Quần ống rộng là chân ái của dân công sở, nhưng hội 40+ phải chỉnh 1 điểm mới sang

Quần ống rộng từ lâu đã trở thành item yêu thích của phụ nữ công sở nhờ khả năng che khuyết điểm, mang lại sự thoải mái và vẻ ngoài thanh lịch. Dáng quần suông rủ giúp đôi chân trông dài hơn, tổng thể cũng trở nên hiện đại và sang trọng mà không cần quá cầu kỳ. Tuy nhiên, với phụ nữ trên 40, việc lựa chọn độ cao cạp quần lại đóng vai trò quan trọng, bởi đây là chi tiết có thể quyết định cả set đồ trông gọn gàng hay kém sang.

Vì sao nên hạn chế quần ống rộng cạp cao?

Quần ống rộng cạp cao từng là lựa chọn hack dáng của nhiều người, nhưng với phụ nữ trên 40, kiểu quần này lại dễ tố cáo vòng bụng kém thon gọn , khiến dáng người trông nặng nề. Bên cạnh đó, cảm giác gò bó khi phải ngồi lâu nơi công sở cũng là nhược điểm lớn. Chính vì vậy, thay vì gắn bó với cạp cao, chị em nên chuyển sang một lựa chọn tinh tế hơn: quần ống rộng cạp thấp .

Quần ống rộng cạp thấp trẻ trung và tinh tế hơn

Quần cạp thấp có phần lưng quần vừa phải, không siết chặt vòng 2, nhờ đó khéo léo che khuyết điểm bụng và giúp vóc dáng thanh thoát hơn. Với phom dáng thoải mái, item này đem đến sự phóng khoáng, nhẹ nhàng và đặc biệt là không hề "dìm tuổi". Khi diện nơi công sở, quần cạp thấp tạo cảm giác tự tin, linh hoạt và trẻ trung nhưng vẫn giữ được nét chững chạc, sang trọng đúng với lứa tuổi.

Sơ mi + quần ống rộng cạp thấp

Chọn sơ mi cỡ vừa, màu trắng hoặc màu trung tính form rộng để che bụng tinh tế. Kết hợp cùng quần ống rộng cạp thấp màu be sẽ tạo set đồ vừa trẻ trung lại vẫn thanh lịch cho tiết trời hè thu. Một đôi mule thấp gót mềm mại là điểm nhấn nhẹ nhàng giúp cả outfit thêm thời thượng mà vẫn thoải mái cho cơ địa ngoài 40.

Cardigan mỏng

Phù hợp với tiết trời mùa thu, chị em có thể ưu tiên cardigan mỏng, choàng nhẹ bên ngoài áo phông hoặc áo blouse pastel. Sự kết hợp với quần ống rộng cạp thấp sẽ vừa giữ ấm cho văn phòng điều hòa, vừa tạo cảm giác nhẹ nhàng, nữ tính đúng lứa tuổi. Một đôi sandal da hoặc giày bệt mảnh sẽ hoàn thiện set đồ, giúp tổng thể trông thanh thoát hơn.

Áo len mỏng + phụ kiện bản to

Vào những buổi đầu thu hơi se lạnh, mix áo len mỏng ôm nhẹ với quần cạp thấp sẽ mang tới cảm giác tinh tế, trang nhã. Thắt một chiếc thắt lưng bản to ở hông sẽ giúp định hình tỉ lệ cơ thể, tôn vòng eo nhưng vẫn giữ được sự thoải mái, hoặc 1 chiếc túi XL bags cỡ đại tăng vẻ thanh lịch. Nên ưu tiên màu trung tính như be, ghi, hoặc xanh đen để phù hợp với không gian công sở.

Áo hai dây + blazer mỏng

Dành cho những ngày hè muộn, áo hai dây nhẹ nhàng đi kèm blazer mỏng là combo vừa mát vừa thanh lịch. Khi kết hợp với quần ống rộng cạp thấp, bạn sẽ có ngay vẻ ngoài chững chạc mà vẫn đầy trẻ trung, phù hợp với chị em ngoài 40. Giày sneaker trắng hoặc mule bản to sẽ giúp outfit trông năng động và dễ mix mọi hoàn cảnh.



