Gần đây, một sự việc đang khiến nhiều khách du lịch quốc tế và mạng xã hội xôn xao khi phát hiện menu của một quán ramen tại Osaka, Nhật Bản bán với “giá kép” cho cùng 1 món ăn, tuỳ theo ngôn ngữ hiển thị trên menu. Sự việc khiến nhiều người phải đặt câu hỏi lý do vì sao và gây ra nhiều tranh cãi xoay quanh mô hình kinh doanh của quán.

Cụ thể, một du khách đã đăng tải hình ảnh hai phiên bản menu trên ứng dụng chọn món tự động của với ngôn ngữ khác nhau của quán. Khi chọn menu bằng tiếng Nhật, giá trung bình chỉ khoảng 1.000 yên/món (khoảng 160.000 VNĐ). Tuy nhiên, nếu chuyển menu sang tiếng Anh hoặc tiếng Trung, mức giá cho cùng một món mì sẽ tăng gần gấp đôi, lên khoảng 2.000 yên (khoảng 320.000 đồng). Sự chênh lên lên tới gần 50% khiến nhiều người không khỏi bức xúc.

Menu gây tranh cãi của một quán mì ramen ở Nhật Bản

Sự việc trở nên căng thẳng hơn vào ngày 4/1 vừa qua khi một du khách Trung Quốc phát hiện ra sự chênh lệch giá sau khi đã dùng bữa và yêu cầu nhà hàng hoàn trả phần tiền chênh lệch. Tuy nhiên, phía quán ramen kiên quyết từ chối và cho rằng: "Món mì dành cho người nước ngoài được chế biến khác biệt". Cuộc tranh cãi ngày càng leo thang đến mức khiến nhân viên nhà hàng đã đe dọa gọi cảnh sát can thiệp. Đáng chú ý, đại diện quán còn đưa ra phát ngôn gây sốc rằng họ "xem xét cấm cửa du khách Trung Quốc" trong tương lai để tránh rắc rối.

Dù chủ quán khẳng định việc áp dụng giá kép là để bù đắp chi phí phục vụ và điều chỉnh hương vị phù hợp với khẩu vị khách Tây, lời giải thích này vẫn tiếp tục vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận cho rằng đây là hành vi phân biệt đối xử với tệp khách du lịch, trong khi số khác lại bảo vệ quan điểm và chính sách của quán, khẳng định nếu như không chấp nhận được thì họ có thể chọn quán khác.

Một thực khách người Nhật Bản đã để lại lời góp ý cho cửa hàng: “Nếu như có hai mức giá khác nhau thì tôi nghĩ cửa hàng nên thông báo trước. Vì tôi là người Nhật nhưng rất thường hay đi ăn với những người bạn nước ngoài. Khi chúng tôi xem thực đơn thì chúng tôi chọn tiếng Anh nên mức giá sẽ hiển thị cho người nước ngoài và tôi cũng phải trả tiền theo mức giá của người nước ngoài”.

Nhiều du khách khác cũng khá bất ngờ về mức giá

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng việc đưa ra lời giải thích rằng để bù đắp chi phí phục vụ và thay đổi khẩu vị theo khách Tây chưa đủ thuyết phục: “Việc hương vị khác nhau dẫn đến giá gấp đôi nghe có vẻ chỉ là lời biện minh. Thật đáng xấu hổ cho Nhật Bản khi vẫn còn những nhà hàng lừa đảo vô lương tâm ở Osaka.”

Không chỉ riêng du khách trên phản ánh tình trạng “giá kép” của cửa hàng, mà còn nhiều khách quốc tế khác đã phát hiện và đánh giá trên Google maps, khiến vụ việc tiếp tục lan rộng trên mạng xã hội. Cụ thể, một đánh giá của du khách nước ngoài khi phát hiện menu có giá gấp đôi menu tiếng Nhật: “Tôi đã nghĩ rằng đây là quán ăn ngon của người địa phương. Nhưng quán tính giá cho du khách nước ngoài gấp đôi người bản xứ!”

Sự việc hiện vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội và nhiều người vẫn đang đợi diễn biến tiếp theo của câu chuyện.