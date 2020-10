Quán quân The Voice - Vũ Thảo My gợi cảm hết nấc, gây choáng với cảnh nude trong bồn tắm

Tối 6/10, Vũ Thảo My chính thức ra mắt MV Và Ngày Nào Đó sau hơn một năm vắng bóng trên đường đua Vpop. Đây là sáng tác của nhạc sĩ trẻ JB Lê Phương "đo ni đóng giày" cho cô.

Chia sẻ về sản phẩm lần này, nữ ca sĩ cho biết ca khúc nói về tâm trạng người con gái trong câu chuyện tình yêu không trọn vẹn và dựa trên câu chuyện có thật của chính cô.

Chính vì từng trải qua những cảm xúc đau đớn, dằn vặt trong tình yêu mà Vũ Thảo My thực sự nhập tâm và cảm nhận rõ ràng về ca khúc này.

Vũ Thảo My tái xuất “đường đua” Vpop bằng ballad lụi tim.

Khác với xu hướng thực hiện MV bạc tỷ hiện nay của Vpop, phần hình ảnh của MV lần này được Vũ Thảo My thực hiện vừa đủ để khán giả có thể tập trung vào giọng hát và cách xử lý ca khúc từ cô.

MV Và Ngày Nào Đó khai thác hình ảnh và cảm xúc của chính Vũ Thảo My khi cô từng trải qua một cuộc tình đau khổ, điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến chính cuộc sống và công việc. Mọi thứ đến một cách quá nhanh khiến cô chơi vơi một thời gian khá dài, chính vì thế cô quyết định mang chính cảm xúc, hình ảnh đó vào MV lần này để nhắc nhở bản thân mình. Trong MV có nhiều phân đoạn, Vũ Thảo My gây chú ý với hình ảnh gợi cảm, đặc biệt là cảnh quay trong bồn tắm.

"Tuy không hoành tráng như nhiều sản phẩm âm nhạc khác trên thị trường nhưng Và Ngày Nào Đó là sản phẩm tâm huyết với rất nhiều cảm xúc, sự đầu tư trong mức có thể của tôi ở thời điểm hiện tại. Tôi biết khán giả của tôi đã rất trông chờ vào sản phẩm lần này nên buộc bản thân phải có trách nhiệm để không không phụ lòng mọi người", Vũ Thảo My tâm sự.

Điều đặc biệt là ở phần kết của MV, Vũ Thảo My gây tò mò cho khán giả khi hé lộ một vài hình ảnh hoàn toàn không liên quan đến mạch chính của MV. Đó là hình ảnh Vũ Thảo My hóa thân thành cô dâu xinh đẹp nhưng gương mặt đầy u buồn, một mình trong căn phòng trống, bên cạnh cô thì hoàn toàn không thấy hình bóng chú rể mà chỉ là bộ lễ phục được đặt ngay ngắn ngay. Cùng với đó là dòng chữ "To be continue..." thay cho lời thông báo với khán giả là câu chuyện trong MV sẽ còn tiếp tục ở một dự án tiếp theo.

Dường như nữ ca sĩ đang rất quyết tâm và tăng tốc ra mắt sản phẩm âm nhạc mới sau hơn 1 năm im tiếng. Ở thời điểm hiện tại, Vũ Thảo My đang muốn chứng minh với khán giả cô đã trưởng thành và quyết tâm theo đuổi con đường nghệ thuật một cách nghiêm túc.