Quần ống loe giúp nữ thần Kpop kéo chiều cao lên 1m7

Quần ống loe từ lâu đã trở thành “vũ khí thời trang” được nhiều chị em yêu thích nhờ khả năng che khuyết điểm cực khéo và tạo hiệu ứng đôi chân dài miên man. Phần ống loe nhẹ giúp cân đối tỷ lệ cơ thể, khiến vóc dáng trông cao ráo và thanh thoát hơn mà không cần phụ thuộc vào giày cao gót. Đặc biệt, với những ai vốn đã sở hữu đôi chân thon dài, kiểu quần này càng phát huy triệt để lợi thế hình thể. Mới đây, Giselle trở nên viral khắp cõi mạng với bức hình diện quần ống loe quá đỗi hoàn hảo, khoe khéo đôi chân nuột nà cùng vóc dáng thon thả, mảnh mai. Thậm chí, nhiều cộng đồng mạng còn ví thành viên aespa sở hữu body có 90% là đôi chân.

Bức hình cam thường viral cõi mạng của Giselle khi diện quần ống loe.

Giselle gây ấn tượng khi xuất hiện với outfit tối giản, casual nhưng tôn triệt để vóc dáng. Nữ idol diện một chiếc tank top trắng ôm sát khoe trọn bờ vai thon gọn và vòng eo nhỏ xíu, kết hợp cùng quần jeans ống loe tối màu. Chính phom quần cạp cao, ống loe nhẹ đã giúp đôi chân của ngôi sao sinh năm 2000 trông dài miên man, "hack" chiều cao từ 1m64 như chạm ngưỡng 1m70. Phần gấu quần chạm sàn, mix cùng giày mũi nhọn càng tăng thêm hiệu ứng kéo dài dáng.

Netizen trầm trồ trước tỷ lệ cơ thể của Giselle.

Quần ống loe cũng là một trong những item được ưa chuộng trong "tủ đồ" của Giselle.

Giselle là một trong số những idol Kpop có màn lột xác ngoạn mục nhờ giảm cân. Khuôn mặt thon gọn giúp những đường nét của cô trở nên sắc sảo và cuốn hút hơn, trong khi vóc dáng mảnh mai, cân đối lại giúp thành viên aespa ghi điểm tuyệt đối trong mọi khung hình. Thân hình nhỏ nhắn nhưng săn chắc, slim fit khiến nữ idol dễ dàng “cân” mọi outfit, từ những item ôm sát đến cắt xẻ. Tỷ lệ cơ thể của cô nàng cũng được đánh giá là đẹp và cân đối, với phần thân trên ngắn, đổi lại đôi chân dài miên man.

Không chỉ cải thiện hình thể, gout thời trang của Giselle cũng ngày càng ấn tượng, vừa cá tính, hiện đại lại cuốn hút. Mỗi lần xuất hiện, nữ thần nhà SM đều khiến cộng đồng mạng phấn khích với vibe chuẩn “cool girl” của gen 4 Kpop.

Giselle thăng hạng nhan sắc nhờ giảm cân.