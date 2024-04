Quan hệ với hai người, làm sao để biết thai nhi con ai?

Đại tá Hà Quốc Khanh, cố vấn cao cấp của một công ty xét nghiệm ở Hà Nội cho biết, hiện có hai phương pháp xét nghiệm ADN thai nhi là xâm lấn và không xâm lấn.

Phương pháp xét nghiệm ADN thai nhi không xâm lấn có thể thực hiện sớm từ tuần thai thứ 7, độ chính xác 99,9%. ADN của thai nhi sẽ được xác định từ mẫu máu của mẹ, sau đó so sánh với ADN của người cha giả định. Kết quả có trong 10 ngày.

Ưu điểm của phương pháp này là dễ lấy mẫu, nhanh chóng, giảm thiểu đau đớn do không phải sinh thiết gai nhau, hoặc chọc dò nước ối, an toàn cho thai nhi cũng như sản phụ.

Hai phương pháp xét nghiệm ADN thai nhi là xâm lấn và không xâm lấn. (Ảnh minh hoạ)

Chỉ cần từ 7 đến 10 ml mẫu máu tĩnh mạch người mẹ là có thể thực hiện xét nghiệm ADN xác định huyết thống thai nhi không xâm lấn. Cơ sở khoa học của phương pháp này là trong máu thai phụ có tồn tại ADN tự do của thai nhi (cff-DNA).

Nhờ phân tích ADN tự do của thai nhi, các chuyên gia có thể chỉ ra được mối quan hệ thực sự giữa thai nhi và người cha nghi vấn.

Phương pháp xét nghiệm ADN thai nhi xâm lấn là sử dụng mẫu nước ối hoặc tế bào gai nhau để phân tích. Với phương pháp này, sản phụ cần sự hỗ trợ của bác sĩ chuyên khoa để đảm bảo an toàn cho bào thai. Chọc dò ối có thể gặp một số các nguy cơ tiềm ẩn như rò rỉ ối, sinh non, nhiễm trùng tử cung, song tỷ lệ này rất thấp, về cơ bản là an toàn.

Khi nước ối được gửi đến cơ sở y tế, kỹ thuật viên sẽ tách chiết ADN của trẻ để phân tích. Thời điểm phù hợp để chọc dò ối là tuần 16 đến 22 của thai kỳ. Thời gian nhận kết quả cho xét nghiệm ADN xâm lấn từ 4 giờ đến 3 ngày.

Xét nghiệm ADN là phân tích các mẫu ADN của cá nhân để tìm ra dữ liệu di truyền của mỗi người. Từ đó, so sánh, xác định các cá nhân trong diện nghi ngờ có mối quan hệ huyết thống thật sự với nhau không.

Xét nghiệm ADN không chỉ có ý nghĩa về mặt cá nhân trong việc nhận người thân, huyết thống mà còn giúp thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của một cá nhân hay tổ chức, như xét nghiệm ADN để làm nhập tịch, visa, xét nghiệm ADN để làm giấy khai sinh, xác định quyền nuôi và trợ cấp con cái, quyền chia tài sản, thừa kế.