Quán cháo sườn bán xuyên đêm suốt 50 năm gây thèm thuồng bởi mâm lòng hơn chục món và câu chuyện chọn đời thứ 3 nối nghiệp

Sau nhiều tháng ở nhà "ngán ngẩm" với cái bếp, người Sài Gòn cuối cùng cũng có thể ra hàng quán mua những món ăn yêu thích của mình để ăn bù cho đã thèm. Các quán ăn cũng "vui mừng" đón khách trở lại sau nhiều tháng "thắt lưng buộc bụng".

Quán ăn ở Sài Gòn là cái dễ dàng bắt gặp nhất trên mọi con đường lớn nhỏ, dù cả ở trong hẻm hóc nhưng hương vị đủ làm lưu luyến thực khách thì đều được mọi người tìm đến. Quán cháo sườn bà Hào tồn tại gần nửa thế kỷ như một trong những minh chứng cho điều này.

Bà Hào kế nghiệp nghề bán cháo sườn từ khi về nhà chồng đến nay đã 50 năm

Quán cháo sườn bà Hào đã qua 50 năm nhưng vẫn gây ấn tượng bởi mâm đồ ăn nhìn cái là thèm khó nơi nào có!

Nằm trong con hẻm nhỏ trên đường Trần Khắc Chân (Quận 1), nồi cháo sườn của bà Hào lại nghi ngút khói sau khi đóng cửa vì dịch bệnh 4 tháng qua, nét đặc trưng phục vụ xuyên màn đêm của quán đã trở lại.

Thật ra cháo sườn chẳng phải là món ăn mới lạ hay quá đặc biệt, chỉ là sự kết hợp giữa cháo trắng cùng sườn và thịt băm. Nhưng đặc biệt ở quán cháo của bà Hào lại phát triển được món ăn này một cách đa dạng khi kết hợp với hơn chục món ăn đi kèm.

Điều mà mọi người ấn tượng với cháo bà Hào không chỉ là một quán cháo sườn hiếm hoi bán từ đêm khuya đến sáng, chiều lòng những người thích vi vu và hay đói bụng buổi đêm. Đấy chỉ là một nét đặc trưng trong dịch vụ bà Hào mang đến cho mọi người. Còn cái thứ mà khiến người ta phải trợn tròn cặp mắt vì kinh ngạc, hay từ no chuyển sang đói bất thình lình ngay khi nhìn vào mâm "topping" hơn chục món đặt trước cửa quán, nào là: trứng gà, phèo, sườn sụn, da heo, trứng bắc thảo, tim, gan, cuống họng,...



Các miếng lòng đều được chuẩn bị rất sạch sẽ, da heo phải được bỏ hết lớp mỡ để giữ được độ dai dẻo và không gây ngán cho người ăn. Tim, gan, bao tử được cắt vừa, không quá dày hay mỏng nên khi ăn vào vẫn cảm nhận được rõ vị của từng thành phần. Hòa trộn trong tô cháo là lỗ tai, cuống họng và sụn được luộc mềm nhưng rất giòn. Phần này bổ trợ cho phần kia để làm dậy lên sự phong phú của tô cháo thơm ngon sẵn sàng phục vụ cho thực khách!

Bà Hào bộc bạch rằng để có được những miếng lòng ngon phải đầu tư rất nhiều thời gian để sơ chế và chuẩn bị nguyên liệu. Do đó, dù đã lớn tuổi nhưng bà Hào vẫn không yên tâm giao "trách nhiệm" kì công này cho ai: "Giờ mướn người làm nhưng người ta đâu có sạch sẽ như mình, tự tay làm hết".

Do tình hình chợ vẫn chưa được hoạt động ổn định như trước nên việc nhập nguyên vật liệu cho quán cũng gặp không ít khó khăn. Nhưng may mắn là có nguồn cung cấp "mối ruột" luôn ưu tiên cho quán những phần chất lượng nên mâm đồ ăn hơn chục món của quán bà Hào vẫn đầy đủ như trước.

Có một điều đặc biệt, để ý sẽ thấy đa số khách đến quán bà Hào đều sẽ gọi thêm một quả trứng gà sống cho vào cháo. Thoạt nhìn chắc hẳn bạn sẽ cho rằng đây chỉ là một quả trứng đơn giản và thông dụng, thậm chí có người ngại thử vì sợ tanh. Tuy nhiên, quả trứng khi được hòa chung với cháo nóng hổi sẽ tạo ra một vị thơm béo vô cùng đặc biệt. Đó cũng chính là một trong những món khó quên đối với những người đến ăn tại tiệm cháo của bà Hào.



