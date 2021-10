Quan Hiểu Đồng lại gặp rắc rối, lần này liên quan đến bạn trai Lộc Hàm

Mới đây, một blogger đã chia sẻ lời tố cáo của nhân viên làm việc tại quán trà sữa do Quan Hiểu Đồng sở hữu. Khi được hỏi về lý do tại sao quán lại bị đánh giá thấp trên ứng dụng đặt đồ ăn thì nhân viên tại đây đã ngay lập tức than vãn: "Đều do fan nữ của Lộc Hàm làm, chúng tôi sắp buồn chết mất".

Theo lời của nhân viên này thì dường như Quan Hiểu Đồng không được lòng fan của bạn trai. Tuy nhiên, lời nói này cũng hoàn toàn là phát ngôn cảm tính, không có bất cứ bằng chứng, căn cứ xác thực nào cho thấy việc quán của Quan Hiểu Đồng bị đánh giá kém là do fan Lộc Hàm.

Trước đó, quán trà sữa của Quan Hiểu Đồng cũng gây tranh cãi khi đặt câu slogan "Một ngày không uống trà sữa, cả đời không ai theo đuổi" bị cho là kém duyên. Sự việc không chỉ khiến quán trà sữa bị đánh giá kém mà còn khiến Quan Hiểu Đồng bị chỉ trích lây. Và có vẻ như sau phát ngôn lần này của nhân viên, bạn gái Lộc Hàm sẽ lại tiếp tục vướng phải rắc rối.

Slogan "Một ngày không uống trà sữa, cả đời không ai theo đuổi" được treo trực tiếp trên tất cả các cơ sở quán trà sữa của Quan Hiểu Đồng từng bị chỉ trích.

Nữ diễn viên tự làm mẫu quảng cáo cho thương hiệu của mình.

Nguồn: Weibo, Douyin