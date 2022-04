Quần màu be có "ma lực" gì mà khiến gái Pháp cứ hè đến là diện?

Lựa chọn trang phục của gái Pháp vào mùa hè luôn hướng tới sự thoải mái, mát mẻ. Đây là lý do, các kiểu đồ "giải nhiệt" như váy lụa hai dây, áo sơ mi cộc tay vải thô, váy quấn luôn có mặt trong tủ đồ hè của gái Pháp. Ngoài ra, còn có một kiểu quần dịu mát về cả cảm giác, lẫn phần nhìn nữa mà cứ hè đến, gái Pháp đều đem ra chưng diện, đó là quần màu be.

Không chỉ nhẹ nhàng, hợp mùa hè, quần màu be còn được coi là "chìa khóa" để nâng tầm phong cách. Gam màu be dễ đem đến cho người diện vẻ ngoài thanh lịch, chuẩn tinh tế, và chẳng kém phần trẻ trung. Lý thuyết là vậy nhưng để mặc quần màu be đẹp xuất sắc, chị em cũng cần mix&match khéo. Dưới đây là các cách diện đồ màu be của gái Pháp, chị em đừng bỏ qua nhé!

Áo sơ mi xanh pastel rất hot trong khoảng 2 năm trở lại đây. Mẫu áo này thậm chí còn được coi là item cơ bản, chị em nào cũng nên có trong tủ đồ. Kiểu quần dài hợp mix với sơ mi xanh pastel nhất có lẽ là quần màu be. Sự kết hợp của hai món thời trang này sẽ tạo nên outfit trẻ trung và trang nhã, diện đi làm hay đi chơi đều ổn.

Quý cô này diện quần màu be theo cách nữ tính. Cô đã kết hợp mẫu quần với áo blouse trắng xếp diềm, nhấn nhá trang sức vàng rất sang chảnh. Chi tiết cạp siêu cao sẽ đem đến tác dụng hack dáng, che bụng mỡ hiệu quả.

Chị em hãy thử bổ sung cho tủ đồ một chiếc áo sơ mi cộc tay, bên cạnh phiên bản dài tay. Mẫu áo này diện lên rất trẻ trung, ấn tượng. Quý cô người Pháp cũng không cầu kỳ khi diện áo sơ mi cộc tay. Cô kết hợp với quần âu màu be, sơ vin gọn gàng, thế là chuẩn đẹp.

Layer áo sơ mi với áo thun/tank top là một trong những cách mặc đáng thử trong mùa hè. Để không gây rối mắt, chị em hãy mix sơ mi xanh pastel cùng áo trắng, quần be, như vậy thì trông vừa nổi bật, vừa tinh tế.

Outfit tank top + quần jeans màu be + áo sơ mi trắng khoác ngoài này là công thức khá cơ bản, nhưng luôn ấn tượng. Tổng thể trang phục còn toát lên vẻ sang xịn mịn nhờ những mảnh ghép nhỏ như kính mắt, đôi giày lưới, chiếc thắt lưng màu nâu.

Ngay cả khi diện áo tank top trắng, chị em vẫn sẽ có được vẻ ngoài sexy, phóng khoáng nếu kết hợp cùng quần ống suông màu be. Với những điểm nhấn như thắt lưng da, đôi dép xỏ ngón, combo này thực sự rất cá tính, thú vị.

Có rất nhiều cách mix đồ nhàn tênh, nhưng đẹp miễn bàn, điển hình như combo áo sơ mi oversized + quần ống đứng màu be + dép lê này. Nhờ các tông màu trang nhã làm chủ đạo, outfit trên không chỉ phóng khoáng, đầy cá tính mà còn rất thanh lịch.

Combo áo thun đen + quần ống suông màu be khi kết hợp với nhau sẽ trông sang trọng hơn bạn tưởng. Quý cô người Pháp trên còn rất khéo léo chọn khuyên tai vàng, đi sandal cao gót quai mảnh để trông long lanh hơn.

Dù toàn những items quen thuộc như áo sơ mi trắng, quần âu màu be và sandal cao gót, outfit trên vẫn sang xịn mịn miễn bàn. Đây là công thức hoàn hảo để chị em diện đi làm.

Thi thoảng, chị em hãy lồng lộn hơn một chút với những chiếc áo blouse cách điệu. Quý cô trên đã mix áo blouse tay bồng, cổ nơ buộc với quần âu màu be, tạo nên outfit hài hòa, sang chảnh hết cỡ.

Mẫu áo sơ mi họa tiết hoa này trông rất nữ tính, trang nhã. Để bảo toàn nét tinh tế, thanh lịch, một chiếc quần màu be chính là nửa kia hoàn hảo.

Ảnh: Instagram

