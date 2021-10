Quán thịt nướng vẫn chưa được mở lại, tranh thủ cuối tuần chị em tự làm 1 bữa ăn cho đỡ thèm!

- Dùng lò nướng/nồi chiên không dầu: Bạn làm nóng lò nướng/nồi chiên ở mức nhiệt 200 độ C trong 5 phút. Xếp các xiên thịt vào. Xịt 1 lớp dầu ăn mỏng lên các xiên thịt và chiên/nướng 2 lần. Lần 1, chọn mức nhiệt 200 độ C trong 20 phút. Lần 2 chọn mức nhiệt 180 độ C trong 15 phút.

Giữa 2 lần nướng, bạn có thể quét 1 lớp nước tương lên thịt để thịt có hương vị đậm đà hơn.

- Dùng chảo: Nếu không có nồi chiên không dầu hoặc lò nướng, chị em vẫn hoàn toàn có thể "nướng" các xiên thịt bằng chảo. Bắc chảo lên bếp, cho vào 1 muỗng canh dầu ăn. Đợi dầu nóng già thì bạn xếp từng xiên thịt vào và áp chảo ở lửa vừa cho đến khi thịt ngả vàng sém cạnh và tỏa mùi thơm.