Quân đoàn Hoa hậu đọ sắc gắt trong sự kiện Miss World: Lương Thùy Linh - Tiểu Vy khoe body nét căng, spotlight là 1 cặp đôi sắp cưới!

Hai đêm Vietnam Beauty Fashion Fest trong khuôn khổ Miss World Việt Nam 2022 đã chính thức khép lại với danh hiệu Người đẹp Thời trang thuộc về Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Ở đêm thi thứ hai, các thí sinh có cơ hội trình diễn các trang phục đến từ các NTK nổi tiếng.

Đến với sự kiện thời trang lần này, mỗi NTK đều mang đến BST mang sắc màu cá tính riêng, mỗi BST đều được dàn dựng và trình diễn phù hợp với thông điệp mà các nhà thiết kế mang đến, tạo nên một "bữa tiệc thời trang" thịnh soạn chiêu đãi khán giả. Siêu mẫu Minh Tú và Hoa hậu Tiểu Vy có màn xuất hiện đầy ma mị trong không gian vũ trụ. Thần thái cuốn hút của hai mỹ nhân Việt khiến dân tình không khỏi xuýt xoa, đặc biệt hơn cả hai đã có màn đọ dáng "một chín một mười" bất phân thắng bại.

Siêu mẫu Minh Tú khoe vòng 1 căng đầy và chân dài ấn tượng khi mở màn show thời trang

Hoa hậu Tiểu Vy khoe vòng eo con kiến và thần thái sắc lạnh khiến dân tình trầm trồ

Khung ảnh đọ dáng "bất phân thắng bại" của Siêu mẫu Minh Tú và Hoa hậu Tiểu Vy

Nếu như Siêu mẫu Minh Tú và Hoa hậu Tiểu Vy mang đến sự ma mị, quyền lực thì hai nàng hậu Gen Z Đỗ Hà và Á hậu Phương Anh lại mang đến màu sắc ngọt ngào, thơ mộng. Phương Anh trông như một quý cô chính hiệu còn Đỗ Hà thì visual ngày càng thăng hạng sau thành tích tại Miss World.



Á hậu Phương Anh xuất hiện ngọt ngào, dịu dàng trong đêm diễn thời trang tối qua

Hoa hậu Đỗ Hà hoá thân thành quý cô châu Âu

NTK Võ Thanh Can với BST mang sắc trắng thanh lịch, dịu dàng

Khép lại đêm diễn đầy ấn tượng chính là BST Colors of The Wind của NTK Phạm Đăng Anh Thư với những thiết kế cầu kì, tỉ mỉ cho những trang phục có phần "đồ sộ". Xuất hiện đầu tiên chính là cặp đôi gây bão vào tối 14/2 vừa qua bởi màn cầu hôn chấn động cõi mạng Á hậu Phương Nga và diễn viên Bình An. Cặp đôi không ngần ngại phát "cẩu lương" ngay trên sân khấu khiến người hâm mộ phát "hờn".

Bên cạnh đó, Hoa hậu Lương Thùy Linh đã có màn vedette hết sức đầu tư khi bước xuống từ xe ngựa và "bầu trời" pháo giấy. Một cảnh tượng mỹ miều và hoành tráng, nâng cảm xúc của người hâm mộ lên đỉnh điểm một cách đầy sự xúc động.

Á hậu Phương Nga và diễn viên Bình An phát "cẩu lương" ngay trên sàn diễn. Cặp đôi sắp cưới giật spotlight chính là đây

Hoa hậu Hà Kiều Anh tái xuất sàn diễn sau nhiều năm vắng bóng

Hoa hậu gen Z Lương Thuỳ Linh khoe trọn đôi chân dài 1m22

NTK Phạm Đăng Anh Thư trong BST Colors of The Wind

Các thí sinh Miss World Vietnam 2022 trong BST của NTK Phạm Đăng Anh Thư

Thiết kế cut-out khoe trọn body nuột nà, gợi cảm của các thí sinh Miss World Vietnam 2022 trong BST của NTK Võ Thanh Can

Gam màu trắng đen sang trọng và thanh lịch trong BST của NTK Hà Thanh Việt được các thí sinh Miss World Vietnam 2022 trình diễn

