thiện khả năng đọc vị chính mình và đọc vị người khác.

"Lãnh Đạo Bằng Sức Mạnh Trí Tuệ Cảm Xúc" Tác giả: Annie Mckee, Daniel Goleman, & Richard Boyatzis

Trở thành lãnh đạo, bạn không chỉ cần mỗi chỉ số IQ cao, mà còn đòi hỏi năng lực trí tuệ cảm xúc, hay còn được gọi là EQ, bởi khi thấu được cảm xúc của chính mình, bạn cũng sẽ dễ dàng cảm được tâm trạng và đọc được suy nghĩ của người khác.

"Cái định kiến rằng cảm xúc chỉ là tiếng ồn gây phiền nhiễu cho quy trình làm việc đầy lý trí đã cắm rễ quá sâu nơi các nhà lãnh đạo, nhưng các doanh nghiệp không thể tiếp tục phớt lờ sức ảnh hưởng của cảm xúc", trong xã hội hiện đại, sức khỏe tâm thần ngày càng được coi trọng, vì thế, nếu một người chỉ có trí tuệ vượt bậc thôi thì chưa đủ để trở thành người đầu tàu. Họ nhất định còn phải hội tụ sự nhạy bén trong việc đọc vị cảm xúc của người khác, mà cụ thể là đội ngũ nhân viên của mình.

"Lãnh đạo bằng sức mạnh trí tuệ cảm xúc" là cuốn sách đặc biệt dành riêng cho bậc quản lý để phát triển chỉ số EQ. 11 chương trong cuốn sách bao gồm Lãnh đạo nhìn từ góc độ thần kinh học, Lãnh đạo tạo cộng hưởng, Những kiểu lãnh đạo gây mất hòa khí…. sẽ giúp các bạn thuần thục trong việc đọc vị cảm xúc của người khác, và áp dụng chúng vào trong điều hành. Nhờ đó mà vừa truyền được cảm hứng, vừa tránh được những xung đột có thể xảy ra trong đội ngũ, bởi như nhận định của các tác giả "nền tảng của lãnh đạo thành công chính là trí tuệ cảm xúc - cách nhà lãnh đạo xử lý cảm xúc của bản thân và trong các mối quan hệ của mình".