Quan điểm nuôi dạy con được Thủy Tiên, Trường Giang, Diệp Bảo Ngọc áp dụng, tưởng bình thường nhưng “thấm” không tưởng

Theo quan điểm của nhiều người, con cái là ân huệ cao quý nhất của cuộc sống hôn nhân. Mỗi em bé khi được sinh ra đời chính là món quà của tình yêu, hạnh phúc. Đối với những cặp vợ chồng nghệ sĩ nổi tiếng cũng vậy. Có nhiều nghệ sĩ không ngần ngại “khoe” con, cập nhật những hình ảnh đời thường của bé từ khi khi sinh ra cho đến khi khôn lớn. Thế nhưng với một số sao Việt khác lại ngược lại.

Diệp Bảo Ngọc - bé Minh Khang

Mới đây nhất là trường hợp của Diệp Bảo Ngọc. Thuở Minh Khang còn nhỏ, nữ diễn viên lại khá thoải mái chia sẻ về hình ảnh của con trai lên mạng xã hội. Thế nhưng, khi bé càng lớn dần, người hâm mộ lại càng tò mò hơn vì cô gần như không còn đăng tải hình ảnh con trai cưng như trước và chỉ hiếm hoi những dịp quan trọng mới cho con lên sóng.

Thời gian gần đây, Diệp Bảo Ngọc hạn chế đăng tải những hình ảnh về con.

Mới đây, trong 1 bình luận với với người hâm mộ trên Instagram, nữ diễn viên “Mình cưới thật em nhé” đã thẳng thắn tiết lộ về lý do không đăng ảnh con nhiều như trước nữa. Cụ thể, Diệp Bảo Ngọc viết: "Kid lớn rồi nên chị hạn chế cho Kid lên mạng xã hội nè em. Khi nào Kid đồng ý cho mẹ up thì chị mới up thôi nè".



Con trai Diệp Bảo Ngọc được nhận xét ngày càng khôn lớn và trưởng thành.

Được biết, thời gian gần đây, nữ diễn viên hiếm hoi cho con trai lên sóng chỉ xuất hiện vào những dịp đặc biệt. Nữ diễn viên tiết lộ thêm, dù có là dịp sinh nhật con hoặc 1 ngày kỷ niệm nào đó, Diệp Bảo Ngọc cũng tiết lộ phải xin phép con trước khi đăng ảnh.

Trường Giang - Nhã Phương và bé Destiny

Không riêng gì Diệp Bảo Ngọc, nhiều nghệ sĩ khác trong Vbiz cũng quyết giấu nhẹm con từ khi mới lọt lòng cho đến hiện tại. Lý do được đưa ra vì sợ ảnh hưởng đến cuộc sống của con về sau này.

Điển hình như vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương, là cặp đôi hot nhất nhì Vbiz hiện nay nên việc khán giả luôn trông chờ họ công khai con gái Destiny là điều hiển nhiên. Tuy vậy, cặp đôi đều nhất quyết giấu kín, thậm chí đến góc nghiêng hay phía sau lưng con cũng chưa từng được đăng tải.

Hiếm hoi lắm Trường Giang mới chịu công khai con gái.

Trường Giang đã từng trả lời về lý do sẽ không công khai con: "Khi nào con chịu cho công khai với khán giả thì sẽ cho. Ví dụ khi hỏi: "Con có muốn cho mọi người biết con là con của ba không", nó nói: "Dạ" thì đồng ý, còn bây giờ mình phải tôn trọng chứ. Với lại công khai nhiều người soi lắm thì cũng buồn".

Công Vinh - Thủy Tiên và bé Bánh Gạo

Thuỷ Tiên - Công Vinh chỉ khoe con theo kiểu úp mở khiến dân mạng tò mò.

Hay như vợ chồng Thuỷ Tiên - Công Vinh cũng là cặp đôi đã nhất quyết không cho con gái lộ diện dù Bánh Gạo đã 7 tuổi. Từ góc nghiêng đến dáng vóc từ phía sau hay trong nhiều khoảnh khắc con vui chơi cùng bố mẹ, nữ ca sĩ Ngôi nhà hạnh phúc đều khéo léo che mặt con. Giải thích với công chúng, nữ ca sĩ ẩn ý: "Khi nào sự xuất hiện của Bánh Gạo có ích cho xã hội thì chị sẽ đăng hình".



Có lẽ cũng như bao người khác, các sao Việt khác nữa như Phương Thanh, Phi Nhung,... đều mong muốn con cái có tuổi thơ bình thường như những đứa trẻ khác. Họ sợ sự săn đón của truyền thông và công chúng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của con. Điều đó, âu cũng xuất phát từ tình yêu thương con vô điều kiện của các ông bố bà mẹ nổi tiếng này!