Quán karaoke bị tạm đình chỉ vẫn lén lút hoạt động

Ngày 2/8, UBND tỉnh Nghệ An cho biết, vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Hà - chủ cơ sở Karaoke Vertu tại số 78, đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh, Nghệ An, do không chấp hành quyết định đình chỉ hoạt động theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

Trước đó, Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Nghệ An phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính khi cơ sở đã không chấp hành quy định, mở cửa cho khách vào hát tại các phòng số 403, 404, 405 và 406 tầng 4 của cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke Vertu, trong khi cơ sở này đã bị đình chỉ hoạt động.

Cơ sở Karaoke Vertu tại số 78, đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh, Nghệ An

Với hành vi trên, Công an tỉnh Nghệ An đã đề nghị UBND tỉnh này xử phạt với số tiền 40 triệu đồng, quy định tại khoản 4, Điều 30, Nghị định số 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy và phòng, chống bạo lực gia đình.

Cơ sở Karaoke Vertu được UBND TP Vinh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số 27A8018576, đăng ký lần đầu ngày 4/11/2016, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 20/11/2019.

Trước đó, ngày 23/2, Công an TP Vinh đã có Quyết định số 294/QĐ-CATP về việc thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với cơ sở kinh doanh Karaoke Vertu với lý do cơ sở bị đình chỉ hoạt động do không đảm bảo đủ các điều kiện quy định an toàn về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ theo quy định của pháp luật. Thời gian thu hồi không giới hạn.