Có thể nói hiếm hoi ở Sài Gòn bắt gặp được hàng cháo sườn có hơn chục món ăn kèm phong phú đến thế. Từ đó thương hiệu của bà Hào dần trở nên nổi tiếng và đặc biệt trong tiềm thức của mọi người. Ăn cháo kết hợp với lòng heo thì sẽ có người thích hoặc có người lại không ăn được. Nhưng đây là địa điểm không thể bỏ qua của các tín đồ yêu thích các món lòng, nên thử qua và cảm nhận về tô cháo thập cẩm ở đây nhé!



Người Sài Gòn tìm lại hương vị bát cháo sườn giữa đêm khuya

Khách hàng của bà Hào chủ yếu là thích ăn khuya hoặc những người làm việc đêm muộn về. Đúng là giữa đêm khuya có tô cháo nóng hổi húp thì ấm dạ mà lại không quá đầy bụng. Giờ mở cửa của quán cháo sườn này cũng "lạ lùng", đi làm khuya về cũng ghé ăn được mà sáng dậy sớm đi ăn sáng cũng còn mở cửa chào đón.

Nhờ sự đa dạng cho khách hàng lựa chọn nên cháo sườn bà Hào "ghi điểm" trong lòng rất nhiều người, đặc biệt là các tín đồ thích ăn lòng. Muốn ăn như thế nào thì cứ căn dặn như thế đó, thưởng thức thử một tô thập cẩm đủ các loại lòng với giá 35.000 đồng, gọi thêm trứng gà tươi và trứng bắc thảo xem bát cháo sườn bà Hào có "chinh phục" được khẩu vị của bạn hay không nhé.

Bạn An (26 tuổi, Bình Thạnh) chia sẻ rằng được bạn bè giới thiệu ghé đến hàng cháo sườn của bà Hào thưởng thức khi đêm đã khuya: "Mình thích ăn lòng lắm, nhưng đây là lần đầu mình ăn lòng với cháo sườn ấy. Ở Sài Gòn hơn 6 năm nhưng mà lần đầu biết đến quán cháo bà Hào, mình cũng sợ ăn không hợp nhưng vẫn thử. Mình thấy nó hơi nhạt so với khẩu vị của mình, chắc do mình không quen ăn. Nhưng mà sườn thì mềm và phần sụn giòn ăn cũng thích, lòng cũng ổn đấy".

Do tình hình dịch bệnh, mọi người cũng hạn chế ngồi lại nên chỗ ngồi cũng xếp thưa thớt hơn trước. Bảo Trân (22 tuổi, Quận 2) vừa thưởng thức xong tô cháo sau thời gian "vắng bóng" cho biết: "Mình là khách lâu năm của cháo bà Hào, bọn mình thường ghé ăn vào giữa khuya, hương vị rất đặc biệt lại nhiều đồ ăn kèm. Nhưng sau này thì mình không hay ghé, khi hết giãn cách đi ăn lại thì thấy có vẻ hương vị đã thay đổi, không còn giống với ban đầu".

Đến bây giờ, nồi cháo vẫn còn đỏ lửa thì khách hàng mỗi đêm khi bụng đói sẽ tìm đến quán trong con hẻm nhỏ để thưởng thức. Không chỉ có lượng khách quen hay ghé vào đêm khuya, bà Hào còn chia sẻ thêm "người ta đi nước ngoài hai mươi mấy năm vẫn về kiếm". Vậy đó, những người đi xa quê vài chục năm vẫn "thòm thèm" những miếng lòng thơm, giòn do bà Hào cất công chuẩn bị.

Người sẽ kế nghiệp bà Hào gìn giữ truyền thống nghề cháo đến đời thứ ba là ai?

Bà Hào kế thừa gánh cháo sườn từ mẹ chồng, từ một gánh cháo nhỏ, hai vợ chồng bà Hào phát triển thành quán ăn để thực khách tiện ghé qua hơn. Đã qua gần 50 năm, bây giờ hai vợ chồng bà đã lùi về "hậu phương" để con cái tiếp bước giữ lửa cho nồi cháo sườn của gia đình.

Sau bao năm vất vả, bà Hào đã có thể "nghỉ hưu" nhưng vẫn phụ giúp các con những lúc quán lơi khách

Người con trai duy nhất của bà Hào đã thay thế công việc buôn bán chính để bà Hào được nghỉ ngơi sau quãng thời gian dài tần tảo. Chồng bà Hào vẫn đảm đương "chăm lo" cho nồi nấu lớn cho ra 200 lít cháo mỗi ngày. Việc nấu một lần với số lượng lớn sẽ cho các mẻ cháo ra có chất lượng như nhau, không sợ tình trạng các hạt gạo nở không đều ninh lâu thì hạt cháo mềm nhừ và có độ sệt nhẹ.

Bà Hào chỉ có một người con nối nghiệp và để đảm bảo chất lượng cho món ăn của mình, bà Hào không an tâm để giao các khâu quan trọng cho người khác. Vì vậy, dù nhận được sự ủng hộ của mọi người nhưng quán cháo sườn bà Hào lại không có thêm chi nhánh nào nữa.