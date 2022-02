Quan Hiểu Đồng làm "nàng tiên hoa" quá xinh đẹp, chân dài da trắng nõn, chỉ có điều lộ vai to thô kệch

Quan Hiểu Đồng vừa tham gia trình diễn trong đêm hội mừng năm mới của đài truyền hình Kinh. Xuất hiện với chiếc váy hồng cách điệu, Quan Hiểu Đồng xinh đẹp tựa "nàng tiên hoa". Kiểu tóc và cách trang điểm ngọt ngào càng làm đường nét thanh thoát trên gương mặt Quan Hiểu Đồng trở nên nổi bật.

Quan Hiểu Đồng xinh đẹp nhưng vai hơi to.

Tuy nhiên, khi nhìn kỹ thì netizen lại thấy Quan Hiểu Đồng có đôi vai hơi thô kệch. Dù sở hữu đôi chân thon thả, vòng eo nhỏ xíu nhưng bờ vai to lại làm Quan Hiểu Đồng kém xinh đi 1 chút. Đây không phải lần đầu tiên Quan Hiểu Đồng lộ vai to, trước đây, khi tham gia nhiều sự kiện, Quan Hiểu Đồng cũng bị bóc mẽ là vai to khiến cho thân hình mất cân đối.

Quan Hiểu Đồng sinh năm 1997 tại Bắc Kinh - Trung Quốc. Quan Hiểu Đồng sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha Quan Hiểu Đồng là nghệ sĩ sân khấu chuyên nghiệp tên Quan Thiếu Tăng, mẹ là diễn viên kịch nói tên Lý Quân. Bên cạnh đó ông nội Quan Học Tăng của Hiểu Đồng là người thành lập nên loại hình cầm thư Bắc Kinh nổi tiếng khắp Trung Quốc và quốc tế trong 40 năm.

Quan Hiểu Đồng xinh đẹp, cuốn hút với chiếc váy hồng.

Cô được công chúng biết đến nhiều sau khi công khai chuyện hẹn hò với Lộc Hàm. Hiện tại, Quan Hiểu Đồng đang vướng tin đồn chia tay nam diễn viên. Ngoài ra, còn có tin đồn cho rằng Quan Hiểu Đồng là người trong mộng của nhiều nghệ sĩ, trong đó có cả tin Vương Nhất Bác còn từng cố tán tỉnh Quan Hiểu Đồng.

Trước đây, Quan Hiểu Đồng cũng bị chê là thân hình hơi to, vai quá thô.

Hiện tại, Quan Hiểu Đồng là 1 trong những Tiểu Hoa Đán sinh sau năm 1995 nổi tiếng, có sức ảnh hưởng nhất. Tuy không có nhiều phim ngôn tình gây sốt như Triệu Lộ Tư nhưng Quan Hiểu Đồng lại được yêu thích nhờ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp và đôi chân dài miên man.





https://afamily.vn/quan-hieu-dong-lam-nang-tien-hoa-qua-xinh-dep-chan-dai-da-trang-non-chi-co-dieu-lo-vai-to-tho-kech-20220201235330668.chn